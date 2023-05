Sức hút bất động sản vừa an cư vừa kinh doanh tại Đà Nẵng

Bất động sản hưởng sức nóng từ du lịch



Quý 1 năm 2023, số khách do các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ ước đạt hơn 1,42 triệu lượt, tăng 4,6 lần so với cùng kỳ năm 2022 và tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2019. Trước đó, thành phố đáng sống đón 7,8 triệu lượt khách du lịch trong cả năm 2022. Khách nội địa cũng đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm, với 6,8 triệu lượt, tăng gần 2 lần theo năm. Đây là tín hiệu rất tích cực, đặc biệt với một thành phố mà lĩnh vực du lịch – dịch vụ chiếm tới hơn 68% trong GRDP và chịu mức tăng trưởng âm trong suốt 2 năm Covid-19.

Đà Nẵng luôn có sức hút đặc biệt đối với khách du lịch.

Du lịch Đà Nẵng nhanh chóng phục hồi nhờ đòn bẩy từ nội lực mạnh mẽ của đô thị sở hữu tài nguyên thiên nhiên hấp dẫn, quy tụ loạt sản phẩm du lịch đặc sắc, đa dạng, vừa truyền thống vừa hiện đại; chuỗi lễ hội, sự kiện tưng bừng quanh năm. Trong năm nay, sự trở lại của Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) sau 3 năm gián đoạn hứa hẹn sẽ giúp du lịch thành phố bùng nổ, thu hút lượng lớn du khách đến chiêm ngưỡng những màn trình diễn mãn nhãn bên sông Hàn.



Chính sức nóng du lịch đã lan tỏa đến các phân khúc BĐS cao cấp gắn với du lịch – nghỉ dưỡng trên thị trường Đà Nẵng. Trong bối cảnh thị trường địa ốc chịu tác động tiêu cực hậu đại dịch Covid-19 và khó khăn chung của nền kinh tế, những sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực, có khả năng khai thác kinh doanh dịch vụ để sinh lời bền vững vẫn có sức hút riêng. Đặc biệt những vị trí trung tâm - nơi quỹ đất ngày một hạn hẹp.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng quay trở lại tháng 6 này, sau 3 năm gián đoạn vì dịch.

"Triển vọng của thị trường Đà Nẵng sẽ được duy trì tích cực về dài hạn. Các yếu tố nền tảng về kinh tế vĩ mô, sự phát triển cơ sở hạ tầng, nhân lực, sức hút đầu tư nước ngoài và sự ưu đãi của thiên nhiên cho các hoạt động du lịch vẫn được giữ vững. Đây là những yếu tố nền móng tạo sức hấp dẫn của thành phố trong mắt các doanh nghiệp và nhà đầu tư, đặc biệt trong phân khúc BĐS nghỉ dưỡng", ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội nhận định tại một báo cáo của đơn vị này về thị trường BĐS Đà Nẵng năm 2022.



Khảo sát hệ thống các khách sạn dọc theo bờ sông Hàn, công suất cho thuê luôn ở mức cao. Đặc biệt vào những dịp thành phố có lễ hội pháo hoa quốc tế, công suất lấp đầy 100% từ rất sớm. Trong khi đó, các hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống dọc bờ sông Hàn, các tuyến phố sầm uất như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Thoại… cũng luôn đông đúc. Đó là lý do khiến BĐS khu vực trung tâm, ven sông Hàn, nằm trên mặt đường lớn luôn có hấp lực và tính thanh khoản cao. Song, quỹ đất khu vực ven sông gần như đã cạn kiệt.

"Mảnh ghép" tương lai của đô thị du lịch tầm cỡ

Với định hướng quy hoạch bài bản, nhiều người kỳ vọng Đà Nẵng sẽ sớm trở thành "một Singapore của Việt Nam", thu hút du khách đa quốc tịch đến không chỉ để vui chơi, giải trí mà còn an cư, làm việc lâu dài. Khi đó, thương hiệu "thành phố đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư" của Đà Nẵng càng được định vị rõ nét, với quy mô toàn cầu.

Đà Nẵng – thành phố đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư.

Nhìn về tương lai đó để thấy, những BĐS sở hữu trọn bộ giá trị: an cư, nghỉ dưỡng, đầu tư, lại nằm ở trung tâm thành phố, dễ dàng khai thác kinh doanh sẽ có giá trị bền vững nhân lên theo thời gian, trở thành khối tài sản đắt giá.



"Khi dòng khách hạng sang đến Đà Nẵng, giá trị BĐS sẽ tăng, hiệu quả khai thác kinh doanh các BĐS sẽ rất tốt. Chúng ta phải xác định là một người giàu có chỉ đặt chân đến một điểm nào đó khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ. Và khi đã đến thì họ sẽ tiêu gấp nhiều lần khách du lịch khác", ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định.

Nhằm biến Đà Nẵng thành điểm đến hạng sang của du khách quốc tế, từ nhiều năm qua, đã có những doanh nghiệp lớn đầu tư các khu du lịch, công viên vui chơi giải trí, các khu nghỉ dưỡng và khách sạn đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu của dòng khách chi tiêu cao. Tới đây, hạ tầng du lịch của thành phố sông Hàn sẽ tiếp tục được bổ sung những "mảnh ghép" còn thiếu để đa dạng trải nghiệm, tăng thời gian lưu trú, chi tiêu của du khách.

Ngay tại vị trí hiếm hoi còn sót lại giữa trung tâm thành phố, kề bên sông Hàn, sát chân cầu Trần Thị Lý, Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) đã nghiên cứu phát triển tổ hợp BĐS cao cấp, đa dạng loại hình, đa công năng và đầy đủ tiện ích mang tên Sun Cosmo Residence Da Nang. Dự án sẽ được ra mắt vào cuối tháng 5 này.

Sun Property sắp giới thiệu dự án mới kề bên sông Hàn. (Ảnh phối cảnh minh họa)

Kề cận 2 cây cầu Nguyễn Văn Trỗi và Trần Thị Lý - đại diện cho 2 giá trị truyền thống và hiện đại của thành phố sông Hàn, Sun Cosmo Residence Da Nang (Khu dịch vụ du lịch ven sông Hàn) mang tới trải nghiệm an cư và đầu tư khác biệt. Sự hòa quyện giữa khung cảnh sông Hàn với những cây cầu thơ mộng kề bên, hương vị biển Mỹ Khê phảng phất cách đó không xa, cùng âm sắc phố thị phồn hoa nơi những điểm tụ sôi động như Nguyễn Văn Thoại, Trần Hưng Đạo… mang đến phong cách sống hiện đại vừa đủ riêng tư, an yên vừa không kém phần thời thượng. Từ vị trí này, cư dân dễ dàng hòa mình vào các sự kiện, lễ hội sôi động, rực rỡ sắc màu được tổ chức thường xuyên bên sông Hàn.



Chưa hết, nằm tại giao lộ quốc tế, cửa ngõ dẫn đến những cung đường huyết mạch, trung tâm cộng đồng đa quốc tịch tại Đà Nẵng, lại được phát triển theo mô hình tổ hợp năng động, hiện đại với đầy đủ tiện ích, Sun Cosmo Residence Da Nang sẽ trở thành thiên đường kinh doanh các dịch vụ ăn uống, giải trí, mua sắm… thu hút người dân Đà Nẵng, người nước ngoài và hàng triệu du khách - như các khu "phố Tây" sôi động khác tại Hà Nội, TP.HCM.

Tổ hợp Sun Cosmo Residence Da Nang tọa lạc ngay trung tâm Đà Nẵng. (Ảnh phối cảnh minh họa)

Sun Cosmo Residence Da Nang xứng đáng là điểm bắt đầu của mọi hành trình: hành trình kết nối cộng đồng cư dân di cư đến Đà Nẵng và hành trình đưa Đà Nẵng thành điểm đến mang tầm quốc tế. Đây cũng là những BĐS an cư và kinh doanh, đầu tư đầy tiềm năng khi nắm giữ vị trí có 1-0-2, với khả năng gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.