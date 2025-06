Starbucks - 'Ngân hàng ngầm' dưới vỏ bọc cửa hàng cà phê: Nắm trong tay bí quyết vay nợ đáng nể, bí mật huy động vốn với lãi suất 0%

Trong hơn 50 năm hoạt động, Starbucks không chỉ được biết đến với hệ thống cửa hàng phủ khắp toàn cầu mà còn là một trong những tập đoàn có chiến lược tài chính tinh tế nhất nhì phố Wall. Điều đáng chú ý, hãng luôn duy trì một lượng nợ đáng kể, song hiếm khi rơi vào tình trạng căng thẳng dòng tiền.

Theo Macrotrends, nợ dài hạn của Starbucks vào cuối năm 2023 đạt khoảng 13,55 tỷ USD, tăng 3,26% so với năm trước. Sang 2024, mức nợ này tiếp tục gia tăng lên 14,32 tỷ USD, nhưng đến quý đầu năm 2025 giảm nhẹ còn 13,32 tỷ USD. Việc tăng nợ lúc thị trường thuận lợi, sau đó giảm bớt khi có thể, là một chiến lược vay mượn linh hoạt và phù hợp với từng thời điểm kinh tế.

Dòng tiền tự do (free cash flow) là thước đo quan trọng để đánh giá khả năng trả nợ. Starbucks ghi nhận 3,7 tỷ USD dòng tiền tự do vào năm 2023 – tăng mạnh 48% so với 2022, dù năm này chịu ảnh hưởng bởi đại dịch. Năm 2024, việc hãng vẫn duy trì dòng tiền ở mức tốt với 3,3 tỷ USD cho thấy sự ổn định trong khả năng tạo tiền để trả nợ.

Các dữ liệu tài chính từ Reuters cho thấy, Starbucks duy trì tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (debt to equity) ở mức “tích cực thấp” – cụ thể là khoảng -2,04. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp không đặt mình vào thế “nguy hiểm”, mà biết cân đối giữa nợ và lợi nhuận thu về.

Dưới đây là một số những nguyên tắc vay mượn của Starbucks

1. Vay đúng thời điểm – khi điều kiện thị trường thuận lợi

Starbucks thường chọn thời điểm phát hành trái phiếu hoặc vay tín dụng khi lãi suất thấp, ví dụ như giai đoạn hậu COVID-19 (2020–2021). Khi Fed bắt đầu tăng lãi suất vào 2022, hãng đã linh hoạt điều chỉnh, giảm vay mới và dùng dòng tiền sẵn có để thanh toán nợ ngắn hạn – giúp giảm áp lực chi phí tài chính.

2. Dùng vốn vay để đầu tư xoay vòng vốn

Không giống những doanh nghiệp vay để “trả lương, bù thua lỗ” như hãng mỹ phẩm 90 năm tuổi Revlon, Starbucks sử dụng tiền vay cho các mục tiêu chiến lược như: mở mới cửa hàng tại các thị trường tiềm năng (như châu Á, châu Âu), cải tiến công nghệ đặt đơn và thanh toán qua ứng dụng, cũng như phát triển chuỗi cung ứng hiệu quả. Đây là cách tích vốn để gia tăng lợi nhuận và mở rộng thương hiệu.

3. Duy trì khả năng trả nợ nhờ dòng tiền ổn định

Với dòng tiền tự do vững mạnh (3–4 tỷ USD mỗi năm), Starbucks luôn đảm bảo đủ nguồn lực để trả nợ đúng hạn. Tỷ lệ chi phí lãi vay trên lợi nhuận ở mức an toàn giúp hãng tránh áp lực tài chính ngay cả khi thị trường biến động.

4. Đa dạng hóa nguồn vốn

Starbucks không chỉ phát hành trái phiếu mà còn tận dụng tín dụng ngân hàng, tiền ứng trước từ nhà cung cấp và phát hành cổ phiếu để cân bằng cấu trúc vốn. Điều này giảm sự phụ thuộc vào một nguồn vay duy nhất và giúp quản trị rủi ro tốt hơn.

Không dừng lại ở đó, với hàng tỷ USD tiền gửi từ khách hàng qua thẻ quà tặng và ứng dụng, Starbucks không chỉ bán cà phê – họ còn đang “vay” không lãi suất và hoạt động như một ngân hàng. Thậm chí, tờ WSJ hồi năm ngoái còn cho rằng chuỗi cà phê này chiếm dụng vốn quá nhiều từ người dùng mà không ai hay.

Với chương trình thẻ thành viên Starbucks Rewards, Starbucks đã thu một lượng lớn tiền mặt mà khách hàng tự nguyện nộp vào, từ đó duy trì dòng tiền khá ổn định. Dưới góc nhìn của người tiêu dùng, chương trình này chẳng có vấn đề gì khi đơn giản chỉ là một dạng trả trước và tích điểm khi thanh toán. Lợi ích là sẽ được tặng điểm, tặng sao để đổi lấy đồ uống miễn phí hoặc mã giảm giá.

Tuy nhiên dưới góc nhìn của Starbucks, chương trình thẻ thành viên này không chỉ thu thập được thông tin tiêu dùng của khách hàng, gia tăng doanh số mà còn chiếm dụng vốn một cách dễ dàng với lãi suất 0%. Tờ WSJ cho hay khoảng 44% số giao dịch tại Starbucks hiện nay là thông qua chương trình thẻ thành viên. Tỷ lệ này được cho là lên đến 80% trong mùa dịch Covid-19.

Vào cuối năm 2019, Starbucks cho biết hãng nắm giữ đến 1,5 tỷ USD tiền gửi trả trước của khách hàng trong chương trình thẻ thành viên này. Con số trên đến cuối năm 2022 đạt 2,4 tỷ USD, đứng thứ 385 trên tổng số 4.236 ngân hàng ở Mỹ.

Như vậy, tất cả số tiền nạp không được sử dụng ngay sẽ trở thành khoản vay không lãi suất và Starbucks sẽ có dòng tiền lưu động quan trọng để phục vụ hoạt động mà không phải trả bất cứ lãi suất nào. Ngoài ra, hãng còn thu được lợi từ “breakage” – số dư chưa chi tiêu hết – đạt khoảng 164,5 triệu USD năm 2021, tương đương 10% số dư trung bình. Theo MarketWatch, riêng quý III/2023 Starbucks, đã ghi nhận 196 triệu USD doanh thu từ breakage.

Nguồn tin từ Alviere và Clarity Wealth nhấn mạnh, Starbucks đang tạo ra “embedded finance”, một hệ sinh thái tài chính tích hợp trong thương hiệu bán lẻ. Khi mạng lưới ngày càng lớn và công nghệ cho phép mở rộng sang thanh toán ngoài mua hàng, chuyển tiền, Starbucks sẽ có thể phát triển một mảng dịch vụ tài chính thực sự.

Theo: MarketWatch, WSJ