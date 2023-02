Sự nghiệp của Park Min Young sắp "toang": Nhan sắc trồi sụt, thành tích phim ảnh thấp, nay còn bị triệu tập điều tra vì vụ án tham ô

Giữa làng giải trí Hàn ưa chuộng vẻ đẹp tự nhiên, Park Min Young là sao nữ "dao kéo" hiếm hoi đạt được thành công vượt trội. Cô là diễn viên hạng A, tham gia loạt phim đình đám, gương mặt được nhiều thương hiệu, tạp chí săn đón và sở hữu khối tài sản khủng. Thế nhưng giờ đây, sự nghiệp của "nữ hoàng dao kéo" đang gặp nhiều khó khăn sau khi bị triệu tập điều tra về bê bối tham ô và thao túng cổ phiếu.

Nhan sắc trồi sụt, bị nghi chịu biến chứng "dao kéo"

Park Min Young được mệnh danh là "nữ hoàng dao kéo" của showbiz Hàn. Từ cô gái mờ nhạt trong showbiz, nữ diễn viên sinh năm 1986 lột xác thành mỹ nhân xinh đẹp và đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp nhờ dao kéo. Tuy nhiên thời gian gần đây, Park Min Young thường xuất hiện với nhan sắc trồi sụt, lúc lại xinh đẹp, rạng rỡ, lúc khác lạ khiến người hâm mộ cho rằng cô đang phải chịu biến chứng của phẫu thuật thẩm mỹ.

Làn da trắng sáng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt long lanh, gương mặt hài hòa tự nhiên, tất cả ở Park Min Young đều khiến khán giả không thể rời mắt

Park Min Young được mệnh danh là "nữ hoàng dao kéo", không phải vì cô phẫu thuật thẩm mỹ nhiều mà vì phẫu thuật quá thành công. Thậm chí, nữ diễn viên còn trở thành tiêu chuẩn phẫu thuật thẩm mỹ tại xứ Hàn

Tuy nhiên đến năm 2022, Park Min Young bỗng khiến khán giả "tá hỏa" với gương mặt biến dạng khác lạ khi tham gia bộ phim Dự Báo Tình Yêu Và Thời Tiết

Không còn nét đẹp ngọt ngào ngày nào, gương mặt Park Min Young trở nên dài hơn và cứng đơ, thiếu tự nhiên hơn hẳn

Vóc dáng gầy gò càng khiến diện mạo nữ diễn viên thêm mất điểm, gương mặt từ đó cũng trở nên xương xẩu và dài hơn. Nhiều người cho rằng Park Min Young đang phải chịu biến chứng vì lạm dụng "dao kéo"

Tuy nhiên đến cuối năm 2022, Park Min Young đã khiến khán giả phải ngỡ ngàng trước diện mạo xinh đẹp ngút ngàn, không còn dấu vết biến dạng nào như trước đó. Dù nữ diễn viên đã xinh đẹp trở lại nhưng nhiều người vẫn lo ngại cho phong độ nhan sắc trồi sụt của Park Min Young

Liên tiếp các dự án phim có rating thấp

Park Min Young từng tham gia Gia Đình Là Số 1, Sungkyunkwan Scandal, City Hunter, Thư Ký Kim Sao Thế. Nhưng trong những năm gần đây, sự nghiệp của Park Min Young không có nhiều tiến triển, các bộ phim mà cô góp mặt không đạt được thành tích tốt.

Bộ phim Bí Mật Nàng Fan Girl chiếu năm 2019 chỉ đạt rating 2,6% (chiếu trên đài cáp tvN). Năm 2020, When the Weather Is Fine còn kém hơn, chỉ đạt rating 2,2%. Nhiều người nhận định Park Min Young bị đóng khung trong 1 kiểu vai diễn của dòng phim hài tình cảm, thiếu nét mới mẻ trong diễn xuất nên không còn thu hút khán giả.

Sau thành công của Thư Ký Kim Sao Thế, Park Min Young không còn có những bộ phim bùng nổ

Sang năm 2022, bộ phim Dự Báo Tình Yêu Và Thời Tiết đạtrating với 6,7%. Dự án Love In Contract lên sóng ngay sau đó của Park Min Young chỉ đạt rating trung bình 3%. Con số này hẳn là "báo động đỏ" cho sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1986.

Dù Park Min Young đóng cặp với những mỹ nam đình đám như Song Kang, Go Kyung Pyo nhưng thành tích phim mới của cô vẫn không khả quan

Chuyện tình yêu lùm xùm với đại gia tiền ảo và thông tin bị triệu tập điều tra chấn động

Vào tháng 9/2022, Park Min Young bất ngờ bị Dispatch "khui" hẹn hò. Bạn trai của cô khi đó là đại gia tiền ảo Kang Jong Hyun. Ngay sau đó, Kang Jong Hyun bị "bóc" loạt bằng chứng làm ăn phi pháp, thậm chí từng nhận án tù treo vì tham ô, biển thủ công quỹ.

Chỉ sau 2 ngày, "nữ hoàng dao kéo" đã vội vã thông báo chia tay bạn trai. Quyết định cứu lấy sự nghiệp của cô được cho là sáng suốt. Chị gái của mỹ nhân Thư Ký Kim Sao Thế cũng từ chức CEO của INBIOGEN - một trong những công ty con của Kang Jong Hyun. Thông tin này đã ảnh hưởng tới hình tượng đẹp của Park Min Young.

Park Min Young bị nghi ngờ có những giao dịch trái phiếu phi pháp chỉ vì bạn trai cũ

Dù vội vàng chia tay bạn trai sau 2 ngày bị "khui" nhưng cô vẫn không tránh khỏi liên đới

Tuy nhiên đến ngày 14/2, SBS News đưa tin độc quyền Park Min Young bị cơ quan công tố điều tra vì có liên quan đến doanh nhân Kang Jong Hyun, người bị nghi ngờ là chủ sở hữu thực sự của sàn tiền ảo Bithumb. Công ty quản lý đã xác nhận "nữ hoàng dao kéo" bị triệu tập điều tra với tư cách nhân chứng. Phía công tố viên muốn làm rõ nghi vấn Park Min Young có tham gia thu lợi bất chính qua việc thao túng cổ phiếu và tham ô cùng bạn trai cũ hay không. Được biết, phía công tố đã tìm thấy tên của Park Min Young trong giao dịch mua bán trái phiếu chuyển đổi do các chi nhánh của Bithumb phát hành, từ đó thu được lợi nhuận hàng trăm triệu won.

Công ty quản lý cũng phủ nhận thông tin nữ diễn viên bị cấm xuất cảnh. Trước đó, bạn trai cũ của Park Min Young cũng đã bị bắt giữ vào ngày 1/2.

Park Min Young bị triệu tập điều tra từ ngày 13/2

Bạn trai cũ của cô bị bắt giữ từ ngày 1/2

Sự nghiệp của Park Min Young liệu có "toang"?

Bê bối này là cú giáng mạnh vào sự nghiệp 17 năm của Park Min Young. Dù cuộc điều tra chưa có kết quả chính thức, nhưng điểu này cũng đủ khiến Park Min Young lao đao. Công chúng Hàn Quốc luôn chuộng những ngôi sao sạch, không scandal và kiên quyết tẩy chay người vi phạm pháp luật.

Còn quá sớm để kết luận sự nghiệp của Park Min Young có "toang" hay không, nhưng bê bối chắc chắn sẽ khiến sự nghiệp của cô sau này trở nên khó khăn hơn nhiều.

Park Min Young đang đứng trước thách thức lớn

Nguồn: Naver