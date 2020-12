SSI Research: FE Credit sẽ IPO trong quý 3/2021, dự kiến được định giá cao hơn 3 lần giá sổ sách

Từng là "gà đẻ trứng vàng" những năm trước, trong động thái mới nhất VPBank đang lên kế hoạch bán FE Credit, tương tự động thái chung hiện nay của các đơn vị còn lại trong ngành. Ghi nhận tại báo cáo phân tích mới nhất, SSI Research cho biết thương vụ IPO của FE Credit có thể hoàn thành trong quý 3/2021. Đáng chú ý, ban lãnh đạo VPBank trước mắt đưa ra định giá cổ phiếu sẽ ở mức trên 3 lần giá trị sổ sách. "Giao dịch này sẽ giúp VPBank củng cố bảng cân đối kế toán và vị thế để giải quyết các tài sản có vấn đề tốt hơn".



Được biết, thời gian gần đây VPBank đã và đang đàm phán lại với một đối tác quan trọng trong việc bán cổ phần FE Credit, dự kiến đàm phán sẽ hoàn tất trong khoảng 5 - 6 tháng tới.

Về FE Credit, 9 tháng đầu năm Công ty đạt tổng dư nợ đạt 64.000 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cuối năm 2019. Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 17,4%, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kiểm soát và tối ưu hóa các quy trình, chi phí hoạt động đã đóng một vai trò tối quan trọng củng cố sự tăng trưởng ổn định từ đầu năm nay khi hệ số CIR đạt 28,4%, mức thấp nhất trong 6 quý vừa qua. Kết quả, Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế của 9 tháng đạt gần 3.200 tỷ đồng.

Theo SSI Research, sự sụt giảm trong hoạt động cho vay là do FE Credit tiếp tục tập trung vào quản lý rủi ro và thu hồi nợ để tránh rủi ro tín dụng vượt mức. Cùng với sự sụt giảm về doanh số, biên lợi nhuận cho vay (NIM) của FE Credit cũng suy yếu, từ 31,3% xuống còn 26,7% trong quý 3/2020, một phần do tác động từ dịch Covid-19.

Mặt khác, vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay liên quan đến tỷ lệ nợ xấu. Dưới tác động của dịch Covid-19, tỷ lệ nợ xấu của ngành tài chính ngân hàng nói chung và tài chính tiêu dùng nói riêng tăng lên là điều không thể tránh khỏi, Công ty nhấn mạnh. Theo đó, 9 tháng đầu năm tỷ lệ nợ xấu của FE Credit cũng tăng lên 6,9% theo VAS, tuy nhiên vẫn nằm trong mức kiểm soát. Cùng với đó, tỷ lệ nợ xấu chủ yếu nhóm 3 và 4, đây là những nhóm nợ có trích lập dự phòng khá thấp.

Trong thời gian tới, để hoàn thành kế hoạch năm đề ra, FE Credit dự tiếp tục tập trung đẩy mạnh danh mục đầu tư nhằm thu hút khách hàng hiện hữu và giảm thiểu rủi ro trên tập khách hàng mới. Công ty cũng tối ưu hóa chi phí thông qua việc tăng tốc triển khai các công nghệ tiên tiến như Chữ ký điện tử, Trí tuệ nhân tạo (AI). Công ty đặc biệt chú trọng đến các ứng dụng kỹ thuật số trên cả dịch vụ front-end và back-end.