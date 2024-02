Sun Property giành giải thưởng kiến trúc BĐS nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới tại IPA

Ngày 22/02, tại khách sạn Savoy, Luân Đôn, Anh, Lễ trao giải BĐS thế giới IPA 2023-2024 trao tặng cho Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) với 3 giải thưởng danh giá: Dự án BĐS nghỉ dưỡng có kiến trúc tốt nhất thế giới (Best International Leisure Architecture) và Dự án BĐS nghỉ dưỡng có kiến trúc tốt nhất Châu Á - Thái Bình Dương (Best Leisure Architecture for Asia Pacific) dành cho Tổ hợp biệt thự khoáng nóng Sun Beauty Onsen (tại Thanh Hóa) và Dự án tái phát triển đô thị tốt nhất Châu Á - Thái Bình Dương (Best Residential Renovation/ Redevelopment for Asia Pacific) cho khu đô thị đảo Sunneva Island (tại Đà Nẵng).

Nếu như Oscar, Nobel, Grammy, sao vàng Michelin, … là những giải thưởng danh giá và uy tín nhất trong các lĩnh vực điện ảnh, khoa học, âm nhạc, ẩm thực thì International Property Awards (IPA) là giải thưởng cao quý nhất bậc nhất trong lĩnh vực BĐS. Ra đời từ năm 1995, IPA với đội ngũ ban giám khảo chuyên nghiệp hàng đầu thế giới luôn là giải thưởng mà các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực BĐS khát khao nhất, bởi đó chính là bảo chứng cho uy tín của các thương hiệu BĐS trên toàn thế giới.

Sun Beauty Onsen sẽ đưa mô hình nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe khoáng nóng tới Thanh Hóa. Ảnh phối cảnh minh họa

Với "cú đúp" giải thưởng danh giá tại IPA 2023-2024 cấp thế giới và cấp Châu Á – Thái Bình Dương, Sun Property tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường BĐS cao cấp Việt Nam.

Chính thức "trình làng" năm 2022, Tổ hợp biệt thự khoáng nóng Sun Beauty Onsen (tại Quảng Xương, Thanh Hóa) được đánh giá rất cao không chỉ về phong cách kiến trúc tinh tế mang tinh thần Nhật Bản, mà còn tiên phong kiến tạo không gian nghỉ dưỡng, tắm khoáng nóng thượng lưu cho vùng đất Thanh Hoá. Để tạo nên kiến trúc hoàn mỹ cho Sun Beauty Onsen, Sun Property đã "bắt tay" với 2 đối tác hàng đầu Nhật Bản là Nippon Koei và Kume Sekkei.

Ảnh phối cảnh minh họa phân khu biệt thự Sakura tại Sun Beauty Onsen

Tổ hợp biệt thự khoáng nóng gồm 4 phân khu biệt thự, mang cảm hứng từ bốn mùa trong năm và "tứ đại danh hoa" của đất nước mặt trời mọc. Công viên Bốn mùa nằm tại vị trí trung tâm, đồng nhất với cảm hứng về bốn mùa của toàn khu.

Đặc biệt, các biệt thự tại mỗi phân khu là một thiết kế riêng biệt từ mặt ngoài, nội thất đến cảnh quan sân vườn, đáp ứng "khẩu vị" khác nhau của chủ nhân và du khách. Điểm chung nổi bật của các biệt thự là nguồn khoáng nóng "thanh xuân" Quảng Yên (Quảng Xương, Thanh Hóa) nổi tiếng được dẫn vào từng căn; các khu vực tắm khoáng nóng ngoài trời, phòng xông nóng, xông lạnh bên trong biệt thự được đầu tư kỹ lưỡng, đảm bảo quy trình tắm onsen chuẩn Nhật.

Mỗi biệt thự dành tới 50% diện tích cho sân vườn, được thiết kế kỳ công để tạo nên những khu vườn đậm chất Nhật Bản. Tổ hợp có đa dạng loại biệt thự, trong đó ngoài khu vực tắm onsen còn được đầu tư các hạng mục khác nhau như phòng Tatami, engawa (sân hiên), karesansui (vườn tiểu cảnh đá), shoji (vách ngăn), hồ cá Koi, tsuboniwa (vườn nhỏ nằm trong nhà)… để gia chủ hoàn toàn được đắm chìm trong không gian Nhật Bản đích thực.

Tổ hợp biệt thự là mảnh ghép ấn tượng trong quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen quy mô 100ha tại Quảng Xương, Thanh Hóa, mang đến không gian nghỉ dưỡng tĩnh tại, thư thái giúp cân bằng Thân - Tâm - Trí - Sắc - Diện cho chủ nhân và du khách. Với ý tưởng táo bạo, tư duy duy mỹ, định vị giá trị cao về sự tận hưởng, dự án đã thắng giải Dự án BĐS nghỉ dưỡng có kiến trúc tốt nhất thế giới tại IPA 2023-2024.

Đô thị đảo Sunneva Island tiên phong trong việc tái phát triển đô thị tại Đà Nẵng. Ảnh phối cảnh minh họa

Trong khi đó, dự án đô thị đảo sang trọng Sunneva Island thuộc khu đô thị Nam Hòa Xuân, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã chinh phục đội ngũ chuyên gia quốc tế để dành giải Dự án tái phát triển đô thị tốt nhất Châu Á - Thái Bình Dương.

Tọa lạc trên đảo Đồng Nò hoàn toàn biệt lập, nơi hợp lưu giữa sông Hàn và sông Cổ Cò, Đô Tỏa với 30ha mặt nước bao quanh, kề núi, cận biển, Sunneva Island là tâm điểm của vùng đất long mạch thịnh vượng phía Đông Nam Đà Nẵng. Dự án được quy hoạch bài bản, dành tới 16ha trên tổng diện tích 26ha làm hạ tầng cảnh quan và hơn 50 tiện ích đẳng cấp quốc tế vốn thường thấy ở các resort 5 sao như: bể bơi vô cực, khu tập Golf mặt nước, Clubhouse, bể sục Jacuzzi, 5ha công viên nội khu, đường dạo bộ ven sông dài 2,2km… Sunneva Island tôn vinh phong cách kiến trúc Đông Dương hòa quyện vẻ đẹp văn hóa Champa độc đáo trong từng nét kiến trúc biệt thự, nhà phố cũng như từng chi tiết cảnh quan. Khi vận hành, Sunneva Island sẽ định vị chuẩn mực sống mới đậm chất thượng lưu giữa đô thị đảo nhiệt đới xanh mát.

Với Sunneva Island, Sun Property không chỉ tiên phong kiến tạo phong cách sống thượng lưu ven sông tại Đà Nẵng, mà còn tạo điểm nhấn mới trong phát triển đô thị, góp phần thu hút ngày càng nhiều chuyên gia quốc tế, doanh nhân thành đạt, đội ngũ nhân sự chất lượng cao đến an cư, làm việc lâu dài tại thành phố đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư hàng đầu Việt Nam.

Đảo Sunneva Island nhìn từ trên cao. Ảnh phối cảnh minh họa

Trước đó, tại vòng tuyển chọn cấp quốc gia, 3 dự án mang thương hiệu Sun Property cũng đã lập "cú hat-trick" ấn tượng: quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen giành giải Dự án BĐS nghỉ dưỡng có kiến trúc tốt nhất Việt Nam (Best Leisure Architecture Vietnam); đô thị đảo Sunneva Island giành giải Dự án tái phát triển đô thị tốt nhất Việt Nam (Best Residential Renovation / Redevelopment Vietnam) và siêu tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng - đầu tư Hon Thom Paradise Island (Phú Quốc) giành giải Dự án BĐS nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam (Leisure Development Vietnam).

Nhà phát triển BĐS cao cấp gắn với du lịch, nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam Sun Property cũng là thương hiệu nổi tiếng với hàng loạt giải thưởng danh giá trong và ngoài nước dành cho chuỗi dự án đẳng cấp khắp 3 miền, tiêu biểu như: Sun Plaza Grand World, Sun Grand City Feria tại Quảng Ninh; Sun Riverside Village tại Thanh Hóa; Sun Cosmo Residence Da Nang tại Đà Nẵng; hay Sun Tropical Village, Sun Grand City New An Thoi, Sun Premier Village Primavera, Hon Thom Paradise Island tại Phú Quốc…

"Giải thưởng BĐS quốc tế IPA danh giá tiếp tục là thước đo chuẩn mực cho chất lượng, giá trị các dự án BĐS mà Sun Property phát triển. Đó không chỉ là những dự án được đầu tư bài bản, quy mô, độc bản, mà còn tiên phong thăng hoa giá trị sống cho chủ sở hữu, góp phần làm đẹp những vùng đất. Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục dành nhiều tâm huyết kiến tạo những dự án chất lượng – đẳng cấp – khác biệt, tạo nên những giá trị chuẩn mực mới cho BĐS Việt Nam và có sức cạnh tranh quốc tế", đại diện Sun Property khẳng định.