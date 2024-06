"Sư Thích Minh Tuệ" chia sẻ riêng với Báo Người Lao Động về dự định của mình

Trong những ngày qua, việc ông Lê Anh Tú (43 tuổi), người được biết đến là "sư Thích Minh Tuệ" tạm dừng việc đi bộ khất thực, đã thu hút sự quan tâm của dư luận và có nhiều ý kiến trái chiều.

Đầu giờ chiều ngày 10-6, phóng viên Báo Người Lao Động đã có buổi phỏng vấn trực tiếp với "sư Thích Minh Tuệ" và nghe ông chia sẻ về cuộc sống những ngày này và dự định trong thời gian tới.



"Sư Thích Minh Tuệ" trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động

- Phóng viên: Thưa ông Lê Anh Tú, ông có thể chia sẻ về lý do dẫn đến quyết định tạm dừng việc đi bộ khất thực của mình?

- "Sư Thích Minh Tuệ": Con thì không có lý do gì cả, vẫn tiếp tục mong muốn được học tập, đi khất thực bình thường. Tuy nhiên vì một số lý do nên đã tạm dừng để đảm bảo an toàn giao thông, tránh việc tụ tập đông người làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

- Phóng viên: Từ khi về đến đây thì việc sinh hoạt, tu hành và ăn uống của ông diễn ra thế nào?

- "Sư Thích Minh Tuệ": Mấy ngày trước có anh trai ngày nào cũng đưa cơm tới cho con. Nhưng sống như thế con thấy không đúng với hạnh đầu đà. Ngày hôm nay con đi ra khất thực. Tự mình ra tới nhà dân, người ta cho cái gì, mình mang tới nhà hoang dùng và kiếm chỗ yên tĩnh để ngồi tu hành.

- Phóng viên: Thưa ông, nhiều người muốn biết những dự định của ông trong thời gian tới. Ông có thể chia sẻ?

- "Sư Thích Minh Tuệ": Dự định là con vẫn tiếp tục tu tập bình thường, khất thực, sống chỗ này chỗ kia theo đời sống, giới luật của Đức Phật dạy. Phật dạy như thế nào thì mình sẽ làm như thế. Sáng thì đi khất thực, chỗ nào bộ hành thì bộ hành, lúc khẩn thiết thì có thể tìm đến gốc cây, hang đá, khu rừng… để ngồi thiền tu hạnh. Gặp ai hữu duyên thì chia sẻ với họ, tiếp tục học tập, tu hành.

- Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

Trong một tuần qua, sau khi "sư Thích Minh Tuệ" dừng việc đi bộ khất thực, đã có nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến việc tu tập của "sư Thích Minh Tuệ". Để sáng tỏ những băn khoăn của bạn đọc, tránh những hoài nghi, Báo Người Lao Động đã cử phóng viên tìm hiểu. Được sự đồng ý của "sư Thích Minh Tuệ", phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc gặp gỡ, phỏng vấn ông. Qua đó cho thấy sức khỏe "sư Thích Minh Tuệ" hoàn toàn bình thường. Sau khi dừng việc đi bộ khất thực vì quá đông người đi theo làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn giao thông, "sư Thích Minh Tuệ" đang tu tập trong một nơi vắng, hàng ngày gia đình mang thức ăn chay để ông dùng một bữa trước Ngọ như tâm nguyện của ông. Riêng hôm nay (10-6) ông bắt đầu đi bộ khất thực trong các khu dân cư gần đó.

"Sư Thích Minh Tuệ" vẫn mong muốn tu tập theo con đường hạnh đầu đà của Đức Phật. Ông mong muốn những người hiếu kỳ, các YouTuber và TikToker không tụ tập gây mất an ninh trật tự và làm phiền đến việc tu tập của ông.