Sự thật về những lời đồn xung quanh Lôi Quân - CEO ‘vô tình’ đỗ thủ khoa của Xiaomi

Gần đây, một bức ảnh đã lan truyền trên Internet, mô tả người sáng lập Xiaomi - Lôi Quân là “Vô tình đạt giải cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học”, “Thật dễ dàng để theo kịp các khóa học của Đại học Vũ Hán và hoàn thành chỉ trong hai năm”, “Trong 8 năm trở thành top 500 công ty toàn cầu”... Và lý do cho sự xuất hiện này là cách đây một tháng, Lôi Quân đã có bài phát biểu trước công chúng thường niên lần thứ tư, cư dân mạng đã tập hợp những khoảnh khắc nổi bật được Lôi Quân nhắc đến và tạo ra cái gọi là cốt truyện "bài viết hay".

Tuy nhiên, trên cuộc đời này đâu phải mọi thứ đều đến một cách dễ vàng, và tất cả những điều kể trên có bao nhiêu điều là sự thật?

Thiên tài không bằng siêng năng

Điều được lan truyền rộng rãi nhất là việc Lôi Quân là người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học, điều này hoàn toàn không đúng. Chuyện này xảy ra vào năm 2014. Một phương tiện truyền thông giáo dục và đào tạo nào đó đã đưa ra một ví dụ trong một bài giảng. Lý do tại sao một số doanh nhân thành công là vì họ đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học và đưa Lôi Quân ra làm ví dụ mà chưa kiểm chứng. Và câu chuyện này tiếp tục được tam sao thất bản và sau đó đã trở thành tin đồn lan truyền một thời gian dài trong các mùa thi đại học.

Trên thực tế, Lôi Quân là một học giả hàng đầu nhưng sự thật là ông chưa bao giờ đỗ giải nhất. Tuy nhiên, việc Lôi Quân đã hoàn thành chương trình học tại Đại học Vũ Hán lại hoàn toàn là sự thực. Việc hoàn thành mục tiêu trong thời gian ngắn này không phải là một sự thuận lợi dễ dàng, mà trên hết nó đến từ nghị lực mạnh mẽ ý thức tự giác và chăm chỉ.

Như Lôi Quân đã đề cập trong bài phát biểu của mình, tại sao ông cần phải hoàn thành chương trình học của mình trong hai năm? Điều này là do ông ấy đã đọc cuốn sách “Fire in the Valley” ngay khi mới vào trường và Lôi Quân đã xác lập được mục tiêu thành lập một công ty vĩ đại. Để đạt được mục tiêu này, ông phải hoàn thành công việc sinh viên của mình càng sớm càng tốt. Lôi Quân cũng mô tả chi tiết những nỗ lực hết mình của mình để đạt được mục tiêu này: "Đi học nhiều gấp đôi, làm bài tập nhiều gấp đôi và vượt qua số bài kiểm tra nhiều gấp đôi".

Huyền thoại chỉ xuất hiện sau khó khăn

Trong bài viết của cư dân mạng, Lôi Quân đã có một bước nhảy từ một lập trình viên lên tổng giám đốc, sau đó đạt được việc công ty niêm yết và tự do tài chính. Tuy nhiên, trong quá trình thực tế, Lôi Quân đã cống hiến 16 năm cho công ty này, và trải qua đủ loại khó khăn, đấu tranh, bối rối.

Năm 1992, Lôi Quân 23 tuổi gia nhập Kingsoft, lúc đó công ty chỉ có 6 người. Hai năm sau, Kingsoft mới thành lập chi nhánh Bắc Kinh và Lôi Quân trở thành tổng giám đốc của công ty chi nhánh Bắc Kinh. Phải đến năm 1998, Lôi Quân mới trở thành tổng giám đốc của Kingsoft, lúc đó công ty chỉ có khoảng một trăm người.

Dù mọi việc tưởng chừng như đang diễn ra suôn sẻ nhưng khi đó Kingsoft chỉ là một công ty nhỏ đang chật vật để tồn tại. Lôi Quân đã trải qua “thời khắc cận kề cái chết” khi công ty chỉ còn 100.000 Nhân dân tệ (chưa đến 350 triệu VNĐ) trong tài khoản - trong khoảng thời gian này, Lôi Quân đích thân làm nhân viên bán hàng.

Là một công ty văn phòng địa phương ở Trung Quốc, Kingsoft rất khó để có thể vượt qua được sự ảnh hưởng của Microsoft Office, bởi vậy họ đã quyết định làm ra một số sản phẩm mà Microsoft không làm. Từ phần mềm trò chơi độc lập "Zhongguancun Apocalypse" đến phần mềm "Kingsoft PowerWord", "Kingsoft Quick Translation"... Kingsoft đã làm được mọi thứ để có thể tồn tại trong thời gian này.

Năm 2000, Kingsoft bắt đầu thử nghiệm lĩnh vực Internet và xây dựng Joyo.com, một trong những trang web thương mại điện tử sớm nhất ở Trung Quốc. Nhưng do không được hỗ trợ tài chính nên Joyo cuối cùng đã bị bán cho Amazon.

Phải đến năm 2007, Lôi Quân mới dẫn dắt Kingsoft ra mắt công chúng. Tuy nhiên, giá trị thị trường của công ty mà Lôi Quân đã cống hiến 15 năm làm việc chăm chỉ này chỉ là 5,3 tỷ đô la Hồng Kông (1 đô la Hồng Kông tương ứng với 3.109 VNĐ). Nó kém xa so với Alibaba và Baidu được niêm yết cùng thời kỳ, thậm chí còn thua xa Giant Network vào thời điểm đó.

Vào ngày 20 tháng 12 năm 2007, Lôi Quân quyết định rời bỏ Kingsoft vì "lý do sức khỏe". Sau khi từ chức ở Kingsoft, Lôi Quân trở thành nhà đầu tư nổi tiếng ở Trung Quốc, đầu tư vào hơn 20 công ty khác nhau bao gồm Vancl.com, Lakala Payment, UCWeb và trang mạng YY...

Vào năm 2010 Lôi Quân thành lập Xiaomi và mọi việc không hề suôn sẻ. Từ trước đến nay, Xiaomi đã bị nhiều người hiểu lầm và gây tranh cãi. Vì vậy, đối với bất kỳ doanh nhân thành đạt nào, chúng ta không cần phải hoan hô khi họ thành công mà phải nhìn vào quá trình đi lên của họ và rút ra những bài học, kinh nghiệm từ đó. Bởi vì không bao giờ có người được chọn, đằng sau sự thành công của mỗi người là vô số gian khổ và nỗ lực.

Trên thực tế, hầu hết các “huyền thoại” trên thế giới này đều xuất hiện sau khi trải qua bao khó khăn, gian khổ. Dù là Lôi Quân hay “huyền thoại” Xiaomi, mọi chuyện đều không hề đơn giản như thế giới bên ngoài tưởng tượng. Trên đời không có gì là không mệt mỏi. Không có thành công nào có thể đạt được mà không cần nỗ lực.