Sự thật về những nhân sự hơn 10 năm ở 1 công ty

Nhưng trong bối cảnh thị trường thay đổi liên tục, chuyện ở lại quá lâu lại không còn mang một ý nghĩa duy nhất. Nó có thể là lựa chọn có tính toán, nhưng cũng có thể chỉ là quán tính. 10 năm nghe rất dài, nhưng điều đáng nói không nằm ở con số đó, mà là cách người ta đi qua quãng thời gian ấy.

10 năm không phải một câu chuyện mà là 3 kiểu người rất khác nhau

Nhìn từ bên ngoài, họ giống nhau: cùng một công ty, cùng một mốc thời gian. Nhưng thực tế, “người 10 năm” thường rơi vào ba kiểu rất khác biệt. Có những người thực sự đi lên cùng công ty, vào từ sớm, lớn lên cùng hệ thống và nắm giữ vị trí rõ ràng, thu nhập tăng trưởng theo thời gian; với họ, 10 năm là một hành trình tích lũy có định hướng.

Có những người chọn sự ổn định vừa đủ, công việc không tệ nhưng cũng không có bước nhảy vọt, mọi thứ diễn ra êm và quen, tạo cảm giác an toàn nhưng dễ rơi vào trạng thái lưng chừng.

Và cũng có một nhóm ít khi được nhắc đến: những người ở lại vì ngại thay đổi, không phải không muốn đi nhưng luôn có lý do để trì hoãn, từ nỗi sợ bắt đầu lại cho đến việc không chắc mình có thể tìm được lựa chọn tốt hơn; với họ, 10 năm đôi khi là kết quả của rất nhiều lần “để sau tính”.

Ở lại lâu không đồng nghĩa với giá trị tăng lên

Một sự thật không dễ nghe là thâm niên không tự động chuyển hóa thành giá trị. Có những người sau 10 năm vẫn làm tốt công việc của mình nhưng chỉ trong phạm vi hệ thống quen thuộc, kỹ năng không mở rộng, góc nhìn không thay đổi và quan trọng nhất là không biết mình đang đứng ở đâu nếu bước ra thị trường. Trong khi đó, có người chỉ 4-5 năm nhưng liên tục thay đổi môi trường, tích lũy đa dạng trải nghiệm và nhờ vậy lại có giá hơn. Vấn đề không nằm ở việc ở lại bao lâu, mà là trong khoảng thời gian đó, bạn đang tiến lên hay chỉ lặp lại chính mình.

Ở lại 10 năm: lợi thế, cái bẫy và câu hỏi cần trả lời

Ở một công ty đủ lâu, bạn sẽ có rất nhiều lợi thế: hiểu sâu hệ thống, có network nội bộ, xử lý công việc dựa trên kinh nghiệm tích lũy. Nhưng cũng chính những điều đó dễ tạo ra cảm giác an toàn - một trạng thái không đủ tệ để rời đi, nhưng cũng không đủ tốt để bứt phá.

Và khi mọi thứ diễn ra “ổn định”, thời gian trôi qua rất nhanh mà không tạo ra bước tiến rõ ràng. Vì vậy, câu hỏi quan trọng không còn là bạn đã ở bao lâu, mà là trong vài năm gần nhất bạn có đang tiến lên hay không, nếu bước ra thị trường bạn đang ở vị trí nào, và bạn ở lại vì một lựa chọn có ý thức hay chỉ vì ngại thay đổi.

10 năm có thể là một tài sản lớn nếu đi kèm với sự phát triển, nhưng cũng có thể trở thành cái giá khá đắt cho sự an toàn nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở việc “giữ chỗ”.