Startup thuê hẳn một CEO là AI - không cố vấn, mà toàn quyền quyết định: Nếu nó thành công, vai trò của người lãnh đạo thực sự là gì?

Không phải một robot đứng cạnh sân khấu chụp ảnh cùng nhà đầu tư. Lần này, AI sẽ thực sự cầm quyền.

Một thí nghiệm được công bố công khai, kể cả khi thất bại

Ngày 20/7/2026, Skyfall AI - startup do Sam Pasupalak, Kaheer Suleman và Sumit Pasupalak sáng lập, trong đó Pasupalak và Suleman từng đồng sáng lập Maluuba, công ty AI học sâu được Microsoft mua lại với giá khoảng 160 triệu USD năm 2017 - chính thức ra khỏi giai đoạn ẩn danh (stealth) với một kế hoạch táo bạo.

Công ty dự định mua lại một doanh nghiệp SaaS hoặc thương mại điện tử quy mô nhỏ, định giá tối đa 1 triệu USD, rồi trao cho AI của mình toàn quyền kiểm soát định giá sản phẩm, marketing, chăm sóc khách hàng, tài chính và vận hành. Con người chỉ giữ lại những nghĩa vụ mang tính pháp lý bắt buộc: ký các văn bản mua bán, mở tài khoản ngân hàng, khai thuế. Mục tiêu đặt ra rất cụ thể - nhân đôi doanh thu công ty trong vòng 6 tháng - và Skyfall cam kết công khai toàn bộ quá trình thử nghiệm, kể cả khi nó thất bại.

Công nghệ đứng sau tham vọng này được gọi là Enterprise World Models - hệ thống AI được thiết kế để dự đoán trạng thái tương lai của một doanh nghiệp bằng cách mô phỏng hàng nghìn kịch bản quyết định khác nhau và hệ quả kéo theo của từng kịch bản, thay vì chỉ đơn thuần trả lời từng câu hỏi riêng lẻ như một chatbot thông thường. Sam Pasupalak, đồng sáng lập kiêm CEO Skyfall, giải thích lý do đằng sau lựa chọn công nghệ này.

Khi "công việc của CEO" bị thu gọn thành một bài toán xử lý dữ liệu

Ý tưởng một AI ngồi ghế CEO không mới. Năm 2022, công ty game Trung Quốc NetDragon từng bổ nhiệm một CEO ảo do AI vận hành tên Tang Yu cho một công ty con, với thành tích được công bố ấn tượng: xử lý hơn 300.000 đơn phê duyệt, gửi gần 500.000 nhắc nhở công việc, cắt giảm 15% độ trễ vận hành trong năm đầu tiên. Cùng năm đó, công ty rượu Dictador (Ba Lan) bổ nhiệm một robot hình người tên Mika làm CEO thử nghiệm, chủ yếu đóng vai trò phân tích xu hướng thị trường và chọn nghệ sĩ thiết kế vỏ chai.

Nhưng ở cả hai trường hợp trên, những quyết định lớn thực sự vẫn nằm trong tay các nhà điều hành con người - hai "CEO AI" đó về bản chất là công cụ hỗ trợ ra quyết định và công cụ truyền thông thương hiệu, không phải người thực sự nắm quyền vận hành. Skyfall đang cố gắng vượt qua ranh giới đó: lần đầu tiên, một AI sẽ nắm quyền điều hành thực chất trên một doanh nghiệp thật, thay vì chỉ đóng vai trò cố vấn hay biểu tượng PR.

Định nghĩa của Pasupalak về công việc CEO - "hàng trăm quyết định mỗi tuần dựa trên hàng nghìn điểm dữ liệu" - là một góc nhìn rất đáng chú ý, vì nó ngầm định rằng lãnh đạo doanh nghiệp về bản chất là một bài toán xử lý thông tin có thể tối ưu hóa bằng thuật toán. Đây là tiền đề hợp lý cho những quyết định có thể lượng hóa: định giá sản phẩm, phân bổ ngân sách marketing, dự báo nhu cầu tồn kho. Nhưng nó bỏ qua một phần công việc lãnh đạo vốn khó lượng hóa hơn nhiều: xây dựng niềm tin với nhân viên trong giai đoạn khủng hoảng, đưa ra phán đoán đạo đức khi lợi ích ngắn hạn và giá trị dài hạn của công ty xung đột nhau, hay đơn giản là truyền cảm hứng cho một đội ngũ con người tin tưởng vào một tầm nhìn chưa có dữ liệu nào chứng minh là đúng.

Việc Skyfall chọn một doanh nghiệp nhỏ, ít nhân sự, quy trình đơn giản để thử nghiệm cũng là một lựa chọn khôn ngoan - nhưng đồng thời cho thấy chính startup này cũng ngầm thừa nhận rằng thí nghiệm này chưa kiểm chứng được liệu AI có thể xử lý những khía cạnh lãnh đạo phức tạp hơn, mang tính con người nhiều hơn, ở quy mô doanh nghiệp lớn hay không.

Minh bạch là một điểm cộng nhưng còn đó một khoảng trống trách nhiệm chưa ai giải quyết

Có một câu hỏi quan trọng chưa được trả lời rõ ràng trong toàn bộ kế hoạch này: khi AI đưa ra một quyết định sai lầm - chẳng hạn một chiến dịch marketing gây phản cảm, một quyết định giá cả gây thiệt hại cho khách hàng, hay một sai sót trong vận hành tài chính - ai là người thực sự chịu trách nhiệm?

Con người trong cấu trúc của Skyfall chỉ giữ lại các nghĩa vụ pháp lý hình thức như ký giấy tờ và khai thuế, trong khi phần lớn phán đoán vận hành thực chất lại nằm trong tay AI. Đây là một khoảng trống quản trị đáng lo ngại: trách nhiệm pháp lý và quyền ra quyết định thực chất đang bị tách rời nhau, và chưa có bất kỳ khuôn khổ nào - trong công bố của Skyfall lẫn trong pháp luật doanh nghiệp hiện hành - giải thích rõ ai sẽ đứng ra chịu hậu quả khi hai thứ đó không còn nằm trong cùng một chủ thể.

Dù còn nhiều điều đáng hoài nghi, cần công bằng ghi nhận một điểm tích cực hiếm thấy trong thông báo của Skyfall: cam kết công khai toàn bộ quá trình thử nghiệm, kể cả khi nó thất bại. Phần lớn các công bố sản phẩm công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực AI, thường chỉ khoe thành tích và im lặng về thất bại. Việc một startup tự nguyện cam kết minh bạch hóa cả kết quả tiêu cực, trước khi thí nghiệm thậm chí bắt đầu, là một chuẩn mực đáng được khuyến khích nhân rộng trong toàn ngành - bất kể thí nghiệm cuối cùng có thành công hay không.

Bài học thực chiến cho lãnh đạo doanh nghiệp đang theo dõi làn sóng AI hóa

Câu chuyện Skyfall để lại một bài học quan trọng cho bất kỳ lãnh đạo nào đang cân nhắc mức độ trao quyền cho AI trong tổ chức của mình. Trước khi mở rộng quyền tự chủ của AI vượt ra ngoài phạm vi hỗ trợ ra quyết định, tổ chức cần xác định rõ ràng cơ chế trách nhiệm giải trình song song - ai sẽ chịu hậu quả, bằng cách nào, khi quyết định của AI gây ra thiệt hại thực tế. Đồng thời, quy mô và mức độ rủi ro của thử nghiệm cần được kiểm soát chặt chẽ, giống như cách Skyfall chọn một doanh nghiệp nhỏ, ít rủi ro pháp lý, trước khi đặt ra bất kỳ tuyên bố lớn nào về khả năng thay thế con người ở quy mô rộng hơn.

Nếu doanh thu thực sự nhân đôi trong 6 tháng như Skyfall cam kết, điều đó sẽ chứng minh được điều gì về bản chất công việc lãnh đạo - rằng phần lớn công việc đó luôn có thể quy giản về xử lý dữ liệu, hay chỉ đơn giản là doanh nghiệp nhỏ đó chưa từng cần đến những phần việc lãnh đạo mà một AI chưa thể đảm nhiệm?