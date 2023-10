Sun Cosmo Residence Da Nang – Tọa độ đa tầng trải nghiệm, đa dạng tiện ích

Giá trị sống đa tầng trải nghiệm



Thành phố Đà Nẵng liên tiếp lọt top các bảng xếp hạng danh giá với đa dạng trải nghiệm du lịch, nghỉ dưỡng hấp dẫn, trải nghiệm sống an toàn, hạnh phúc giữa thiên nhiên tươi đẹp, hạ tầng hiện đại. Chưa hết, với xu hướng phát triển đô thị hiện đại, thành phố này sẽ mang đến những không gian sống đa tầng trải nghiệm và đa xúc cảm giữa những mỹ cảnh Đà thành. Điển hình là "mảnh ghép" mới trên bản đồ đô thị thành phố sông Hàn: tổ hợp Sun Cosmo Residence Da Nang được phát triển bởi Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group).

Tọa lạc giữa trung tâm thành phố, Sun Cosmo Residence Da Nang sở hữu vị trí được ví như "kim cương" khi đặt ngay bên bờ sông Hàn, điểm chạm của dòng chảy văn hóa - lịch sử, tâm điểm của hệ sinh thái thiên nhiên sông - biển - núi, cũng là nơi giao thoa của những "đại lộ quốc tế" sầm uất Trần Hưng Đạo - Trần Thị Lý - Nguyễn Văn Thoại.

Sun Cosmo Residence Da Nang kề cận bên sông Hàn giữa lòng Đà thành. Ảnh phối cảnh minh họa

Đặc biệt, tòa tháp căn hộ Panoma 2 sát sông Hàn còn sở hữu giá trị hiếm có với 4 mặt tiền thông thoáng là đường Trần Thị Lý, đường Chương Dương, đường Nguyễn Tư Giản và đường Phạm Hữu Kính. Nhờ đó, Panoma 2 có ba mặt hướng ra sông Hàn và một mặt hướng biển Mỹ Khê, nên dù ở bất kỳ căn hộ nào, cư dân tương lai cũng có thể ngắm trọn những bức tranh mỹ cảnh Đà thành. Một bên là biển Mỹ Khê với bình minh rạng rỡ, bên kia là sông Hàn với hoàng hôn thơ mộng, đêm về lại lung linh huyền ảo với những cây cầu phát sáng, những du thuyền lấp lánh ánh đèn thong dong di chuyển.

Không chỉ "soi bóng" xuống sông Hàn, tòa tháp Panoma 2 còn kề bên những công trình biểu tượng của Đà Nẵng như cầu Trần Thị Lý, cầu Nguyễn Văn Trỗi, gần công viên Nguyễn Văn Trỗi rộng tới 10ha… Đặc biệt, những căn Sky Villa "độc bản" với ban công rộng gấp 2-3 lần căn hộ thông thường còn sở hữu đặc quyền mở rộng tối đa tầm view, trải nghiệm không gian đa chiều với "lăng kính" rộng mở từ ban công hay mỗi ô cửa sổ.

Trọn bộ sưu tập những "món quà chữa lành" của thiên nhiên từ bầu khí quyển trong lành, từ vị biển, hương sông, những làn gió tươi mát… đều sẽ được bày biện "thịnh soạn" trong từng căn hộ. "Panoma 2 sẽ đem đến cho cư dân tương lai đặc quyền mà hiếm dự án BĐS nào tại Đà Nẵng có được. Đó là sở hữu một ngôi nhà đáng mơ ước với sông trong tầm tay và biển trong tầm nhìn." - đại diện Sun Property khẳng định.

Panoma 2 sở hữu tầm nhìn đa chiều thưởng trọn những cảnh đẹp độc đáo của Đà Nẵng. Ảnh phối cảnh minh họa

Đồng thời, cư dân sống tại Panoma 2 cũng được trở thành một phần của "dấu gạch nối" giữa lịch sử - hiện tại và tương lai. Bởi cận kề tổ hợp chính là bộ đôi "chứng nhân lịch sử": cầu Nguyễn Văn Trỗi - cây cầu đi bộ tiên phong có tuổi đời lên tới gần 60 năm, kỷ vật quý giá của Đà thành và cầu Trần Thị Lý - cây cầu có diện mạo hiện đại bậc nhất thành phố cùng phía sau đó là trầm tích lịch sử sâu đậm về những nhịp cầu được tạo nên bởi "cha đẻ" của tháp Eiffel lừng danh.

Ngoài ra, với phong cách kiến trúc được lấy cảm hứng từ nan chiếu Cẩm Nê, Panoma 2 cũng là "điểm hẹn" của những cư dân tinh hoa trân trọng những nét đẹp văn hóa truyền thống. Tại đây, Aedas - đơn vị tư vấn thiết kế nổi tiếng thế giới đã "thêu hoa dệt gấm" lên nền trời Đà Nẵng, khéo léo "họa" lên một bức tranh "khổng lồ" vừa hiện đại, vừa hoài niệm, vừa khơi gợi khám phá với điểm nhấn chính là chiếc đèn lồng khổng lồ được tạo ra từ chính hiệu ứng kỹ thuật đan chiếu đầy ngẫu hứng của làng nghề Cẩm Nê. "Công trình này là con đẻ của vùng đất nơi nó thuộc về. Do đó chúng tôi khẳng định kiến trúc nan chiếu của hai tòa tháp Panoma là độc bản", đại diện Công ty Tư vấn Thiết kế Aedas chia sẻ.

Bộ sưu tập tiện ích, dịch vụ đáng mơ ước

Tại mỗi khu vực của Panoma 2, vô vàn không gian tiện ích được đơn vị phát triển khéo léo tích hợp để đem đến chất sống "tinh hoa" với phòng cộng đồng, phòng gym, kid club... Hệ thống thương mại dịch vụ sẽ có mặt tại khối đế các tòa nhà và khu phố Cosmo ngay trong tổ hợp, đáp ứng đa dạng nhu cầu của cư dân.

Điểm nhấn ấn tượng trong hệ tiện ích là bể bơi vô cực hướng trực diện ra sông Hàn tại tòa tháp Panoma 2. Đắm mình trong làn nước sảng khoái, phóng tầm mắt ra xa, cư dân được trải nghiệm cảm giác "dòng chảy tiếp nối liên tục khi nhiều khoảnh khắc thị giác sẽ xóa mờ ranh giới mặt nước bể bơi và mặt nước sông Hàn. Đây là điều hết sức lãng mạn và thú vị." - đại diện đơn vị thiết kế Aedas chia sẻ.

Bể bơi vô cực hướng trực diện ra sông Hàn của Panoma 2. Ảnh phối cảnh minh họa

Bên cạnh đó, với tiêu chuẩn dịch vụ luôn được phát triển theo tôn chỉ "dịch vụ từ tâm", tổ hợp Sun Cosmo Residence Da Nang sẽ được vận hành và quản lý dựa theo tiêu chuẩn cao cấp, chu toàn nhất. Đó là hệ thống an ninh đa lớp đảm bảo an toàn 24/7 bao gồm: Bảo vệ tại các trạm - chốt an ninh; Tuần tra cơ động; Camera hồng ngoại cả ngày lẫn đêm.

Cùng với đó, chào đón cư dân hay các thượng khách đến với Sun Cosmo Residence Da Nang sẽ luôn là những nụ cười đón chào nhiệt thành, những nhân viên lễ tân, bảo an, kỹ thuật… luôn luôn sẵn sàng lắng nghe, hỗ trợ mọi lúc với tiêu chuẩn dịch vụ được thiết lập theo chuẩn khách sạn 5 sao.

Sun Cosmo Residence Da Nang sẽ đem tới tiêu chuẩn dịch vụ tựa khách sạn 5 sao. Ảnh phối cảnh minh họa

Không chỉ thỏa sức tận hưởng bộ sưu tập tiện ích nội khu, cư dân Sun Cosmo Residence Da Nang còn có thể dễ dàng tiếp cận hệ thống tiện ích công cộng của thành phố. Bởi với vị trí thuận tiện, cư dân có thể nhanh chóng di chuyển đến các điểm làm việc, trường học, bệnh viện, cơ sở dịch vụ công, vui chơi - giải trí… như trung tâm hành chính, biển Mỹ Khê, các trung tâm mua sắm hay công viên Châu Á - Asia Park… với thời gian chỉ trong vòng 15 phút. Đồng thời, cư dân tương lai cũng có thể di chuyển bằng đường thủy đến Hội An, hay thưởng ngoạn sông Hàn trên những chiếc du thuyền siêu sang cập bến khu biệt thự cao cấp Euro Village cách đó chỉ vài ba phút đi bộ.

"Đa tầng trải nghiệm, đa dạng tiện ích, Sun Cosmo Residence Da Nang sẽ là nơi tôn vinh những giá trị sống chất lượng - đẳng cấp và khác biệt, là tọa độ đáng sống hàng đầu giữa lòng Đà Nẵng - thành phố đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư", bà Nguyễn Kiều Anh, Giám đốc Marketing Sun Property khẳng định.