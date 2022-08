Sức mua bền bỉ từ nhóm khách hàng trung và thượng lưu Việt Nam: Nhà bán lẻ trang sức hưởng lợi

PNJ gần đây đã công bố KQKD sơ bộ tháng 7/2022 với doanh thu thuần tăng mạnh 414% so với cùng kỳ lên 2.511 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận ròng vững chắc ở mức 79 tỷ, trái ngược mức lỗ 32 tỷ trong tháng 7/2021 trước tác động từ các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của PNJ lần lượt đạt 20,7 nghìn tỷ (+71% cùng kỳ) và 1,167 tỷ (+66% cùng kỳ).



Theo ước tính của chuyên gia BVSC, biên lợi nhuận ròng tháng 7/2022 của PNJ đạt 3,15%, tăng 0,05% so với 3,10% trong tháng, khả năng nhờ lãi tài chính trong tháng. Mức tăng này bù đắp nhiều hơn so với mức giảm của biên lợi nhuận hoạt động từ 5,7% trong tháng 6 xuống còn 4,8% trong tháng 7. Theo nhóm chuyên gia, kết quả trên là do nỗ lực của PNJ trong việc thúc đẩy doanh thu tại các thành phố cấp thấp hơn (giành thêm thị phần); và một số chiến dịch kích cầu trong tháng thấp điểm.

Doanh thu thuần tháng 7/2022 của PNJ duy trì ổn định ở các phân khúc kinh doanh chính. Đáng chú ý nhất là doanh thu bán lẻ tháng 7 đã tăng vọt 5,2 lần từ mức nền thấp, khi các biện pháp phong tỏa vẫn diễn ra nghiêm ngặt làm mạng lưới bán hàng của PNJ bị đình trệ.

Theo BVSC, dù đang vào mùa thấp điểm, doanh thu bán lẻ tháng 7 đi ngang so với tháng trước, cho thấy sức mua bền bỉ của nhóm khách hàng trung và thượng lưu của PNJ. Lạm phát tác động không đáng kể đến nhóm khách hàng này; và PNJ vẫn là doanh nghiệp hưởng lợi chính từ quá trình hợp nhất đang diễn ra của ngành.

Trong một báo cáo về PNJ, VCSC cũng tăng dự báo tổng doanh thu bán lẻ giai đoạn 2022-2024 thêm 33%, chủ yếu do tăng dự báo doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu (SSSG) của PNJ trong năm 2022 do VCSC tin rằng nhu cầu sẽ gia tăng giữa các khách hàng mục tiêu chính của PNJ - tầng lớp có thu nhập trung bình cao. Theo VCSC, nhóm khách hàng có thu nhập trung bình cao của PNJ có năng lực tài chính duy trì ổn định hơn trước tác động của COVID-19 trong giai đoạn 2020-2021 cũng như áp lực lạm phát trong 6 tháng đầu năm 2022 so với dân số nói chung, thể hiện thông qua doanh thu bán lẻ của PNJ trong 6 tháng đầu năm tăng 62% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, VCSC cũng cho rằng nhu cầu sẽ tăng cao đối với trang sức kim cương và kim cương do tổ chức các lễ cưới vốn bị trì hoãn trong giai đoạn giãn cách xã hội và mong muốn có tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn trong các tài sản đầu tư khác sẽ phần nào góp phần thúc đẩy sự hồi phục doanh số bán lẻ của PNJ trong năm 2022.