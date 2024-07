Sự thật về hit “làm một lần ăn một đời” của một "Anh trai chông gai": Mỗi ngày tăng hơn 100 nghìn view, doanh thu đến 8 tỉ đồng?

Với độ lan tỏa bùng nổ của show Anh trai vượt ngàn chông gai, rất nhiều anh tài tưởng chừng như bị khán giả trẻ lãng quên nay xuất hiện mạnh mẽ trở lại, nhận được sự yêu thích. Trong số đó chắc chắn phải kể đến cái tên Phan Đinh Tùng. Xuất hiện ngay từ tập 1 của Anh trai vượt ngàn chông gai , Phan Đinh Tùng thuộc team Anh tài sục sôi, khiến cả “bầu trời thanh xuân” như trở lại với khán giả khi trình diễn bản hit đình đám một thời Bởi vì anh yêu em.

Phan Đinh Tùng tại sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai tập 1, trình diễn bản hit thanh xuân!

Nhưng tất nhiên, nhắc đến Phan Đinh Tùng chắc chắn khán giả sẽ nhớ đến “siêu hit quốc dân” được nghe bởi đủ mọi tầng lớp, lứa tuổi, từ nông thôn đến thị thành: Khúc hát mừng sinh nhật. Là ca khúc “chuyên trị” cho các bữa tiệc sinh nhật, bài hát mãi mãi trường tồn bởi lẽ các trào lưu âm nhạc có thể đến rồi đi, nhưng ai ai cũng có một ngày sinh nhật tổ chức hàng năm. Thế là mãi mãi, mãi mãi, ở đâu có tiệc sinh nhật thì bên cạnh bài hát 4 câu bất hủ là Happy Birthday To You, thì người Việt sẽ luôn nhớ đến giai điệu “Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây. Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1-2-3 ta cùng thổi tắt nến. Happy Birthday, Happy Birthday To You!”,...

Khúc hát mừng sinh nhật trở thành ca khúc sinh nhật “quốc dân” tại Việt Nam bởi ca từ quá dễ nhớ, gây ấn tượng bởi từ Hán Việt “hợp hoan” có nghĩa là “cùng nhau vui vẻ”. Nói về hoàn cảnh sáng tác ca khúc, Phan Đinh Tùng cho biết: "Khi sáng tác bài hát, tôi nghĩ tại sao toàn thế giới hát chúc mừng sinh nhật cho nhau chỉ 4 từ đơn giản là "Happy birthday to you". Tôi cứ đau đáu trong lòng sẽ viết một bài hát đơn giản, chỉ 4 từ như vậy để cho người Việt Nam có thể dành những lời chúc cho nhau, đặc biệt từ ngữ phải được chắt lọc, dành riêng cho dịp sinh nhật".

Tuy nhiên, Phan Đinh Tùng khiêm tốn nói: "Tôi nghĩ để ca khúc trở nên phổ biến như vậy, tất cả nhờ vào may mắn chứ không phải nhờ tài năng hay khả năng của bản thân. Hiếm hoi lắm tôi mới làm được một bài hát quốc dân. Đó là niềm tự hào và hạnh phúc đối với tôi".

Thực hư về con số 2 tỉ đồng doanh thu/ 1 năm từ Khúc Hát Mừng Sinh Nhật?

Tính đến hiện tại, sau 7 năm MV Khúc hát mừng sinh nhật được đăng tải lên YouTube, MV đã thu về hơn 261 triệu lượt view. Điều này cũng khiến khán giả tò mò: quả thật ca khúc này có giúp Phan Đinh Tùng “làm một lần ăn cả đời” như nhiều trang MXH đưa tin, hay thậm chí mang về cho nam ca sĩ đều đặn 2 tỉ đồng 1 năm từ doanh thu? Đây là một câu hỏi tương đối khó để có câu trả lời hoàn toàn chính xác trừ khi Phan Đinh Tùng chính thức công khai doanh thu mà anh nhận được từ Khúc hát mừng sinh nhật . Tuy nhiên, cũng có một số nền tảng cũng như suy đoán để khán giả phần nào hình dung được con số doanh thu từ bản hit “quốc dân” này.

Theo SocialBlade thống kê, kênh YouTube của Phan Đinh Tùng thành lập từ năm 2013, hiện tại đã có tổng view trên toàn kênh khoảng 307.7 triệu view, doanh thu tổng mỗi năm ước tính dao động từ 239.2 triệu VNĐ đến 3.8 tỉ VNĐ. Riêng MV Khúc hát mừng sinh nhật với 261 triệu view đã chiếm gần 85% tổng view và doanh thu trên toàn kênh, tương ứng 203 triệu VNĐ cho đến 3.2 tỉ VNĐ doanh thu một năm cho riêng ca khúc này.

Các thống kê SocialBlade dành cho kênh YouTube của Phan Đinh Tùng.

Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý một điều, tất cả những con số trên chỉ là con số ước tính, dựa trên thuật toán của riêng SocialBlade cũng như cách tính tiền từ lượng view của YouTube được công bố. Như chúng ta đã biết, khi một kênh YouTube được bật chức năng kiếm tiền, sẽ có những đoạn quảng cáo được chèn vào giữa các clip của kênh. Số tiền YouTube trả cho kênh sẽ tương ứng với số lượng tương tác với đoạn quảng cáo đó - số tiền này đến từ các doanh nghiệp bỏ tiền ra để chạy quảng cáo trên YouTube.

Lượng tương tác này được tính bằng lượng người xem quảng cáo và lượng người click vào quảng cáo đó, tương tác càng nhiều thì số tiền một kênh được YouTube trả càng lớn. Bên cạnh đó, số tiền YouTube trả cho một kênh còn phụ thuộc vào thời lượng xem clip, tương tác của người dùng, v...v... Chưa dừng lại ở đó, doanh thu mà một kênh YouTube kiếm được mỗi tháng còn phụ thuộc vào lượng khán giả của kênh đó đến từ quốc gia, khu vực nào. 1 triệu lượt xem cho một video với lượng khán giả từ những quốc gia phát triển (Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada, Pháp, Anh,...) có thể đem về cho kênh YouTube từ 3.000 USD đến 15.000 USD trong khi ở những quốc gia kém phát triển (tiêu biểu một số quốc gia ở Châu Phi và Trung Đông), 1 triệu lượt xem cũng chỉ mang về khoảng 180 USD đến 300 USD. Việt Nam nằm trong nhóm những nước đang phát triển, thế nên doanh thu từ 1 triệu lượt xem chắc chắn thấp hơn mức 3.000 USD.

Trao đổi với báo Lao động, anh Nguyễn Chí Công (cựu quản lý hệ thống quản trị nội dung trên nền tảng YouTube tại thị trường Việt Nam) cũng từng chia sẻ về trường hợp của ca khúc Một con vịt, MV nhạc Việt đầu tiên đạt 1 tỉ view: "Doanh thu của một video trên YouTube không cố định mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đơn cử như thể loại nội dung: Video thiếu nhi thường có CPM (doanh thu trên 1.000 lượt xem) thấp hơn so với các nội dung khác. Đối tượng người xem: Vị trí địa lý của người xem ảnh hưởng đến giá trị quảng cáo (thị trường Mỹ, Anh, Canada, Châu Âu và Úc là những thị trường có CPM cao nhất thế giới. Việt Nam thuộc thị trường CPM có giá trị thấp của thế giới). Bên cạnh đó còn phụ thuộc thời gian xem: Thời gian người xem thực sự xem quảng cáo cũng ảnh hưởng đến doanh thu".

MV Một Con Vịt đạt 1 tỉ view, dự đoán mang về doanh thu 2-3 tỉ đồng.

Theo anh Nguyễn Chí Công, MV Một con vịt sẽ có ước tính doanh thu như sau: “CPM trung bình cho nội dung thiếu nhi: 2 - 3 triệu đồng/1 triệu lượt xem. MV có 1 tỉ view thì ước tính doanh thu thấp nhất là 2 triệu đồng nhân với 1 tỉ view sẽ thu về 2 tỉ đồng. Doanh thu cao nhất là 3 triệu đồng nhân với 1 tỉ view sẽ thu về 3 tỉ đồng.” Nếu theo cách tính này thì MV Khúc hát mừng sinh nhật đạt tối đa 783 triệu VNĐ tính đến thời điểm hiện tại, tuy nhiên con số này cũng không khả thi vì Một con vịt đăng trên trang YouTube dành cho nền tảng thiếu nhi, tắt bình luận nên cách tính doanh thu sẽ khó giống như kênh YouTube của Phan Đinh Tùng - kênh của người trưởng thành, có bật bình luận và chạy quảng cáo.

Bên cạnh đó, nhờ việc công khai doanh thu ca khúc Nấu ăn cho em để quyên góp cho các quỹ từ thiện của Đen Vâu, khán giả cũng phần nào hình dung được 1 view YouTube tại Việt Nam sẽ được trả bao nhiêu. Ở trường hợp của Đen Vâu, chia trung bình anh được trả 34 đồng cho 1 view YouTube. Đặt trường hợp kênh YouTube của Phan Đinh Tùng được trả tương tự Đen Vâu thì doanh thu của MV Khúc hát mừng sinh nhật tính đến hiện tại sẽ rơi vào khoảng 8.8 tỉ VNĐ cho 7 năm qua, tức khoảng 1.2 tỉ VNĐ doanh thu cho mỗi năm. Tuy nhiên, vì kênh YouTube của Đen Vâu rất lớn (hơn 5 triệu lượt theo dõi) so với kênh YouTube khá khiêm tốn của Phan Đinh Tùng (664 nghìn lượt theo dõi) nên số tiền kênh của Đen nhận được chắc chắn sẽ cao hơn con số tương tự dành cho Phan Đinh Tùng.

Khúc hát mừng sinh nhật thực chất đã được phát hành trước đó. Cụ thể, trong album vol.6 của Phan Đinh Tùng mang tên Hạt nhân ra mắt năm 2008, Khúc hát mừng sinh nhật đã có mặt . Nghĩa là ca khúc đã có tuổi đời hơn 16 năm, nhưng vẫn được khán giả khắp nơi ưa chuộng và là sự lựa chọn để tạo nên bầu không khí hân hoan nơi các bữa tiệc sinh nhật! Nghĩa là tính cả doanh thu YouTube, các nền tảng nhạc số, bản quyền biểu diễn,... gọi ca khúc này là “làm một lần ăn cả đời” cũng không ngoa!