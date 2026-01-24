Sun Group viết lên loạt “kỷ lục” pháo hoa với Hòn đảo chưa từng tắt pháo hoa suốt 2 năm, Lễ hội pháo hoa quốc tế có quy mô đội bắn lớn nhất thế giới...

Phú Quốc: Hòn đảo chưa từng tắt pháo hoa suốt 2 năm

Kể từ tháng 1/2024, khi show diễn đa phương tiện Nụ hôn của biển cả do Tập đoàn Sun Group đầu tư chính thức ra mắt, bầu trời Phú Quốc đêm nào cũng bừng sáng pháo hoa, trở thành thương hiệu của hòn đảo.

Trong suốt 2 năm, hơn 380.000 quả pháo được thắp sáng. Ước tính có hơn 880.000 khán giả trực tiếp tại khán đài show diễn và hàng triệu du khách, người dân tại Thị trấn Hoàng Hôn chiêm ngưỡng màn pháo hoa của Phú Quốc. Đây không chỉ là một kỷ lục về tần suất, mà còn là tuyên ngôn mạnh mẽ về khát vọng vươn mình của một điểm đến.

Đà Nẵng: Lễ hội pháo hoa quốc tế có quy mô đội bắn lớn nhất thế giới

Sun Group là đơn vị đồng hành tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF trong 6 năm 2017, 2018, 2019, 2023, 2024, 2025 (trừ đại dịch Covid-19). Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2025 xác lập kỷ lục quy mô lớn nhất lịch sử khi quy tụ 10 đội thi từ khắp thế giới (Á, Âu, Mỹ), tranh tài trong 6 đêm từ 31/5 đến 12/7/2025. Đây là sự kiện có số đội tham dự nhiều nhất, mang tính toàn cầu với các màn trình diễn ánh sáng đỉnh cao trên sông Hàn.

“Không có quốc gia nào có tới 10 đội pháo hoa cùng tranh tài như vậy. Tôi tin rằng hoàn toàn có thể đề xuất đưa DIFF 2025 vào Sách Kỷ lục Guinness” – bà Nadia Shakira Wong, Giám đốc điều hành Global 2000, Công ty tư vấn pháo hoa hàng đầu thế giới khẳng định với quy mô của mình, DIFF hoàn toàn có thể giành kỷ lục Guinness.

Cát Bà: Show diễn Jetski bắn pháo hoa có đội hình lớn nhất thế giới

Tập đoàn Sun Group tiên phong mang đến Việt Nam những show diễn pháo hoa kết hợp trình diễn nghệ thuật thể thao mạo hiểm trên biển, với cái bắt tay cùng H2O Events, Úc – Đơn vị sản xuất show trình diễn nước và pháo hoa hàng đầu thế giới với hơn 30 năm kinh nghiệm.

Đặc biệt, show diễn Bản giao hưởng Đảo xanh do tập đoàn tổ chức tại đảo Cát Bà năm 2025 đã nhận Kỷ lục Guinness về “Show diễn Jetski bắn pháo hoa có đội hình lớn nhất thế giới”. Show diễn nổi bật với sự tham gia của hơn 20 mô tô nước (jetski) trình diễn đồng thời, kết hợp pháo hoa, ánh sáng và âm nhạc trên biển, vượt qua các show diễn cùng thể loại tại Macau hay Dubai.

Những hiệu ứng hình ảnh lần đầu tiên có tại Việt Nam

Sun Group hiện là đơn vị tổ chức và tài trợ nhiều chương trình pháo hoa nhất Việt Nam, với dấu ấn trải dài trên nhiều tỉnh, thành và gắn liền với các sản phẩm, sự kiện văn hóa – du lịch tiêu biểu:

Tại Hà Nội, Tập đoàn tổ chức chương trình pháo hoa nghệ thuật trong khuôn khổ sự kiện “Dưới lá cờ vẻ vang”, 950 giàn phun, 4.400 ống pháo hỏa thuật cùng 4.600 pháo hoa nổ tầm cao tạo điểm nhấn giàu cảm xúc tại Thủ đô.

Tại Hạ Long (Quảng Ninh), pháo hoa được tổ chức định kỳ hàng tuần từ tháng 7 đến tháng 12/2025,trở thành sản phẩm du lịch đêm hấp dẫn bên bờ di sản.

Còn ở Cát Bà (Hải Phòng), pháo hoa nằm trong chương trình nghệ thuật “Bản giao hưởng đảo xanh” mùa hè năm 2025

Tại Hà Nam, SunGroup tổ chức pháo hoa tại Quảng trường Sun Urban City mỗi tối thứ 6, thứ 7 trong tháng 5-9/2025, góp phần tạo sức sống và không khí lễ hội cho đô thị mới.

Tại Sa Pa – Lào Cai, pháo hoa nghệ thuật chào mừng Tết Dương lịch vừa qua, mang đến khoảnh khắc giao thời rực rỡ giữa không gian núi rừng Tây Bắc.

Còn ở Vũng Tàu, pháo hoa nghệ thuật tổ chức tại khu vực tháp Tam Thắng, tạo điểm nhấn mới cho không gian du lịch biển.

Phú Quốc (Kiên Giang) là điểm đến hiếm có trên thế giới với 2 show diễn pháo hoa mỗi đêm.



