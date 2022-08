SSI Research: IDICO có thể đạt doanh thu hơn 3.500 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm

Trong quý 2, doanh thu thuần của IDC đạt mức 3.307 tỷ đồng (tăng 161% so với cùng kỳ) và LNST đạt 1.467 tỷ đồng (tăng 4,6 lần so với cùng kỳ). Nguyên nhân vì trong quý 2, IDC thực hiện hồi tố việc ghi nhận từ đều trong 50 năm sang ghi nhận 1 lần đối với khu công nghiệp Nhơn Trạch V tương tự như KCN Mỹ Xuân A trong năm 2021. Doanh thu ghi nhận được đạt 1.450 tỷ đồng – chiếm 43% tổng doanh thu và lợi nhuận gộp đạt 1.231 tỷ đồng (biên lợi nhuận gộp đạt 84%) khi các nghĩa vụ đền bù giải tỏa đã thực hiện xong và đi vào khai thác từ năm 2004.



Bên cạnh đó, trong kỳ IDC cũng ghi nhận từ diện tích thuê đạt 91,4 ha, trong đó diện tích thuê tại KCN Hựu Thạnh l là 74,2ha (tăng 6 lần) với giá thuê đạt mức 135 USD/m2/chu kỳ thuê (tăng 8%). Đồng thời, các KCN Phú Mỹ II, Phú Mỹ II mở rộng có diện tích thuê đạt 12 ha trong 6 tháng đầu năm 2022, bao gồm các khách hàng điện lạnh Hòa Phát, sắt SME... Biên lợi nhuận gộp tăng mạnh đạt 75% (+31%).

Nguồn: SSI Research

Bên cạnh đó, trong hoạt động kinh doanh điện, IDC sở hữu dự án thủy điện Srok Phu Miêng và Dak Mi 3 với tổng công suất 114 MW, 2 trạm biến áp Tuy Hạ và Nhơn Trạch 5 công suất 418 MW. Doanh thu kinh doanh điện đạt 751 tỷ đồng (-0,3%). Biên lợi nhuận gộp duy trì mức 6% (+4%) do cùng kỳ năm ngoái nhà máy Dak Mi 3 dừng sửa chữa.



Còn hoạt động thu phí đường bộ, IDC thực hiện thu phí qua 2 trạm BOT là BOT An Sương – An Lạc và BOT Quốc Lộ 51. Doanh thu hoạt động thu phí đạt 105 tỷ đồng (+9%) trong quý do lưu lượng xe tăng trở lại sau thời gian giãn cách xã hội vào năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt mức 46% cùng kỳ (-9%) do tăng ghi nhận trước chi phí duy tu bảo dưỡng dài hạn.

Nguồn: SSI Research

SSI Research dự báo doanh thu trong 6 tháng cuối năm 2022 của IDC đạt mức 3,529 tỷ đồng (+74,6%) và LNTT dự kiến đạt 673 tỷ đồng (+186%). Trong đó, hoạt động cho thuê khu công nghiệp, dự ước IDC sẽ ghi nhận 40 ha đất cho thuê tại KCN Phú Mỹ từ khách hàng Hòa Phát với giá thuê 125 USD/m2/chu kỳ thuê và 20 ha tại KCN Hựu Thạnh với giá thuê 135 USD/m2/chu kỳ thuê. Doanh thu dự ước hoạt động cho thuê KCN 1.644 tỷ đồng (tăng 4,4 lần). Lợi nhuận gộp biên đạt 65% (+22%) nhờ vào giá thuê tại KCN Phú Mỹ và Phú Mỹ mở rộng tăng 19%.



Doanh thu kinh doanh điện dự kiến đạt mức 1.383 tỷ đồng (+7,6%) trong 6 tháng cuối năm 2022, lợi nhuận gộp biên dự báo duy trì mức 7%, trong đó biên lợi nhuận từ trạm biến áp tại KCN Nhơn Trạch và Tuy Hạ (chiếm 89% tổng doanh thu kinh doanh điện) duy trì mức 5%. Doanh thu thu phí đường bộ dự kiến đạt 166 tỷ đồng (+44%), biên lợi nhuận duy trì mức cao 58,4% (+1%).

Kế hoạch giai đoạn 2022-2026

Theo chia sẻ ban lãnh đạo công ty, tốc độ tăng trưởng trung bình kép của doanh thu (CAGR) trong giai đoạn 2022- 2026 là 22,9%, LNST là 20,9%, ROE trên 40%. Đồng thời, chính sách cổ tức ở mức trên 40%.

Bên cạnh đó, IDC có kế hoạch phát triển quỹ đất 2.500 ha tại các tỉnh Tiền Giang, Hải Phòng, Hưng Yên.Trong đó, các khu công nghiệp phía Bắc dự kiến phát triển từ 1.000- 1.200 ha và các khu công nghiệp phía Nam đạt 500-1.000 ha, trong đó KCN Tân Phước 1 (Tiền Giang) với diện tích 300 ha, mở rộng KCN Mỹ Xuân 1 dự kiến 110-500 ha.

Tổng diện tích dự kiến được cấp chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2023-2024 dự kiến đạt 1.400 ha. SSI Research cho rằng, quỹ đất này sẽ được bổ sung và cho thuê từ năm 2025 trở đi, giúp duy trì tăng trưởng sau khi KCN Hựu Thạnh dần lấp đầy.

Ngoài ra, IDC sẽ phát triển 8 dự án bất động sản dân dụng trong giai đoạn 2022-2026 với tổng diện tích đất đạt khoảng 52 ha bao gồm các dự án như CONAC Plaza (Bà Rịa – Vũng Tàu), Mỹ Xuân B1 Residence (Bà Rịa – Vũng Tàu), IDC office (Cần Thơ), KDC Hiệp Phước (Đồng Nai), KDC QL1K (Đồng Nai), Khu nhà ở công nhân Nhơn Trạch 1, 2 (Đồng Nai), KDC Bắc Châu Giang (Hà Nam) và khu nhà ở công nhân Hựu Thạnh (Long An).