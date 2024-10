Sự nghiệp của Negav: Nổi lên nhờ làm "cái bóng" của HIEUTHUHAI, sẽ ra sao sau loạt scandal liên hoàn?

Negav - ngôi sao đang lên từ chương trình thực tế về anh trai khiến cộng đồng mạng “sôi máu" vì liên hoàn phốt liên quan đến thái độ, đạo đức. Từ hình tượng “út khờ" ngây thơ, hài hước, Negav dội “gáo nước lạnh" vào cộng đồng fan những ngày qua. Bàng hoàng và thất vọng, người hâm mộ không tin được vào những gì mình đang thấy.

Chỉ mới nổi tiếng 3 tháng, Negav đánh mất hào quang vì những phát ngôn trong quá khứ tìm về. Để đến lúc này, cơn sóng giận dữ như 1 trận đại hồng thuỷ nhấn chìm mọi nỗ lực mà GERDNANG, HIEUTHUHAI và HURRYKNG từng bước giúp Negav đi lên. Nhìn lại hành trình của Negav, người ta càng thấy rõ sự quan trọng của hai chữ “hình tượng" với một ngôi sao trẻ mà tài năng… không mấy nổi bật.

Sự nghiệp âm nhạc mờ nhạt

Negav lần đầu làm nhạc vào năm 16 tuổi, với bài rap đầu tiên viết cùng Blackbi của Tổ Quạ. Xuất phát điểm từ tổ đội underground có tiếng ở TP.HCM, Negav dễ dàng quen biết, kết nối với các đồng nghiệp. Năm 2020, Negav tham gia King of Rap. Không được đánh giá cao. Negav ra về sớm ở vòng Đối đầu. Nhưng nhờ cuộc thi này, mối lương duyên với HIEUTHUHAI mới mở ra, giúp Negav có ngày nổi tiếng như hiện tại.

Năm 2021, Negav hợp tác cùng Văn Mai Hương trong ca khúc Hương hot TikTok một thời. Thời điểm này, giọng rap của Negav chưa thực sự nổi tiếng trong cộng đồng fan nghe nhạc. Chỉ có 1 số ít theo dõi Negav từ Tổ Quạ, đến với King of Rap cùng 1 vài sản phẩm cá nhân tự phát hành trên các nền tảng như Don't Let Them Know, Cây Thông Cô Đơn, Sao Trông Em Lại Như Thế Này?...

Bước ngoặt đến với Negav khi làm quen với HIEUTHUHAI và tổ đội GERDNANG. Tháng 5/2022, Negav góp giọng trong bài rap Mamma Mia. Đây cũng là bài rap có sự xuất hiện của đủ 6 mảnh ghép GERDNANG - gồm HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Manbo, Rex, Negav và Kewtiie làm nhạc. Đến cuối năm này, HIEUTHUHAI tung MV Ngủ Một Mình - đánh dấu bản hit đưa Negav đến gần hơn với các fan nhạc.

Dù đã làm nhạc từ 16 tuổi, nhưng hầu hết các ca khúc của Negav đều khá mờ nhạt. Các hit Negav có đến hiện tại đều là hợp tác cùng GERDNANG, feat với HIEUTHUHAI. Nhắc đến Negav, khán giả sẽ nhớ tới 1 nam rapper, nhưng gây ấn tượng không vì âm nhạc mà là mảng miếng hài hước trên mạng, hoặc là do mặc đồ hiệu.

3 tháng nổi tiếng chóng vánh

Gia nhập GERDNANG, Negav được HIEUTHUHAI nâng đỡ, giới thiệu trên nhiều sân khấu âm nhạc và cả cơ hội tham gia các chương trình thực tế. Negav bắt đầu quen mặt với khán giả đại chúng sau Hành Trình Rực Rỡ năm 2023. Song, phải đến show sống còn về 30 Anh Trai, Negav mới thực sự nổi tiếng.

3 tháng phát sóng show Anh Trai này, là 3 tháng sự nghiệp Negav lên tầm cao mới. Không chỉ là hot mem được “săn đón" nhất nhì, Negav còn bỏ túi được MV top 1 trending - Mình Anh Thôi nhờ sức nóng từ chương trình. Những sân khấu Negav biểu diễn ở chương trình cũng gây bão BXH âm nhạc, điển hình như Catch Me If You Can, Kim Phút Kim Giờ, Tình Đầu Quá Chén,...

Nhờ tham gia show sống còn, những điểm mạnh của nam rapper sinh năm 2001 được thể hiện và khán giả nhìn nhận. Từ đây, Negav được kì vọng sẽ nối tiếp HIEUTHUHAI, là idol giới trẻ tiềm năng. Nhưng, hào quang dễ đến dễ đi. Negav “ngã ngựa" khi đang đà nổi tiếng.

Sẽ ra sau sau "liên hoàn phốt"?

Ồn ào đầu tiên liên quan đến Negav chính là “phông bạt", đóng vai con nhà giàu để đánh bóng tên tuổi. Ở thời điểm này, Negav còn là thần tượng mới lên, được fan yêu quý, đi “khống bình” khắp nơi. “Phốt phông bạt" không có gì xác thực, Negav tai qua nạn khỏi.

Khủng hoảng thực sự đến khi nam rapper bị đào loạt status thời chưa nổi tiếng. Ngôn từ tục tĩu, phản cảm bị lên án mạnh mẽ. Khi lùm xùm này chưa qua, Negav có màn “vạ miệng" đi vào lòng đất trên sân khấu concert Anh Trai Say Hi ngày 28/9. Đứng trước 20 nghìn khán giả, Negav nói lớn “Mẹ đã thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa". Câu nói này “chọc giận" công chúng, gây nên hệ luỵ cổ xuý giới trẻ nghỉ học.

Từ đây, netizen tiếp tục “đào bới" những bài đăng trong quá khứ của Negav. Cú sốc lớn nhất chính là việc nam rapper 23 tuổi là quản trị viên 1 group “content bẩn" từ 5 năm trước, chuyên đăng tải nội dung 18+ và quấy rối nhiều nghệ sĩ. Sáng 1/10, dân tình không khỏi bàng hoàng trước những bình luận khiếm nhã của Negav về Sơn Tùng M-TP, Lâm Vỹ Dạ, GREY D,...

Thực chất, những bài đăng này đã “âm ỉ" những ngày qua. Nhưng phải đến hiện tại - khi bị cả cộng đồng chú ý, thì mới bùng nổ thành khủng hoảng truyền thông khó cứu vãn.

FC non trẻ của Negav dần tan rã, nhiều ngưởi bỏ cuộc, tuyên bố “thoát fan". Một số ít vẫn mong công chúng rộng lòng cho Negav một cơ hội làm lại, chờ nghệ sĩ lên tiếng giải thích. Trong khi đó, cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt hành động quấy rối của Negav, yêu cầu “cấm sóng".

Sản phẩm âm nhạc mờ nhạt, tất cả những gì Negav có được hiện tại là sự cộng hưởng bởi hình ảnh hút fan, những cơ hội GERDNANG mang đến và cả may mắn. Chưa kịp chứng minh thực lực, Negav đã bị vùi dập bởi những “bóng ma" chực chờ từ quá khứ. Sau loạt “phốt chồng phốt", hình tượng Negav tan tành. Thậm chí, còn làm tổ đội GERDNANG liên luỵ.

Rạng sáng ngày 2/10, Negav đăng tải 1 tâm thư dài trên fanpage cá nhân để làm rõ những ồn ào trong thời gian qua. Nam rapper lần nữa thừa nhận những sai lầm trong quá khứ, chính thức gửi lời xin lỗi đến công chúng và những người bị anh liên luỵ kéo vào drama này. Sau khi đăng tâm thư này, Negav cũng xoá đi tài khoản Facebook cá nhân tên "Dang Thanh An" được sử dụng trong các hội nhóm, bình luận trước đó. Nhóm bàn chuyện nhạy cảm do nam rapper lập ra vào năm 2020 cũng đã bị đóng.

"Mình là Negav, những ngày vừa qua mình đang sống trong những cảm xúc rất tệ. Mình đã suy nghĩ rất nhiều về những điều đã khiến cho rất nhiều người thất vọng. Negav nhận thức sâu sắc những sai lầm trong quá khứ là điều không thể đổi thay. Do vậy, một lần nữa mình muốn gửi lời xin lỗi tận đáy lòng mình tới ba mẹ, gia đình những người anh em và các nghệ sĩ, khán giả thân thương, các đối tác, và đặc biệt là những người đã vô tình bị ảnh hưởng bởi câu chuyện cá nhân của mình. Đây cũng thực sự là bài học đích đáng và đắt giá của bản thân. Cuối cùng, Negav xin được gửi lời xin lỗi đến FC Negav vì đã làm mọi người thất vọng, lo lắng. Chân thành cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều", Negav chia sẻ.

Một lần nữa, Negav xin khán giả cho anh cơ hội sửa đổi. Hành trình của Negav mới chỉ bắt đầu, khủng hoảng ập đến đánh thức người nghệ sĩ trẻ. Sau bài đăng xin lỗi này, người hâm mộ cũng bày tỏ mong muốn được thấy Negav tiến bộ hơn trong tương lai. Liệu Negav có vững vàng vượt qua sóng gió này hay không, hãy để thời gian trả lời.