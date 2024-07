Sự thật về quả sầu riêng 'siêu to khổng lồ' gây sốt TikTok

Quả sầu riêng khổng lồ gây sốt TikTok.

Cộng đồng mạng Việt đang xôn xao về những clip về quả sầu riêng khổng lồ được chủ tài khoản @cuugia.review đăng tải trên mạng xã hội TikTok. Những clip này đều thu về từ hàng triệu đến chục triệu lượt xem.

Trong một clip có hơn 20 triệu view, người đàn ông là chủ tài khoản @cuugia.review đang đẩy xe chở một quả sầu riêng khổng lồ, vừa đi vừa nói: "Mọi người mua sầu riêng ăn cứ phải mua những sầu riêng to như này nhé". Đoạn video chỉ 11 giây khiến người xem không tin nổi vào mắt mình, tự hỏi quả sầu riêng khổng lồ như vậy liệu có thật sự tồn tại. Nhiều fan hâm mộ sầu riêng "mắt tròn mắt dẹt" vì thèm thuồng, ao ước.

Nhiều cư dân mạng thắc mắc, những quả sầu riêng nặng nhất thế giới cũng chỉ khoảng 20kg, tại sao quả sầu riêng trong clip có thể to như vậy. Có gần 20 nghìn bình luận tranh cãi về trái cây "siêu to khổng lồ" này.

Cận cảnh quả sầu riêng gây sốt mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Quá tò mò, đám đông trên mạng đề nghị chủ nhân của clip bổ sầu riêng ra xem thực hư: "Hóng video bổ sầu riêng của chủ tus, không biết đây là giống sầu riêng gì vậy?"; "Bổ luôn đi anh ơi"; "Đây là sầu riêng thật hay bằng xốp vậy? Mình muốn 'oder' một trái"; "Trái sầu riêng to như này thì cây phải to đến thế nào!"; "Nếu có quả sầu riêng to như này thì cần nhân giống cho bà con trồng để phát triển kinh tế. Một năm trồng được chục quả này cũng đỡ vất vả"...

Nhiều người bình luận hài hước: "Đây là sầu chung chứ sầu riêng đâu, quả này mà bổ ra cả họ ngồi ăn chung mới hết, thế thì gọi là sầu chung chứ"; "Bổ quả sầu riêng này ra chắc cả phố ngửi thấy mùi. Ông nào sợ cái mùi thì sầu chết khiếp luôn"; "Quả sầu riêng này ăn phải ngậy tuyệt đối, ăn một lần nhớ cả đời"...

Kích thước "khủng" của quả sầu riêng khiến nhiều người gọi tên Bà Tân Vlog - nhà sáng tạo nội dung chuyên review những món ăn "siêu to khổng lồ" khi xem các clip trên: "Bà Tân đã thêm giỏ hàng"; "101 cuộc gọi nhỡ của Bà Tân Vlog"; "Bà Tân Vlog đã vào xem chuẩn bị ra clip các cháu ơi"...

Bên cạnh những bình luận đầy háo hức, nhiều cư dân mạng nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường "đáng nghi" khi xem video, chẳng hạn quả sầu riêng to bằng nửa căn nhà mà sao người đàn ông đẩy xe lại di chuyển nhẹ nhàng như vậy. Nhiều ý kiến cho rằng đây chắc chắn là hình ảnh sầu riêng được AI (trí tuệ nhân tạo) tạo ra. "Nếu mọi người xem kỹ đoạn cua sẽ thấy đây là sầu riêng ghép", một người nêu ý kiến.

Không để mọi người phải tò mò quá lâu, chủ tài khoản đã nhanh chóng chia sẻ clip bổ sầu riêng để giải đáp thắc mắc của dân mạng. Anh đăng dòng chú thích: "Bổ sầu riêng ra cho mọi người xem đây nhé, múi to cắn ngập mồm ngập miệng luôn" kèm hình ảnh một nửa quả sầu riêng to gần bằng căn phòng.

Ngay khi xem đoạn clip mới, phần lớn mọi người khẳng định, quả sầu riêng siêu to khổng lồ này chắc chắn được làm bằng công nghệ AI. Mặc dù "ăn quả lừa" bởi công nghệ nhưng hầu hết cư dân mạng đều vui vẻ, thoải mái vì họ xếp clip này vào nhóm "content chữa lành" nhẹ nhàng, thú vị. Hiện những clip về quả sầu riêng siêu to khổng lồ này vẫn được lan truyền mạnh và khiến người xem thích thú.

Những clip sầu riêng được tạo ra từ AI thu về hàng triệu view: