Sun Symphony Residence: Thiên đường sống bên những “kỳ quan” thiên nhiên Đà Nẵng

Ấy là khi thức dậy giữa những "dinh thự trên không" soi bóng Hàn Giang quyến rũ, ôm vào tầm mắt vẻ trác tuyệt của trời xanh, núi biếc, của nắng vàng ươm chiếu lấp lánh cả một vùng biển bao la…

Tầm nhìn "vô giá"

Những chiếc thuyền lướt nhanh trên Vịnh Rushcutters làm nổi bật đường chân trời tuyệt đẹp cũng như cây Cầu Cảng biểu tượng và Nhà hát Opera Con Sò. Tầm nhìn căn hộ của "biểu tượng phong cách châu Á" Bonnae Gokson luôn ngoạn mục như thế bất kể dưới ánh bình minh hay hoàng hôn.

"Đó là một nơi rất đẹp để thức dậy" - Gokson nói. Tất nhiên không chỉ vì thời tiết nước Úc chiều lòng người mà còn bởi căn hộ áp mái của cô nằm ở vị trí hiếm có với "đặc quyền" thưởng lãm những gì đẹp đẽ, mang tính biểu tượng nhất của Sydney hoa lệ.

Quên đi con số hàng triệu USD phải chi để sở hữu căn hộ này, Bonnae Gokson gọi tổ ấm tràn ngập ánh sáng là thứ mang lại cho cô ấy "cảm xúc hạnh phúc, sự nghỉ ngơi, tinh thần thoải mái tuyệt đối". Cách đó hơn 7.000 km, ở một đô thị biển tuyệt đẹp khác - Đà Nẵng, những căn hộ với tầm nhìn ngoạn mục và sự hòa quyện hoàn hảo với thiên nhiên cũng đang dần hiện hữu.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa soi bóng sông Hàn, nơi cửa sông đổ ra biển, các tòa tháp The Symphony thuộc quần thể năng động, hiện đại Sun Symphony Residence may mắn ôm trọn lấy gần như tất cả những "báu vật" thiên nhiên ban tặng cho Đà thành: núi - sông - rừng - biển.

Sông Hàn "đẹp như tranh" bên khung cửa Sun Symphony Residence. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property

Chẳng những được bao trọn bởi mặt nước từ sông Hàn, vịnh Đà Nẵng tới đường bờ biển phía Đông, các căn hộ tại The Symphony đều sở hữu tọa độ lý tưởng để đứng góc nào cũng ngắm được nhiều nhất mỹ cảnh Đà thành. Là những cây cầu biểu tượng, bán đảo Sơn Trà nên thơ, hay đỉnh Bà Nà tiên cảnh. Mỗi ngày mới bắt đầu, chỉ cần nhâm nhi tách cafe bên khung cửa sổ lãng mạn, ngắm bình minh đang lên nơi biển Mỹ Khê đẹp nhất hành tinh…, chủ nhân Sun Symphony Residence đã nạp đủ đầy năng lượng. Đặc biệt, sở hữu những "dinh thự trên không" tại Sun Symphony Residence cũng đồng nghĩa: cư dân tương lai sẽ sở hữu tấm vé hạng "thương gia" để chiêm ngưỡng những màn trình diễn pháo hoa đỉnh cao của Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Từ ban công rộng rãi hay qua ô cửa sổ lãng mạn, bản hòa ca ánh sáng rực rỡ của Đà thành về đêm sẽ được phô diễn và chạm đến mọi giác quan chủ nhân tinh hoa.

Với xu hướng tìm kiếm không gian sống bên sông, nhiều mảng xanh, Sun Symphony Residence là nơi nương náu mang đến lợi ích vàng về sức khỏe cho gia chủ. Diện tích mặt nước khổng lồ bao bọc các tòa tháp và dãy phố thương mại giúp tăng độ ẩm không khí, cải thiện nhiệt độ mùa hè, giảm bức xạ mặt trời, tăng cường lưu thông không khí. Theo Science Alert, tiếp xúc với môi trường thiên nhiên đa dạng sinh học giúp cải thiện tích cực về sức khỏe tâm thần. Nguy cơ trầm cảm và lo âu thấp hơn 71% ở những cư dân thành thị sống gần không gian xanh.

Sun Symphony Residence - "Báu vật" giữa thiên nhiên

Sống như nghỉ dưỡng giữa trung tâm phố thị phồn hoa Đà Nẵng, song lại có "chân trời riêng", "ấp ôm" thiên nhiên là nơi mà giới thượng lưu khát khao tìm về để tận hưởng miền an nhiên, tĩnh tại, cân bằng thân – tâm - trí. Đây là giá trị mà giới thành đạt ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM vô cùng khao khát. Dẫu vậy, những bất động sản đô thị cao cấp ở vị trí được bao bọc bởi thiên nhiên núi - sông - biển - rừng gần như chỉ có tại Đà Nẵng.

Sun Symphony Residence được bao bọc giữa những mỹ cảnh của Đà thành. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property

Sau nhiều năm ấp ủ ý tưởng về một quần thể biểu tượng bên sông Hàn, Sun Group cùng đội ngũ kiến trúc sư tài hoa của "gã khổng lồ" Aedas và đã tỉ mỉ kiến tạo nên một "nốt SOL" hùng tráng trong bản giao hưởng thăng hoa chất sống bên Dòng sông Ánh sáng.

"Với thiết kế tôn trọng tự nhiên và "vị nhân sinh", chúng tôi sẵn sàng hy sinh "không gian", tối ưu chiều rộng, mặt tiền và diện tích của căn hộ nhằm tạo ra những trải nghiệm đẳng cấp nhất cho cư dân khi đứng tại đâu cũng có 3 tới 4 tầm view khác nhau để thưởng trọn những cảnh sắc "tinh hoa" mà tạo hóa ban tặng" – đại diện Aedas chia sẻ.

Sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày tại quần thể. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property

Không chỉ mang cảm hứng thiết kế từ hình tượng Rồng vươn cao và danh thắng Ngũ Hành Sơn nức tiếng Đà thành, dự án còn dành gần 50% diện tích cho cảnh quan xanh với sân vườn tự nhiên, pavillion, đường dạo bộ, khu thể thao ngoài trời, đặc biệt là công viên Central Park rộng đến 5000m2 ngay nội khu…

Sở hữu tầm view triệu đô, tạo hình căn hộ The Symphony còn được các kiến trúc sư khéo léo tạo tác cho ra bản thiết kế tối ưu nhất về công năng, phát huy lợi thế vị trí đắc địa. Theo đó, toàn bộ phòng ngủ các căn hộ đều sở hữu cửa kính Low-e lớn, cửa sổ thoáng để chủ nhân đón nắng ấm, thư thái ngắm trời mây, núi non, sông nước. Đa dạng loại hình căn hộ, ban công lớn là điểm cộng để cư dân tùy ý thiết kế khu vườn nhỏ, góc cafe, đọc sách hay say sưa bên ly vang, tiệc cold cut ngắm pháo hoa chuẩn gu.

Tương lai, khi quy hoạch phân khu sông Hàn và bờ Đông được hiện thực hóa, dự án Dòng sông Ánh sáng quy mô 400 tỷ đồng hoàn thiện, cùng những cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, "ý tưởng" phát triển khu thương mại tự do tại Việt Nam được thông qua, Đà Nẵng tiệm cận gần hơn vị thế của một trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm tài chính, công nghệ cao, "thiên đường" đáng sống hàng đầu châu lục. Tất yếu, làn sóng người thành đạt, giới thượng lưu đến thành phố sẽ ngày một gia tăng.

Sun Symphony Residence sẽ là nơi quy tụ cộng đồng tinh hoa tại Đà thành. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property

Khi đó, những quần thể biểu tượng sống thượng lưu như Sun Symphony Residence sẽ là nơi "tinh hoa hội tụ" tại Đà Nẵng. Nhờ địa thế nơi hạ nguồn sông Hàn, chủ nhân Sun Symphony Residence còn được hưởng giá trị phong thủy hiếm có từ thế minh đường tụ thủy, tích tụ vượng khí, tài lộc.

Điều đó cũng đồng nghĩa, Sun Symphony Residence sẽ ngày càng đắt giá – một "nốt SOL" huy hoàng và quyến rũ, một "báu vật" mà bất cứ ai cũng khát khao sở hữu…