Sự hấp dẫn của các bất động sản mang thương hiệu Trần Anh Group

Những đô thị nhộn nhịp sức sống

Từ khi tham gia thị trường bất động sản, Trần Anh Group đã tạo nên sự khác biệt với phần còn lại của thị trường khi kiến tạo hàng loạt các dự án theo mô hình quần thể độc đáo với cảnh quan xanh toàn diện, xen kẽ với đó là hệ thống tiện ích, dịch vụ chất lượng, đáp ứng mọi nhu cầu cuộc sống của một cộng đồng dân cư văn minh.

Với chiến lược phát triển độc đáo này, các khu đô thị do Trần Anh Group phát triển tiêu biểu như Phúc An City, Phúc An Asuka, Solar City, Trần Anh Riverside, West Lakes Golf & Villas,... đã nhanh chóng tạo ra cơn sốt với cả khách mua ở thực lẫn nhà đầu tư, bất chấp các biến động của thị trường. Theo đó, trong thời gian ngắn, các dự án của Trần Anh Group luôn nhanh chóng thu hút nhiều người dân đến sinh sống và kinh doanh tạo nên sức sống cho khu đô thị.

Một sự kiện dành cho các em thiếu nhi tại Khu đô thị Phúc An City

Ông Trần Đức Vinh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Trần Anh Group cho biết: "Điều mà người mua nhà hướng tới nhu cầu ở thực hay nhà đầu tư luôn quan tâm nhiều thứ nhất là pháp lý dự án, thứ hai là không gian sống và hệ thống tiện ích tại khu đô thị. Đây cũng là hai tiêu chí mà Trần Anh Group luôn đặt hàng đầu khi phát triển một dự án. Chính vì thế, các khu đô thị mà chúng tôi phát triển thu hút hàng ngàn dân cư đến an cư, lập nghiệp. Tỷ lệ lấp đầy của các khu đô thị luôn đạt trên mức 70%".

Hướng đến dân cư về ở đông đúc, tạo nên một cộng đồng tinh hoa, Khu đô thị La Villa Green City do Trần Anh Group phát triển, hiện nay, đang thu hút hàng ngàn người dân Long An, TP.HCM chọn là điểm đến an cư lý tưởng.

"Sống trọn tinh hoa" tại La Villa Green City

Tại La Villa Green City, nhà phát triển Trần Anh Group đã thiết lập chuẩn sống mới tại khu đô thị với hàng loạt các tiện ích đồng bộ đã đi vào hoạt động. Nhờ đó, "phố ven sông" La Villa đã thu hàng trăm hộ gia đình thuộc nhóm cư dân Long An và TP.HCM đến sinh sống và lập nghiệp. Hiện tỷ lệ lấp đầy của khu đô thị đạt trên 80%. Từ đây, giá trị bất động sản cũng không ngừng gia tăng theo lộ trình phát triển khu đô thị, đem lại lợi nhuận lâu dài và bền vững cho chủ sở hữu.

Khu đô thị La Villa Green City tọa lạc tại vị trí đắt giá, là nơi giao nhau giữa QL1A và đường Hùng Vương (P6, TP.Tân An, Long An) giao thông thuận tiện dễ dàng kết nối với các khu vực trọng điểm của Long An, TP.HCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Khu đô thị đang trở thành một trong những tâm điểm của TP.Tân An với nhiều công trình điểm nhấn như Công viên ven sông River Park dài 1km trải dài bên sông Vàm Cỏ Tây, Hồ bơi Olympic, trung tâm TDTT, nhà hàng cà phê,…và loạt tiện ích đẳng cấp khác. Điều này không chỉ thỏa mãn giấc mơ sống của cư dân đô thị mà còn thôi thúc con người bước ra bên ngoài vui chơi, vận động, tản bộ và giao lưu kết nối.

Từ La Villa Green City tới Aeon Mall Tân An chỉ 200m

Trở thành cư dân trong cộng đồng tinh hoa chưa bao giờ dễ đến thế, với mức giá ưu đãi chỉ từ 4,4 tỷ đồng/căn nhà phố, khách hàng chỉ cần thanh toán đợt đầu 20% tương đương 880 triệu đồng là có thể nhận nhà ở ngay. Ngoài ra, cùng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn khác như: Tiến độ thanh toán lên đến 24 tháng, tặng ngay 05 chỉ vàng khi ký HĐTC, ưu đãi phí quản lý cho 02 năm đầu,…và nhiều chính sách ưu đãi khác.

Đầu tư vào môi trường sống là yếu tố giúp khu đô thị tích hợp La Villa Green City trở thành điểm hẹn an cư lý tưởng cho cộng đồng và bảo đảm giá trị bền vững theo thời gian.

Khu đô thị La Villa Green City (Khu đô thị trung tâm hành chính tỉnh, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An)

Địa chỉ: đường Hùng Vương nối dài, P6, TP Tân An, Long An

Phát triển dự án: Trần Anh Group