Sự thật việc Apple chọn Google Gemini thay vì ChatGPT: Hóa ra là bị OpenAI nói "Không"

Apple vừa công bố sẽ chi hàng tỷ USD cho Google để nâng cấp các tính năng AI trên iPhone. Nhưng ít ai biết rằng thỏa thuận này chỉ thành hiện thực sau khi OpenAI từ chối làm việc với Apple. Công ty đứng sau ChatGPT đã quyết định bỏ qua cơ hội hợp tác để tập trung xây dựng sản phẩm phần cứng riêng - sản phẩm sẽ cạnh tranh trực tiếp với iPhone.

Nhiều người nghĩ rằng Apple chủ động chọn Google làm đối tác AI. Sự thật hoàn toàn khác. Theo Financial Times tiết lộ, OpenAI đã nói "không" với Apple từ mùa thu năm ngoái. Lý do? OpenAI không muốn chỉ đóng vai trò hậu trường, âm thầm cung cấp công nghệ cho sản phẩm của người khác.

Hóa ra OpenAI là bên chủ động từ chối lời đề nghị của Apple

Thay vào đó, công ty này có tham vọng lớn hơn nhiều: tự mình sản xuất thiết bị AI để cạnh tranh với các ông lớn công nghệ. Điều đáng chú ý là Jony Ive - huyền thoại thiết kế từng làm việc cho Apple - hiện đang giúp OpenAI phát triển chính sản phẩm phần cứng này. Khi một người từng định hình DNA thiết kế của iPhone giờ sang phe đối thủ, mối quan hệ giữa hai công ty tự nhiên trở nên căng thẳng.

Một nguồn tin thân cận với OpenAI xác nhận: "Chúng tôi có quyết định có ý thức để không trở thành nhà cung cấp mô hình cho Apple, mà thay vào đó tập trung xây dựng thiết bị AI riêng để vượt qua các công ty công nghệ lớn."

Gene Munster từ công ty quản lý tài sản Deepwater nhận định, tham vọng cạnh tranh với iPhone của OpenAI chính là lý do khiến Apple không còn lựa chọn nào khác ngoài Google. Và đây là thỏa thuận đắt đỏ. Hai bên ký hợp đồng dưới dạng dịch vụ điện toán đám mây, trong đó Apple sẽ trả Google ước tính 5 tỷ USD để sử dụng các mô hình Gemini.

Vậy tại sao Apple lại chọn Google sau khi OpenAI từ chối? Có hai lý do chính. Thứ nhất, Google đã thu hẹp đáng kể khoảng cách công nghệ với OpenAI về khả năng mô hình AI. Thứ hai, Google có kinh nghiệm lâu năm trong việc cung cấp dịch vụ cloud và AI cho doanh nghiệp quy mô lớn - điều mà OpenAI với tư cách một startup tương đối trẻ chưa có được.

Google Gemini sẽ được tích hợp vào Siri của Apple

Thỏa thuận này là đòn giáng mạnh vào OpenAI. Từ năm 2024, ChatGPT đã được tích hợp vào các tính năng "Apple Intelligence" trên iPhone với hy vọng tiếp cận hàng triệu người dùng Apple. Mặc dù Apple tuyên bố thỏa thuận với Google không ảnh hưởng đến tích hợp ChatGPT hiện tại, nhưng nhiều chuyên gia tin rằng đây chỉ là vấn đề thời gian.

Ông Munster nói thẳng: "Tôi nghĩ ChatGPT trên iPhone sẽ chết dần. Về mặt kinh tế, không có lý do gì Apple cần hai mô hình AI lớn cùng lúc." Nói cách khác, một khi Gemini đã chứng minh được hiệu quả, Apple sẽ dần loại bỏ ChatGPT để tập trung vào một đối tác duy nhất.

Thú vị là thỏa thuận này khiến người ta nhớ đến một thỏa thuận khác giữa Apple và Google từ hai thập kỷ trước. Lúc đó, Google trả Apple để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên Safari, con số hiện đạt 20 tỷ USD mỗi năm. Giờ đây, dòng tiền chảy ngược lại - Apple phải trả Google để đảm bảo Siri hoạt động tốt.

Quyết định này cũng phản ánh chiến lược độc đáo của Apple trong cuộc đua AI. Trong khi Google, Microsoft, Amazon và Meta đang đổ hàng trăm tỷ USD vào xây dựng trung tâm dữ liệu AI, Apple chọn cách "thuê" thay vì "mua". Thay vì chi 90 tỷ USD như Google để xây dựng hạ tầng riêng, Apple chỉ cần trả 5 tỷ USD để sử dụng công nghệ sẵn có.

Apple đang ngồi ngoài cuộc đua tốn kém để xây dựng mô hình AI, thay vào đó trở thành "người làm vua" - quyết định ai sẽ thắng trong ngành công nghiệp mới này. Với hàng tỷ người dùng iPhone trên toàn cầu, bất cứ công ty nào được Apple chọn làm đối tác đều có lợi thế khổng lồ.