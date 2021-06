SSI Research: Lãi suất tiền gửi có thể tăng 50 điểm cơ bản

Trung tâm Phân tích Chứng khoán SSI - SSI Research có báo cáo thị trường tiền tệ tuần 21-25/6, đề cập thị trường mở không có giao dịch mới, lãi suất trên liên ngân hàng nhích nhẹ, chốt tuần ở mức 1,227%/năm (tăng 9 điểm cơ bản) với kỳ hạn qua đêm và 1,366%/năm (tăng 3 điểm cơ bản) với kỳ hạn 1 tuần. Các ngân hàng thương mại (NHTM) hạn chế cung nguồn VND khi thời điểm cuối quý đang đến gần có thể khiến lãi suất liên ngân hàng tiếp tục nhích lên trong tuần.



Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), từ đầu năm đến ngày 15/6, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 5,1%, đồng nghĩa với các TCTD đã bơm ra nền kinh tế khoảng 469.000 tỷ đồng – cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2020. Tăng trưởng tín dụng đang khá mạnh, nếu các NHTM được nới chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong tuần này, tăng trưởng nửa đầu năm 2021 có thể ở mức 6%.

Vietcombank đã điều chỉnh tăng 20 điểm cơ bản đối với tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng lên mức ngang bằng 3 NHTM Nhà nước khác sau khi duy trì mặt bằng thấp hơn suốt từ đầu năm đến nay. Môi trường lãi suất thấp như hiện tại khiến chênh lệch tiền gửi – tín dụng sẽ chịu áp lực thu hẹp và SSI Research giữ nguyên quan điểm lãi suất tiền gửi có thể nhích tăng khoảng 50 điểm cơ bản trong khi lãi suất cho vay vẫn sẽ ổn định trong nửa cuối năm 2021.

Tỷ giá USDVND niêm yết ổn định nhưng bật tăng trên thị trường tự do

Chủ tịch Powell khẳng định Fed sẽ không tăng lãi suất chỉ bởi nỗi lo lạm phát. Chỉ số lạm phát lõi PCE tháng 5 của Mỹ tăng 0,5% so với tháng trước và 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cũng nằm trong mức kỳ vọng của thị trường. Cùng với đó, cán cân vãng lai của Mỹ thâm hụt tới 195,7 tỷ USD trong quý I – mức thâm hụt lớn nhất kể từ năm 2007. Đồng USD hạ nhiệt, chỉ số DXY giảm từ mức đỉnh 2 tháng (92,2) xuống đi ngang quanh mức 91,8. Hầu hết các đồng tiền hồi phục nhẹ so với USD ngoại trừ các đồng tiền khu vực Châu Á (CNY -0,05%; TWD – 0,45%, INR -0,44%; JPY – 0,49%; THB -1,03%...) do diễn biến dịch bệnh vẫn đang rất phức tạp.



Tại Việt Nam, tỷ giá USDVND niêm yết của các NHTM giữ nguyên ở mức 22.880/23.110 nhưng bật tăng 185 đồng/USD chiều mua vào và 145 đồng/USD chiều bán ra trên thị trường tự do, lên mức 23.280/23.310. Trong khi giá vàng thế giới giảm, giá vàng trong nước vẫn đi ngang trong tuần vừa qua khiến cho chênh lệch giá vàng trong nước- giá vàng thế giới lại nới rộng từ mức 4 triệu đồng/lượng lên hơn 7 triệu đồng/lượng và tác động đến tỷ giá trên thị trường tự do.

Cung cầu ngoại tệ trong nước khá cân bằng, dòng kiều hối và FDI vẫn khá tích cực nên tỷ giá USDVND sẽ vẫn ổn định trong dài hạn nhưng có thể chịu áp lực tăng trong ngắn hạn do nhu cầu chuyển lợi nhuận về nước của một số doanh nghiệp nước ngoài vào thời điểm cuối quý.