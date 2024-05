STC Corp đầu tư loạt dự án căn hộ vừa túi tiền tại TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Lâm Đồng

Danh mục đầu tư đã và đang triển khai của chủ đầu tư STC Corp bao gồm: STown Thủ Đức, STown Tham Lương, STown Phúc An, STown Phúc An 2, Sun Garden Đà Lạt, SPlus Riverview, STown Gateway… là những dự án tiêu biểu của STC Corp trên thị trường bất động sản TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương và Lâm Đồng.



Đến nay, doanh nghiệp này ra mắt thị trường nhiều dự án nhà ở, cung cấp ra thị trường hơn 4.000 sản phẩm căn hộ với mức giá từ 1 đến 2 tỷ đồng mỗi căn.

Dự án STown Thủ Đức

Dự án đầu tiên của STC Corp phải kể đến Căn hộ STown Thủ Đức tọa lạc tại số 2A Đường Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, TP.Thủ Đức. Dự án gồm 2 block căn hộ cao 16 tầng cung cấp ra thị trường 300 căn hộ, 6 shophouse thương mại, hồ bơi, công viên cây xanh bao quanh dự án.

Còn nhớ năm 2018, dự án mới ra mắt đã gây chấn động thị trường với mức giá chưa đầy 20 triệu đồng/m2. Sau đó, đến giai đoạn 2023, giá các căn hộ đã đi vào sử dụng tại đây đã tăng lên mức trên 30 triệu đồng/m2. Hiện toàn bộ các căn hộ STown Thủ Đức đã có sổ hồng.

Dự án STown Tham Lương

STown Tham Lương phức hợp khu chung cư căn hộ TTTM dịch vụ cao cấp tổng diện tích 3205.48 m2, gồm 2 block căn hộ cao 18 tầng cung cấp ra thị trường 352 căn hộ, dự án do tập đoàn STC Corp phát triển tọa lạc tại mặt tiền đường Dương Thị Giang, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.Hồ Chí Minh. Dự kiến dự án sẽ bàn giao trong quý 2/2024.

Trong bối cảnh các dự án căn hộ tại quận 12 đã chạm ngưỡng 70-80 triệu đồng/m2 thì hiện nay giá các căn hộ STown Tham Lương chỉ trong khoảng 30 triệu đồng/m2, phù hợp với đa số thu nhập của người trẻ đô thị.

Dự án SPlus Reverview

Tại Bình Dương, STC Corp phát triển dự án căn hộ đầu tay là SPlus Riverview (SRV) là tổ hợp căn hộ thương mại dịch vụ với tổng quy mô 3.267.6 m2 thiết kế gồm 1 Block 18 tầng, cung cấp ra thị trường 240 căn hộ, 1 tầng hầm, 2 tầng thương mại, hồ bơi sân thượng.

Căn hộ SPlus Riverview Bình Dương là khu phức hợp sở hữu vị trí trên mặt tiền đường Vĩnh Phú 38, Quốc Lộ 13, phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. STC Corp định hướng phát triển dự án trở thành khu đô thị phát triển bậc nhất tại khu vực trong phân khúc căn hộ Hạng B. Hiện dự án đã đưa vào sử dụng với sổ hồng lâu dài. Các căn hộ tại đây có mức giá khá mềm khi chỉ quanh ngưỡng 22 triệu đồng/m2.

Dự án STown Phúc An 1

STown Phúc An 1 là khu phức hợp căn hộ thương mại cao tầng hiện đại được quy hoạch trên khu đất có diện tích 4.466 m2, 2 block cao 22 tầng cung ứng ra thị trường 520 căn hộ. Khu căn hộ STown Phúc An 1 tọa lạc tại mặt tiền đường N3 phường Dĩ An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Dự án tiếp giáp với TP.Thủ Đức và TP.Hồ Chí Minh, cách trung tâm thành phố khoảng 9km với đầy đủ các yếu tố tiện ích như công viên: Khu sinh hoạt cộng đồng, trung tâm thương mại, hồ bơi, nhà trẻ, rạp chiếu phim, phòng Gym & Yoga, Shophouse,… 520 căn hộ sở hữu lâu dài đã được bàn giao cho khách và đang được giao dịch với mức giá quanh ngưỡng 24 triệu đồng/m2.

Dự án STown Phúc An 2

STown Phúc An 2 tọa lạc tại mặt tiền đường N3, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương và cách Metro số 1 khoảng 2km, cư dân thuận lợi di chuyển vào trung tâm TP.Thủ Dầu Một, Ga Sóng Thần, TP.Hồ Chí Minh qua các tuyến đường lớn Lý Thường Kiệt, Thống Nhất, Quốc lộ 1K…

STown Phúc An 2 có tổng diện tích khuôn viên 2.200 m2, thiết kế gồm 1 block cao 22 tầng với 216 căn hộ, có 02 tầng hầm để xe, 02 tầng thương mại. Dự án được khởi công quý 3/2023 và dự kiến bàn giao quý 4/2024. Các căn hộ tại đang đang được giao dịch với mức giá 23-24 triệu đồng/m2.

Dự án Sungarden Homtel Đà Lạt

Ngoài các dự án chung cư giá hợp túi tiền, STC Corp còn triển khai dự án Sun Garden Đà Lạt là dự án căn hộ và dịch vụ Hometel nằm trên khu đất có tổng diện tích gần 3.011,14m2 được xây dựng thành 2 tháp căn hộ A – B cao gồm 5 tầng (1 tầng trệt và 4 lầu) với tổng diện tích sàn xây dựng 9,472 m2 .

Sun Garden Đà Lạt tọa lạc tại tại số 2 Nam Hồ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Thiết kế gồm 2 block với 92 căn hộ hometel, diện tích từ 58,3 m2 đến 79,76 m2. Dự án Sun Garden Đà Lạt là chuỗi căn hộ Hometel (loại căn hộ kết hợp để ở và khách sạn), phục vụ cho nhu cầu định cư, sinh hoạt lâu dài cũng như để chủ nhà cho thuê lại. Hiện các căn hộ ít ỏi tại dự án này cũng đang có giá khoảng 42 triệu đồng/m2.