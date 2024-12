Sự dịch chuyển thú vị: Người Hà Nội giảm quan tâm đến thị trường Thủ đô, tăng cường tìm kiếm bất động sản tại TP.HCM

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc kinh doanh của Batdongsan.com.vn dẫn số liệu từ một khảo sát của Batdongsan.com.vn trên 180 nhà đầu tư Hà Nội, cho thấy 66% người được hỏi đang quan tâm và tìm kiếm cơ hội ở thị trường TPHCM. Kết quả cũng chỉ ra nhà đầu tư Hà Nội bắt đầu giảm quan tâm đến thị trường thủ đô, mức giảm vào khoảng 47% so với cao điểm tháng 3.

"Không chỉ riêng người Hà Nội, người TP.HCM cũng đang tăng cường tìm kiếm bất động sản tại thị trường TP.HCM. Đây là một sự dịch chuyển thú vị", ông Đinh Minh Tuấn nhận xét.

Cũng theo vị chuyên gia, giai đoạn đầu năm, thị trường Hà Nội thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư cả Hà Nội lẫn TP.HCM, đặc biệt lượng tìm kiếm của người TP.HCM về bất động sản Hà Nội tăng 7,5 lần so với quý I/2021. Lúc bấy giờ, việc người TP.HCM quan tâm thị trường Thủ đô là hiện tượng lạ vì trước đó, Hà Nội không phải điểm thu hút nhà đầu tư phía Nam.

Còn người dân Hà Nội, trong giai đoạn 2021- 2024, cũng ít khi tìm kiếm cơ hội đầu tư tại thị trường TP.HCM. Đặc biệt giai đoạn 2022 đến trước quý IV năm nay, nhu cầu tìm kiếm bất động sản tại TP.HCM của người Hà Nội giảm 50% so với trước đó.

"Thời gian qua thị trường TP.HCM phát sinh nhiều vấn đề, chẳng hạn pháp lý, do đó bất động sản giảm sức hấp dẫn với nhà đầu tư Hà Nội. Thêm vào đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở TP.HCM cũng thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước...", ông Tuấn nêu lý do về việc thị trường TP.HCM từng giảm sức hút với nhà đầu tư.

Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng từ quý IV năm nay, mức độ quan tâm đến thị trường bất động sản TP.HCM đã tăng trở lại và nhu cầu tìm kiếm tập trung ở loại hình nhà phố, chung cư, đất nền.

"Thị trường TP,HCM đang nhiều tiềm năng và có giá hợp lý. Với 5 tỷ đồng, nhà đầu tư có rất nhiều lựa chọn ở cả vùng ven lẫn trung tâm", ông Tuấn nói.

Tuy nhiên, phần lớn nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội nhưng chưa xuống tiền, theo chuyên gia.

Nhiều người đặt câu hỏi vì sao bất động sản TP.HCM lại có giá thấp vô lý hiện tại, thị trường cũng có rất nhiều lựa chọn, do đó họ không cảm thấy an toàn và chưa thể quyết định xuống tiền. Ngoài ra, việc nhà đầu tư Hà Nội dịch chuyển đầu tư vào TP.HCM không dễ bởi không nhiều người hiểu rõ thị trường và nắm được các vấn đề liên quan đến pháp lý của thị trường này, Giám đốc batdongsan.com.vn nhìn nhận.

Được biết, trong báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM gửi Bộ Xây dựng mới đây, UBND TP.HCM khẳng định thị trường bất động sản TP.HCM đã bước qua thời kỳ trầm lắng. Cụ thể, quý 3/2024 trên địa bàn TP.HCM triển khai 31 dự án nhà ở thương mại, với 31.167 căn hộ.

Thành phố cũng đã xác nhận đủ điều kiện để huy động vốn sản phẩm nhà ở thương mại hình thành trong tương lai đối với bốn dự án, gồm 1.611 căn nhà. Trong đó có 678 căn chung cư và 44 căn nhà thấp tầng, với tổng diện tích sàn là 189.102 m2 , thuộc phân khúc cao cấp. Tổng giá trị cần huy động là 9.118.893 tỷ đồng.

Sự phục hồi của thị trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phát triển. Trong 9 tháng đầu năm, TPHCM ghi nhận 1.051 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đăng ký thành lập. Cùng với đó, thị trường cũng ghi nhận toàn địa bàn thành phố có hơn 1.600 giao dịch nhà đất.