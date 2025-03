Sự cố đáng báo động ở 2 concert Anh Trai, khán giả chịu thiệt

Cuối tuần qua, TP.HCM lại rộn ràng hơn bao giờ hết khi có đến 3 sự kiện âm nhạc quy mô được tổ chức liên tiếp, bao gồm concert Anh Trai Say Hi D-5, fanmeeting thành viên SNSD Tiffany Young (22/3) và concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai D3 - 4 (22-23/3). Trong đó, “cuộc chiến truyền thông” một lần nữa thuộc về 2 concert Anh Trai.

Concert Anh Trai Say Hi D-5

... và concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đều diễn ra vào cuối tuần qua

Dù cả mạng xã hội đổ dồn sự chú ý vào drama tình ái giữa ViruSs - Ngọc Kem và bài rap diss Sự Nghiệp Chướng, hai concert Anh Trai vẫn tạo được độ thảo luận đáng kể. Nhất là về sau show, người hâm mộ bắt đầu “xả source”, bàn tán rôm rả về các màn trình diễn và cả… so kè thành tích của hai chương trình. Ngoài những khoảnh khắc đáng nhớ, thì 2 concert Anh Trai còn khiến dân tình không khỏi lo ngại vì một vài sự cố liên quan trực tiếp đến vấn đề an toàn của khán giả.

Một Anh Tài ném đạo cụ khiến fan bị thương

Sau concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, một fan chia sẻ trải nghiệm lên Threads kèm hình vết thương trên trán. Cô “bắt đền” Tăng Phúc - thần tượng của mình vì chiếc quạt nam ca sĩ ném từ trên sân khấu xuống khiến cô bất cẩn bị thương. Tưởng là một bài đăng vui vẻ, nhưng từ đây dấy lên tranh cãi Tăng Phúc ném đạo cụ khiến fan bị thương.

Cụ thể, Tăng Phúc mang áo dài kèm chiếc quạt giấy. Để tạo bất ngờ cho khán giả, nam ca sĩ quăng chiếc quạt về phía khán đài, thông thường, khán giả sẽ hưởng ứng bắt lấy món quà từ nghệ sĩ.

Tăng Phúc mang áo dài kèm chiếc quạt giấy

Trong một lúc phấn khích, có lẽ Tăng Phúc đã quên đi điều này. Nam ca sĩ cũng để lại lời xin lỗi chân thành bên dưới bài đăng của fangirl bị thương do chiếc quạt. Tuy nhiên, tranh cãi vẫn dấy lên dữ dội trên các diễn đàn. Đứng trước chỉ trích hướng về nam ca sĩ, chủ nhân bài đăng kể trên đã phải lên tiếng phân trần, bằng bản thân chỉ xây xát nhẹ. Cô thực sự rất vui vì có khoảnh khắc tương tác như thế với thần tượng. Tăng Phúc cũng không cố ý ném đồ làm khán giả bị thương, người hâm mộ mong mọi người bỏ qua vấn đề nhỏ, tránh gây nên tranh cãi không đáng có.

Một fan chia sẻ trải nghiệm concert Chông Gai, kèm hình vết thương trên trán

Fan giải vây cho Tăng Phúc

Dù đây chỉ là một tình huống hy hữu và chưa gây hậu quả gì đáng tiếc, nhưng vẫn là một điều mà nghệ sĩ cùng các nhà làm show cần lưu tâm. Ở một số trường hợp hy hữu, đồ vật bị ném xuống rơi ngẫu nhiên vào đám đông, xác suất va đập vào khán giả là rất cao. Do đó, thường nghệ sĩ sẽ chọn món đồ nhẹ như áo, gấu bông để ném xuống khán đài tặng fan. Một đồ vật cứng và có khả năng gây thương tích như quạt giấy bị hạn chế. Nếu không may, có thể trúng rơi trúng vùng nhạy cảm như mắt, mũi hay miệng hệ quả khó lường.

Pháo hoa ở concert Anh Trai Say Hi D-5 làm bỏng khán giả

Tranh cãi về việc ném quạt của Tăng Phúc chưa lắng xuống thì cư dân mạng tiếp tục xôn xao trước việc pháo hoa ở concert Anh Trai Say Hi làm khán giả bị bỏng. Ồn ào xuất phát từ 1 bài đăng của khán giả dự show Say Hi, đứng ở khu vực sát sân khấu - GA1. Bài đăng đính kèm hình ảnh bị pháo bắn trúng ở concert và vết bỏng sau vài ngày. Cô nàng fangirl còn xin cách trị bỏng từ cư dân mạng.

Bài đăng của khán giả dự show Say Hi đính kèm hình ảnh bị pháo bắn trúng ở concert và vết bỏng sau vài ngày

Theo ghi nhận hiện trường, khu vực sân khấu được thiết kế khá sát khán đài để tối ưu diện tích. Vì lẽ đó, khi pháo hoa được bắn ở các tiết mục cao trào, khán giả rất dễ bị pháo bắn trúng. Tuy concert Anh Trai Say Hi D-5 đã cải thiện hơn ở khâu tổ chức, bố trí thiết bị, không còn lỗi âm thanh hay bị ngắt điện như D-2 làm ở cùng địa điểm (Khu đô thị Vạn Phúc), nhưng có thể thấy khâu kiểm soát an toàn cho khán giả sát sân khấu vẫn chưa được chặt chẽ. Trong các concert trước, hình ảnh pháo hoa rơi trực tiếp gần khu GA của khán giả gây tranh cãi dữ dội.

Khán giả bị thương còn quay video cận cảnh lúc pháo rơi xuống gần khán đài khiến cô bị bỏng

Cần phải nhấn mạnh, vấn đề an toàn của khán giả luôn cần được lưu tâm hàng đầu tại các sự kiện, buổi hoà nhạc quy mô lớn như thế này

Sau hàng loạt đêm nhạc cháy vé, NSX show đã có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc bố trí, tổ chức concert quy mô lớn. Cần phải nhấn mạnh, vấn đề an toàn của khán giả luôn cần được lưu tâm hàng đầu tại các sự kiện, buổi hoà nhạc quy mô lớn như thế này.