Sun Urban City: Lấp khoảng trống đô thị cao cấp cho khu vực phía Nam Hà Nội

Hà Nam – vùng đất đặc biệt

Những năm gần đây, Hà Nam nổi lên là địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2024, tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt mốc 10,35%, cao nhất vùng Đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 4 cả nước. Nhờ vậy, thu nhập người dân không ngừng được nâng cao, chất lượng sống cải thiện vượt bậc.

Bên cạnh thành tựu ấn tượng về kinh tế, điều khiến Hà Nam trở thành điểm đến sinh sống và làm việc hàng đầu miền Bắc còn là mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại.

Giao thông thuận lợi kết nối Hà Nam với Hà Nội.

Về đường bộ, tỉnh có hàng loạt tuyến huyết mạch chạy qua như: Quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình... Đoạn cao tốc Pháp Vân (Hà Nội) - Phú Thứ (Hà Nam) được đề xuất thay đổi từ quy hoạch 8 làn xe thành 10-12 làn, trong đó đoạn Pháp Vân - vành đai 4 lên 12 làn xe, đoạn vành đai 4 - Phú Thứ lên 10 làn. Đặc biệt, khi nút giao Phú Thứ trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình hoàn thành năm 2025, kết nối với vành đai 5 Vùng Thủ đô, việc di chuyển từ các tỉnh lân cận đến Hà Nam càng thuận lợi hơn bao giờ hết.

Về đường sắt, Hà Nam sở hữu trạm dừng chiến lược là ga Phủ Lý trên tuyến cao tốc Bắc – Nam, dự kiến khởi công vào năm 2027. Trong khi đó, sân bay thứ 2 Vùng Thủ đô dự kiến được đầu tư xây dựng tại huyện Ứng Hòa – Phú Xuyên (Hà Nội) sẽ giúp Hà Nam nắm giữ lợi thế lớn trong việc luân chuyển hàng hóa và hành khách khắp mọi miền.

Một khía cạnh khác làm nên sức hấp dẫn mãnh liệt của Hà Nam, đó là phong cảnh thiên nhiên hết sức tươi đẹp hình thành từ địa thế điểm kết nối của 3 con sông lớn gồm sông Nhuệ, sông Châu và sông Đáy. Vị thế đắc địa như ông cha đúc kết, là nơi hội tụ của linh khí sông núi, đất trời... Đó là chưa kể đến kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đồ sộ, quý báu, mang đậm bản sắc vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Nhờ vậy, mỗi năm, tỉnh thu hút hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước tham quan, trải nghiệm, dần trở thành "điểm phải đến" trên hành trình khám phá thiên nhiên và văn hóa Bắc Bộ.

Hà Nam đang thiếu những khu đô thị quy hoạch bài bản với chất lượng sống cao

Mặc dù vậy, có một thực tế là khu vực đô thị hiện hữu của tỉnh chưa đáp ứng tốc độ phát triển kinh tế và nhu cầu người dân. Khu vực trung tâm Phủ Lý cũ chật hẹp, thiếu không gian phát triển. Bài toán đặt ra là phải hình thành những khu đô thị hiện đại, đẳng cấp cao theo tiêu chí "all in one", không chỉ giúp hiện thực hóa mục tiêu đưa Phủ Lý thành đô thị loại I vào năm 2030, đưa tỉnh Hà Nam trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2050, mà còn đáp ứng nhu cầu của người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, nhu cầu của người dân Hà Nội hiện nay là hướng đến những đại đô thị có chất lượng sống cao. Đây là một lợi thế đặc biệt của các tỉnh liền kề Hà Nội, trong đó có Hà Nam. "Với hạ tầng giao thông kết nối như hiện nay, rõ ràng khoảng cách thời gian, cự ly không còn là vấn đề nữa. Và khi đó người dân Hà Nội sẽ chọn những chỗ nào xứng tầm, xứng đáng, có cảnh quan, có những điều kiện đặc biệt để an cư hoặc đầu tư. Hà Nam với lợi thế của mình, lại thêm những tập đoàn có kinh nghiệm đến đầu tư thì người dân có thể đặt niềm tin và lựa chọn", ông Đính nói.

Nâng tầm chuẩn sống cho Hà Nam

Với sứ mệnh tiên phong dẫn dắt xu thế phát triển của các vùng đất giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác xứng tầm, Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) đang kiến tạo Đô thị Thời đại Sun Urban City tại phía bắc TP. Phủ Lý. Với quy mô lên tới 420ha, dự án được đánh giá là không gian sống văn minh, lý tưởng nhờ quy hoạch hiện đại, hạ tầng đồng bộ, tiện ích phong phú, vừa mang hơi thở đương đại, vừa bảo tồn những nét di sản đã làm nên bản sắc vùng đất.

Đô thị thời đại Sun Urban City sẽ nâng tầm chuẩn sống cho Hà Nam.

Sun Urban City tọa lạc tại khu vực Bắc Châu Giang, cửa ngõ phía nam Thủ đô Hà Nội. Dự án sở hữu vị trí đắc địa, là tâm điểm kết nối giao thông của tỉnh Hà Nam, với việc được bao bọc bởi Quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, đường sắt cao tốc Bắc – Nam và đường vành đai 5 trong tương lai. Từ dự án, cư dân chỉ mất 45 phút để tới Hà Nội, 30 phút sang Ninh Bình, Nam Định và hơn 1 giờ để đến Thanh Hóa. Đây là điều kiện tuyệt vời để kết nối giao thương, tạo thuận lợi cho việc sinh sống, làm việc của cư dân.

Được phát triển theo mô hình "thành phố nghỉ dưỡng ngoại ô 1.001 tiện ích phía Nam Hà Nội", Sun Urban City có mật độ xây dựng chỉ 18%. Không gian cây xanh mặt nước hiện diện khắp dự án với quy mô lên đến 200ha, cùng tổ hợp 5 đại công viên, kiến tạo một không gian sống sinh thái, đẳng cấp, gần gũi thiên nhiên.

5 đại công viên bao gồm: công viên lễ hội sôi động đêm ngày; công viên văn hóa với điểm nhấn là đài bắn pháo hoa giữa hồ, xưởng bia, quảng trường sự kiện; công viên thể thao với hệ thống trang thiết bị tập luyện hiện đại; công viên sinh thái với tổ hợp Kid Universal đẳng cấp dành cho trẻ em; và đặc biệt nhất là công viên Sun World với quy mô gần 20ha bao gồm công viên nước và công viên trong nhà Wonder Land, mang đến không gian trải nghiệm hấp dẫn hàng đầu miền Bắc.

Hệ thống công viên tại Sun Urban City sẽ đáp ứng tối đa nhu cầu của cư dân.

Sun Urban City có tới 1.001 tiện ích, đáp ứng tối đa nhu cầu của mọi thế hệ. Người cao tuổi có tổ hợp chăm sóc sức khỏe Sun Family Clinic, nơi họ sẽ được thăm khám, chăm sóc sức khỏe toàn diện, tư vấn thực dưỡng... Lại có không gian sinh thái, cảnh quan xanh để thư giãn, luyện tập thể thao, chia sẻ cuộc sống cùng những người bạn đồng niên. Trong khi đó, người trẻ, trẻ em được thỏa sức đắm mình vào những trải nghiệm mua sắm, vui chơi giải trí chưa từng có tại Hà Nam.

Đô thị Thời đại - Sun Urban City còn đặc biệt thu hút bởi các tiện ích điểm nhấn như trục đại lộ rộng 150m, dài 1,5km quy mô bậc nhất Việt Nam và khu vực. Trục đại lộ này dẫn tới quảng trường bắn pháo hoa kết hợp các hoạt động giải trí ứng dụng công nghệ hiện đại - nơi sẽ diễn ra các sự kiện, lễ hội lớn của Hà Nam trong tương lai. Đặc biệt, Khu trung tâm hành chính mới tỉnh Hà Nam quy mô 27,8ha cũng sẽ tọa lạc trong đại đô thị, khẳng định vị thế "vô song" của Sun Urban City tại khu vực phía nam Thủ đô.

Có thể nói, hội tụ đầy đủ những giá trị vàng về vị trí, hạ tầng, không gian, tiện ích, Đô thị thời đại Sun Urban City là chốn an cư đẳng cấp và đáng sống bậc nhất trong tương lai gần. Bởi vậy, không ngạc nhiên khi dự án trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường BĐS miền Bắc ngay từ khi ra mắt. Giới đầu tư còn kỳ vọng, Sun Urban City Hà Nam sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ thúc đẩy đà tăng trưởng chung của toàn thị trường.