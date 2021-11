Sun Grand City Hillside Residence chính thức ra mắt phân khu căn hộ The Sea

Tọa lạc trên đồi cao và nổi bật ở vị trí trung tâm Sun Grand City Hillside Residence, The Sea gồm 2 tòa tháp S1, S2 cao 16 tầng hướng biển, nắm giữ những lợi thế hiếm có của một bất động sản vàng, hứa hẹn sẽ trở thành kênh đầu tư sinh lời đắt giá cho các nhà đầu tư, điểm phải đến với vô vàn trải nghiệm đẳng cấp cho du khách. Đồng thời, khu căn hộ mặt biển này cũng mang lại cơ hội nghỉ dưỡng hưởng thụ hoàn hảo cho chủ nhân, vừa đáp ứng nhu cầu sở hữu một bất động sản truyền đời, vừa là lời giải cho bài toán nâng tầm giá trị cuộc sống hiện nay của người dân hiện đại.

The Sea được đánh giá là phân khu có thế mạnh vượt trội trong tổng thể dự án Sun Grand City Hillside Residence. Dự án cũng đồng thời là điểm sáng mới trên thị trường bất động sản nói chung và thị trường bất động sản Phú Quốc nói riêng bởi sở hữu các ưu điểm nổi bật: "3 tầm view, 6 giá trị và ôm trọn 5 công trình biểu tượng". Cụ thể:

3 tầm view đẹp của các căn hộ The Sea chính là đại dương lam ngọc, cảnh đồi xanh mướt bên bờ Tây Nam đảo và toàn bộ thị trấn Địa Trung Hải đang khoác áo mới từng ngày.

6 giá trị riêng mà căn hộ The Sea mang đến cho chủ nhân là tiện ích hoàn hảo đa dạng như rooftop garden, bể bơi vô cực, gym, phòng xông hơi, bể sục… Tiếp theo là giá trị sử dụng được nâng tầm khi sản phẩm với thiết kế nội thất phong cách Santorini độc đáo được bàn giao hoàn thiện,… Và một trong những giá trị "không thể sao chép" của căn hộ The Sea là được hưởng lợi từ hệ sinh thái đa dạng và đẳng cấp của Sun Group tại Nam Phú Quốc. Tiếp theo, phải kể tới, giá trị tài sản bứt phá khi The Sea mang quyền sở hữu lâu dài. Từ đó mang lại giá trị kép khi vừa có thể nghỉ dưỡng, vừa có thể đầu tư kinh doanh trong chính căn hộ của mình.

Không gian cafe tầng mái tại tháp căn hộ The Sea (Ảnh phối cảnh minh họa)

Đặc biệt ưu điểm nâng tầm The Sea chính là lợi thế "ôm trọn" 5 công trình biểu tượng. Từ tọa độ của mình, The Sea có tầm nhìn và khả năng kết nối tốt nhất tới 5 công trình gồm Cầu Hôn; Show Vortex; Tháp đồng hồ & Central Village; Quảng trường con sò và lâu đài Sales Center. Và nếu lâu đài Sales Center - tuyệt phẩm của KTS phù thủy Bill Bensley và Tháp đồng hồ cao 75m được lấy cảm hứng biểu tượng St. Mark's Campanile nước Ý đã gây ấn tượng cho giới mộ điệu thì Cầu Hôn hay Show Vortex hứa hẹn sẽ còn đem đến sự trầm trồ, ngỡ ngàng hơn nữa cho bức tranh du lịch Nam Phú Quốc. Đây không chỉ là các công trình biểu tượng của thị trấn Địa Trung Hải, của thành phố Phú Quốc mà được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng của du lịch Việt Nam với kiến trúc và giá trị nghệ thuật mang tầm vóc quốc tế, thu hút lượng khách khổng lồ ghé thăm "thị trấn Địa Trung Hải" và mang lại tiềm năng kinh doanh lưu trú rộng mở cho căn hộ The Sea.

Cứ như vậy, sự tổng hòa của "3 tầm view, 6 giá trị và 5 công trình biểu tượng" còn là phép tính hình tượng để làm nên 365 ngày nghỉ dưỡng, kinh doanh đắc lợi cho chủ nhân căn hộ The Sea mỗi năm.

Sảnh tòa tháp The Sea với tiêu chuẩn như một khách sạn 5 sao (Ảnh phối cảnh minh họa)

Trong bối cảnh Phú Quốc ngày một phát triển, được vinh danh trong Top 15 điểm đến mơ ước toàn cầu, là thành phố biển đảo đầu tiên tại Việt Nam được thí điểm hộ chiếu vaccine, Sun Property giới thiệu ra thị trường những căn hộ trực diện biển The Sea với cảm hứng thiết kế Taormina ấn tượng, được quy hoạch thành các dòng sản phẩm như căn hộ studio, căn hộ từ 1 đến 3 ngủ hay căn hộ dual key thời thượng như phát súng đầu tiên làm nóng lên thị trường bất động sản Đảo Ngọc đang trong giai đoạn trầm lắng vì dịch. Đây cũng là một dấu ấn mới của Sun Group tại thị trường này.

Toàn cảnh thị trấn Địa Trung Hải bên bờ biển Nam Phú Quốc (Ảnh phối cảnh minh họa)

"Như cách Sun Group khai mở, thay đổi diện mạo của Đảo Ngọc, dựng xây những công trình biểu tượng, ghi dấu ấn vượt thời gian, The Sea - Sun Grand City Hillside Residence là một chương tiếp theo, nối dài hành trình kiến tạo đầy tầm vóc đó. The Sea hứa hẹn mang đến cơ hội nghỉ dưỡng tại chính căn hộ, đồng thời cũng là sản phẩm đầu tư đắt giá, an nhàn" đại diện Sun Property khẳng định.