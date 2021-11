Sun Life bổ nhiệm ông Luc Nhon Ly làm Tổng giám đốc tại Việt Nam

Đến với Sun Life, ông Luc có hơn 26 năm kinh nghiệm, trải qua nhiều vị trí lãnh đạo như Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và phụ trách các lĩnh vực tài chính, chiến lược, định phí, marketing cho các tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giới ở những thị trường khác nhau: Myanmar, Việt Nam và Canada.

Ông Kevin Strain, Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Sun Life cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng và chào đón Luc Nhon Ly đến với Sun Life. Ông Luc gia nhập với chúng tôi vào thời điểm hoạt động kinh doanh tại Việt Nam đang phát triển và có tiềm năng to lớn. Trong năm năm qua, số lượng Khách hàng của chúng tôi tại Việt Nam đã tăng hơn gấp ba lần và doanh số bán hàng tăng gấp bốn lần. Ông Luc là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, đồng thời là một người dày dạn kinh nghiệm và được đánh giá cao ở thị trường Việt Nam với những thành công đã được kiểm chứng. Tôi tin tưởng ông ấy sẽ là tài sản to lớn dẫn dắt giai đoạn tiếp theo trên hành trình của chúng tôi tại Việt Nam để giúp nhiều Khách hàng đạt được an toàn tài chính trọn đời và cuộc sống khỏe mạnh hơn."

Ông Luc Nhon Ly cho biết: "Tôi rất vui mừng khi gia nhập Sun Life vào thời điểm mà chúng tôi nhìn thấy những cơ hội to lớn ở thị trường Việt Nam. Tham vọng của tôi là đưa Sun Life trở thành công ty bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, được biết đến với những con người đầy đam mê và sáng tạo, tiếp thêm nguồn năng lượng mới cho những gì chúng tôi thực hiện. Đó không phải là mục tiêu đơn giản, nhưng tôi tin Sun Life Việt Nam với sự đầu tư mạnh mẽ từ Tập đoàn, sự khao khát mang đến một màu sắc mới trên thị trường bảo hiểm Việt Nam sẽ là động lực mạnh mẽ để chúng tôi vươn tới tầm cao mới".

6 tháng đầu năm 2021, Sun Life Việt Nam đạt mức tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm mới lên tới 564%, nhờ vào sự tăng trưởng đáng kể của các kênh đại lý, bancassurance và các kênh hợp tác khác.

Ông Luc có bằng Cử nhân Khoa học tính toán (Actuarial Science) và bằng Thạc sĩ Khoa học thống kê tại Đại học Montreal. Ông là thành viên Hiệp hội Định phí Hoa Kỳ và Hiệp hội Định phí Canada.