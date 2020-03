SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang đáp ứng tiến độ, pháp lý vững chắc

Hình ảnh mới nhất tại công trường xây dựng tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng biển SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang, do tập đoàn Crystal Bay và các đối tác triển khai tại Ninh Thuận. Dự án đã thi công vượt qua cos 00, nghiệm thu phần hầm.



Theo ông Trần Tấn Hải, Phó Tổng giám đốc dự án tập đoàn Crystal Bay, tiến độ tại SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang không ngừng đẩy mạnh. Đại diện DELTA, trong vai trò tổng thầu xây dựng của dự án khẳng định: Công trường luôn sôi động với mục tiêu dự án "về đích" vượt tiến độ dự kiến.

Chất lượng công trình được giám sát chặt chẽ bởi Artelia Group đến từ Pháp, hiện có 95 văn phòng tại 37 quốc gia.

Cùng với việc theo kịp tiến độ, SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang đảm bảo đầy đủ những điều kiện của văn bản số 703/BTNMT- TCQLĐĐ do Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành. Đó là những điều kiện về quy hoạch sử dụng đất, quyết định giao đất, giấy phép xây dựng … cùng thời gian sở hữu lên tới 60 năm.

Nằm tại trung tâm thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận), SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang liền kề bờ biển Bình Sơn – một trong những bờ biển đẹp nhất Việt Nam.

Khi hoàn thiện, tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng biển có diện tích lên tới 3,6ha quy mô 3.300 phòng, với 60% không gian dành cho tiện ích sẽ là phễu đón dòng khách quốc tế tấp nập của Crystal Bay tới Ninh Thuận.

Trong mô hình ApartHotel xu hướng "All – in – one" (Tất cả trong một), SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang sẽ là biểu tượng của trung tâm du lịch Ninh Thuận, điểm đến mới của châu Á./.