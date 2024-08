Sự thật ‘cú bắt tay’ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và NSND Xuân Bắc trị giá 2 triệu USD

Mới đây, NSND Xuân Bắc cùng một số người sáng tạo nội dung số khác có tham gia chương trình do Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT) và Meta phối hợp với các bộ, ngành địa phương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nền tảng mạng xã hội thực hiện là dự án khởi động cho Chiến dịch tuyên truyền: "Kỹ năng nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến bảo vệ người dân trên không gian mạng năm 2024". Sau gần 1 tháng, chiến dịch "Nhận diện lừa đảo" đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng. NSND Xuân Bắc chia sẻ: "Lừa đảo trên mạng bây giờ đã trở thành "phổ biến". Hầu hết những cuộc lừa đảo là đều nhắm tới những món hời, nhắm thẳng vào cái lòng tham của mỗi người. Và điều đấy ai cũng dễ mắc phải. Không ai là không thể trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là những người lớn tuổi và những người đang gặp khó khăn". Chương trình hợp tác với Cục An toàn thông tin trong năm nay nhằm mục tiêu tiếp tục nâng cao kỹ năng của người Việt Nam trong việc xác định và đối phó với các hành vi lừa đảo trực tuyến. Meta cam kết ngăn chặn những hành vi lừa đảo làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng, cũng như tăng cường giáo dục nhận biết về các hành vi này.