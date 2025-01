Subaru Outback giảm giá 500 triệu tại đại lý dịp cận Tết: Giá thực tế còn gần 1,6 tỷ đồng, tiệm cận Palisade bản 'full option'

Subaru Outback giảm giá tại đại lý

Tư vấn bán hàng một đại lý ở Hà Nội đang rao bán Subaru Outback 2.5i-T Eyesight với mức giá chỉ còn 1,599 tỷ đồng. So với niêm yết 2,099 tỷ đồng, giá thực tế tại đại lý này đã giảm tới 500 triệu.

Điểm trừ lớn nhất của xe được giảm giá là sản xuất năm 2023. Tuy nhiên, trong trường hợp của Outback, điều này không phải thực sự là vấn đề, bởi mẫu xe đang được phân phối trên thị trường vẫn là bản ra mắt từ năm 2023. Do đó, người mua không phải lo lắng về sự thiếu hụt trang bị (nếu có bản mới hơn) trừ số VIN bị cũ 2 năm.

Subaru Outback có giá mới tại đại lý. Ảnh: Đại lý Subaru

Đây không phải lần đầu Subaru Outback nhận được mức giảm khủng từ đại lý. Từng có nơi đã đưa ra mức giảm 403 triệu, xuống còn 1,696 tỷ đồng. Như vậy, Subaru Outback cuối cùng đã có giá tiệm cận mẫu SUV lớn nhất của Hyundai (đồng thời có kích thước nhỉnh hơn) là Palisade 6-7 chỗ (giá từ 1,469-1,589 tỷ đồng).

Trước đó, Subaru Outback dù nằm trong nhóm xe phổ thông nhưng có mức giá tương đương xe sang như Mercedes-Benz GLC (GLC 200 từ 1,909-2,299 tỷ đồng), BMW X3 (từ 1,795 tỷ đồng). Một phần lý do là mẫu xe này được nhập khẩu từ Nhật Bản, khác với đa số xe nhập khẩu trên thị trường đến từ các nước Đông Nam Á khác do đó có lợi về thuế hơn. Do đó, có thể nói, Outback gần như không có đối thủ trực tiếp ở thị trường Việt Nam.

Subaru Outback có gì?

Xếp trên Forester và kích thước không kém quá nhiều so với Palisade, Subaru Outback lại chỉ có cấu hình 5 chỗ thay vì tùy chọn 5+2, 6 hay 7 chỗ. Nhờ đó, xe có không gian thoải mái hơn, song lại khó để gia đình đông người sử dụng.

Chủ xe đánh giá Outback là một chiếc xe tốt, nhưng có điểm trừ lớn là giá bán chưa dễ tiếp cận.

Một vài tiện nghi nổi bật có màn hình kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, âm thanh 11 loa Harman Kardon kèm loa trầm, cổng kết nối USB-C và chế độ X-MODE thêm tính năng Tự động khôi phục.

Subaru Outback sử dụng động cơ 2.5L, giúp sản sinh công suất 166 mã lực và mô men xoắn 252 Nm, kết hợp với hộp số CVT, tính năng Auto Restore (Tự động khôi phục) cho phép chuyển sang "chế độ chờ" khi xe di chuyển với vận tốc trên 40 km/h và sau đó sẽ được kích hoạt lại khi xe chạy ở vận tốc dưới 35 km/h.

Một trong những điểm nổi bật nhất của Subaru Outback là gói Eyesight 4.0 với cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh tự động (cả khi tiến và lùi), hỗ trợ giữ làn đường (có định tâm làn đường) hay ga tự động thích ứng…

Ảnh dựng đồ họa dự đoán thiết kế Subaru Outback thế hệ mới. Ảnh: Q-Cars

Trong năm 2025, Outback dự kiến bước sang thế hệ mới với lột xác cả về thiết kế, trang bị và động cơ. Dáng "SUV" hơn, khoang lái được làm mới, cải thiện mảng an toàn và có thể dùng chung động cơ với Crosstrek. Xe sẽ có mặt tại các thị trường quốc tế từ năm 2026. Việt Nam có thể cũng không ngoại lệ.

Anh Trần Quân, một chủ xe Outback, từng chia sẻ: Nếu giá lăn bánh Outback khoảng 1,8 tỷ đồng sẽ hợp lý hơn. Giá tốt cũng sẽ hấp dẫn thêm người tiêu dùng, sau này xe cũng dễ bán hơn. Giá bán cao song lại nằm trong dòng xe phổ thông, mức độ mất giá của Outback thường cao hơn những mẫu khác. Anh Quân từng tính toán: "Nếu như bán được 1 tỷ đồng thì tính ra lỗ gần 250 triệu đồng/năm, tính cả lãi ngân hàng, bảo dưỡng và bảo hiểm thì mất khoảng 40 triệu đồng/tháng cho chiếc xe".