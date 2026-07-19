Starbucks Việt Nam gây tranh cãi: Khách hàng chê "mất chất", lạm dụng AI, đồng phục cũng bị gọi tên?

Đi cà phê, điều khách hàng trải nghiệm không chỉ là đồ uống mà còn là không gian, cách bài trí, nhận diện thương hiệu hay những chi tiết như đồng phục nhân viên, thiết kế bao bì và nội dung trên mạng xã hội. Với những chuỗi cà phê nổi tiếng như Starbucks, các yếu tố này càng nhận được nhiều sự quan tâm từ khách hàng.

Ảnh: Starbucks Việt Nam

Mới đây, một bài đăng trên Threads đã thu hút nhiều lượt tương tác khi một cư dân mạng chia sẻ quan điểm về branding của Starbucks Việt Nam thời gian gần đây. Người này cho rằng các bài đăng trên mạng xã hội chưa còn tạo được ấn tượng như trước, có dấu hiệu sử dụng nhiều hình ảnh AI và đồng phục mới của nhân viên khiến họ liên tưởng đến phong cách của một số thương hiệu trà sữa.

Một cư dân mạng chia sẻ quan điểm về branding của Starbucks Việt Nam thời gian gần đây

Dưới phần bình luận, nhiều người cho biết họ cũng nhận thấy hình ảnh truyền thông của Starbucks Việt Nam đã có những thay đổi trong thời gian gần đây. Một số ý kiến nhận xét các bài đăng trên mạng xã hội thiếu sự đồng nhất giữa các chiến dịch, merchandise và các bộ sưu tập theo mùa chưa còn tạo được sức hút như những năm trước. Có người bày tỏ sự tiếc nuối vì từng đánh giá cao phong cách thiết kế của Starbucks, thậm chí lấy các chiến dịch của thương hiệu làm nguồn tham khảo trong công việc sáng tạo.

Khách hàng của Starbucks tranh cãi về phong độ của thương hiệu bên dưới bài đăng

Bên cạnh đó, cũng có những bình luận đưa ra suy đoán về nguyên nhân. Có ý kiến cho rằng Starbucks Việt Nam hiện không còn đầu tư nhiều cho hoạt động marketing vì đã sở hữu tệp khách hàng ổn định. Một số người khác chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng rằng đội ngũ marketing đã có nhiều thay đổi, việc thực hiện các bài đăng trên mạng xã hội được giao cho nhiều đơn vị bên ngoài nên chất lượng và phong cách thiết kế thiếu tính đồng nhất giữa các chiến dịch.

Một số thiết kế của Starbucks được dân mạng cho là không ấn tượng như trước. Ảnh: Starbucks Việt Nam

Tuy nhiên, không ít người lại có quan điểm khác. Theo họ, hình ảnh của Starbucks Việt Nam hiện nay không đến mức "xuống phong độ" như nhận xét của chủ bài viết. Một số cho rằng phong cách thiết kế đã chuyển sang hướng đơn giản, gần gũi hơn thay vì theo đuổi hình ảnh cao cấp như trước. Cũng có ý kiến nhận định việc sử dụng đồ họa hoặc AI trong truyền thông là xu hướng mà nhiều thương hiệu đang thử nghiệm, còn đẹp hay không vẫn phụ thuộc vào cảm nhận của từng người.

Nhiều cư dân mạng cũng cho rằng điều quan trọng nhất với Starbucks vẫn là chất lượng đồ uống, dịch vụ và trải nghiệm tại cửa hàng. Theo nhóm ý kiến này, việc thay đổi phong cách thiết kế trên mạng xã hội hay merchandise chưa đủ để đánh giá toàn bộ hình ảnh của thương hiệu.

Nhiều cư dân mạng cũng cho rằng điều quan trọng nhất với Starbucks vẫn là chất lượng đồ uống. Ảnh: Starbucks Việt Nam

Thực tế, Starbucks từ lâu được xem là một trong những thương hiệu F&B chú trọng xây dựng hệ thống nhận diện. Tại Việt Nam, ngoài không gian cửa hàng và đồ uống, thương hiệu này còn đầu tư vào thiết kế ly theo mùa, bao bì, đồng phục nhân viên, merchandise như bình giữ nhiệt, cốc sứ, Bearista... cùng các chiến dịch truyền thông trên nền tảng số. Nhiều bộ sưu tập giới hạn từng tạo hiệu ứng tích cực và được khách hàng săn đón trong các dịp lễ như Tết, Giáng sinh hay Trung thu.

Nhiều bộ sưu tập giới hạn từng tạo hiệu ứng tích cực và được khách hàng săn đón. Ảnh: Starbucks Việt Nam

Chính vì vậy, những thay đổi trong cách xây dựng hình ảnh của Starbucks Việt Nam thời gian gần đây đã trở thành chủ đề được nhiều khách hàng mang ra thảo luận. Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, phần lớn đều cho thấy sự quan tâm của người tiêu dùng đối với một thương hiệu vốn được xem là có bản sắc rõ nét trên thị trường. Hiện Starbucks Việt Nam chưa đưa ra phản hồi về những ý kiến đang được chia sẻ trên mạng xã hội.