Sức hút của biểu tượng Mercedes-Benz E-Class đến từ đâu?

Ngoài ưu đãi kép từ Chính phủ và hãng xe khiến giá bán E-Class giảm mạnh lên đến 400 triệu trong tháng 9/2024, thì sức hút của mẫu sedan hạng sang cỡ trung này đến từ đâu?

Di sản lâu đời của thương hiệu

Thoát ra khỏi bản chất của một mẫu xe là khả năng di chuyển, E-Class với câu chuyện hơn 71 năm lịch sử đã trở thành 1 phần biểu tượng của Mercedes-Benz, bắt nguồn từ những chiếc sedan hạng sang cỡ trung của những năm 1950. Kể từ đó, E-Class luôn thể hiện cam kết của Mercedes-Benz đối với kỹ thuật chế tác ô tô chính xác, sự sang trọng trong từng chi tiết và trải nghiệm lái xe xa xỉ. Mẫu xe này đóng vai trò quan trọng trong việc định hình bản sắc thương hiệu và vẫn luôn là nền tảng cho các dòng sản phẩm khác của hãng.

Từ khi giới thiệu hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) đầu tiên vào năm 1978 cho đến khi ra mắt hệ thống PRE-SAFE® vào năm 2002, có khả năng dự đoán và chuẩn bị cho một vụ va chạm sắp xảy ra, E-Class đã liên tục vượt qua ranh giới của những gì có thể trong kỹ thuật ô tô. Cam kết đổi mới này đã củng cố danh tiếng của E-Class như một chiếc xe tiên phong về sự cải tiến không ngừng, giúp nó có một vị trí nhất định trong "biên niên sử" của ngành công nghiệp ô tô thế giới.

Giá trị thẩm mỹ của thời đại

Một trong những lý do hấp dẫn nhất khiến E-Class được coi là biểu tượng vượt thời gian của Mercedes-Benz là giá trị thẩm mỹ của thời đại. Triết lý thiết kế đằng sau E-Class bắt nguồn từ mong muốn tạo nên 1 dòng xe sedan thanh lịch, tinh tế đi cùng sự sang trọng tối giản. Mỗi thế hệ E-Class đều mang đến một ngôn ngữ thiết kế tinh tế cân bằng giữa hiện đại và cổ điển, đảm bảo rằng chiếc xe vẫn phù hợp và đáng mơ ước qua các thời đại khác nhau.

Cho dù là vẻ ngoài mang tính "iconic" với logo nổi trên E 200 Exclusive – 1 dấu hiệu chỉ xuất hiện ở các dòng xe cao cấp nhất của Mercedes-Benz – hay đậm chất thể thao AMG như trên E 300 AMG, các dòng xe E-Class luôn được biết đến như mẫu xe dành cho các doanh nhân thành đạt. Bởi lẽ, chiếc xe này toát lên được sự trầm tĩnh, tinh tế cổ điển, có chất ngạo nghễ nhưng lại nằm bên dưới góc nhìn chững chạc, đầm chắc.

Sử dụng nhiều chất liệu gỗ cao cấp trong khoang nội thất, tay nghề thủ công tinh xảo và tập trung vào công thái học tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa tiện nghi nhưng không quá cầu kỳ phức tạp. E-Class là sự kết hợp hoàn hảo giữa hình thức và chức năng, chứng minh rằng vẻ đẹp thực sự nằm ở sự đơn giản và tiết chế.

Sự sang trọng tinh tế trong từng tầng trải nghiệm

Sự sang trọng tinh tế là DNA cốt lõi nhất trong mọi trải nghiệm với E-Class, từ vị trí ghế lái cho đến hàng ghế sau. Mọi yếu tố của E-Class đều được thiết kế để mang đến trải nghiệm đáng khao khát cho khách hàng, khiến đây trở thành lựa chọn khó bàn cãi cho những ai yêu cầu những điều tốt nhất.

Khoang lái của E-Class là thế giới đa màu sắc của sự thoải mái, với ghế bọc da sang trọng, đèn viền chiếu sáng xung quanh và hệ thống thông tin giải trí tiên tiến giúp bạn luôn được kết nối và giải trí khi đang di chuyển. Các mẫu xe được trang bị hệ thống MBUX (Mercedes-Benz User Experience) thế hệ mới với màn hình trung tâm 12.3 inch điều khiển bằng cảm ứng, mang đến trải nghiệm lái xe được cá nhân hóa. Giao diện trực quan, kết hợp với điều khiển bằng giọng nói, đảm bảo vị chủ nhân có thể điều khiển không gian xung quanh chỉ sau 1 câu lệnh "Hey Mercedes".

Khả năng vận hành của E-Class cũng ấn tượng không kém. Chiếc xe mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất và sự thoải mái, không nhấn mạnh vào sự bứt tốc mạnh mẽ, mẫu sedan này cho thấy sự trầm ổn, đầm chắc nhưng linh hoạt, biến mọi hành trình đường dài trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết. Cho dù bạn đang lái xe trên đường cao tốc hay điều hướng trên đường phố, E-Class đều mang đến một chuyến đi mượt mà, nhạy bén chắc chắn.

An toàn – nền tảng vững chắc của xe sang

An toàn luôn là nền tảng triết lý chế tác ô tô của Mercedes-Benz, và E-Class cũng không ngoại lệ. Mẫu xe này liên tục thiết lập các tiêu chuẩn mới về an toàn ô tô, cung cấp đầy đủ các tính năng an toàn tiên tiến mang lại sự an tâm cho cả người lái và hành khách. Đặc biệt, thế hệ E-Class tại Việt Nam đã đi đến vòng đời cuối cùng, điều này đồng nghĩa chiếc xe này đang có những sự nâng cấp toàn diện nhất nhưng với mức giá bán tối ưu nhất.

Các mẫu E-Class có một loạt các hệ thống hỗ trợ người lái, bao gồm Hỗ trợ phanh chủ động, hệ thống hỗ trợ cảnh báo điểm mù, hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control, cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST® và Hỗ trợ phanh phòng ngừa va chạm, hoạt động cùng nhau để ngăn ngừa tai nạn và giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của va chạm. Các cảm biến và camera thông minh của xe sẽ theo dõi môi trường xung quanh, cung cấp dữ liệu thời gian thực giúp người lái đưa ra quyết định sáng suốt. Ngoài ra, cấu trúc thân xe chắc chắn của E-Class, kết hợp với hệ thống túi khí tiên tiến, mang lại khả năng bảo vệ an toàn trong những trường hợp xảy ra va chạm. Chính sự an toàn là một phần tạo nên bề dày lịch sử 71 năm của E-Class khi mẫu xe này luôn được khách hàng an tâm lựa chọn qua nhiều thế hệ.

Sức hút càng mạnh mẽ với ưu đãi giới hạn chỉ trong tháng 9/2024

Đối với những ai luôn mơ ước sở hữu chiếc sedan hạng sang cỡ trung này, ưu đãi giới hạn chỉ trong tháng 9.2024 sẽ là thời điểm vàng để lựa chọn. Từ 01/09 đến 30/09/2024, MBV mang đến ưu đãi giảm giá tiền mặt cho khách hàng lựa chọn các dòng xe E-Class bao gồm có phiên bản E 180 FL, E 200 Exclusive và E 300 AMG FL tại hệ thống Nhà phân phối chính hãng Mercedes-Benz Việt Nam trên toàn quốc. Theo đó, mức giảm giá lên đến 250 triệu đồng.

Bên cạnh đó, theo Nghị định mới của Chính phủ ban hành ngày 29/8, lệ phí trước bạ cho các dòng xe sản xuất, lắp ráp trong nước được giảm 50%, áp dụng từ 1/9 đến 30/11/2024. Cộng tổng ưu đãi từ cả hãng và Chính phủ, khách hàng mua xe Mercedes-Benz E-Class trong tháng 9/2024 có thể tiết kiệm được khoản chi phí ban đầu lên đến 400 triệu đồng. Qua đó, giúp chi phí lăn bánh xe trở về mức thấp nhất từ đầu năm đến nay.

Không chỉ là hình tượng của 1 dòng xe

Mercedes-Benz E-Class không chỉ là hình tượng của một dòng xe; đây là biểu tượng của sự hoàn thiện, minh chứng cho cam kết của thương hiệu đối với sự đổi mới, an toàn và sang trọng. Di sản phong phú, thiết kế vượt thời gian, các tính năng an toàn toàn diện và các tiện nghi sang trọng khiến E-Class trở thành một biểu tượng thực sự trong thế giới ô tô. Đối với những ai tìm kiếm một chiếc xe kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, hiệu suất và sự thoải mái, an toàn và phong cách tinh tế, E-Class vẫn là sự lựa chọn tối ưu.

Khi Mercedes-Benz liên tục đổi mới và vượt qua ranh giới của những gì có thể, E-Class trở thành lời nhắc nhớ về di sản lâu dài của thương hiệu. Đây là một biểu tượng vượt qua rào cản của thời đại, mang vẻ đẹp và triết lý thẩm mỹ truyền thống truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ sau.