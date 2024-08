Sunset Melody – Đặc quyền thưởng thức dạ tiệc âm nhạc của cư dân The Opera Residence

Khi trời Thủ Thiêm ngả chiều, cư dân tham dự Sunset Melody đã cùng nhau kết nối, trò chuyện và thu vào tầm mắt vạn sắc chiều tà tại điểm thưởng lãm hoàng hôn ấn tượng nhất thành phố bao trọn 360 độ toàn view thành phố cùng với "downtown" Quận 1 đắc địa . Đây là đặc quyền sống có một không hai mà chỉ cư dân tại The Opera Residence mới có thể tận hưởng hàng ngày.

Nữ ca sĩ Văn Mai Hương mang những ca khúc mới nhất của mình đến với dạ tiệc

Đại diện của SonKim Land giao lưu với các khách hàng tại buổi dạ tiệc

Trong không gian đầy cảm xúc ấy, cư dân còn được đắm say vị giác với những món ăn được chọn lọc kỹ lưỡng, và thưởng thức những ly rượu vang đậm nốt hương tinh tế để những khoảnh khắc giao thiệp thêm ấm nồng.

Các khách hàng và cư dân The Opera Residence đã có những phút giây trải nghiệm đáng nhớ

Sunset Melody càng thêm phần lắng đọng và trào dâng cảm xúc khi cư dân được hòa mình trong những thanh âm nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy truyền cảm đến từ giọng hát của hai nữ ca sĩ ballad sang trọng là Văn Mai Hương và Giang Hồng Ngọc. Những ca khúc nổi tiếng như "Mưa Tháng Sáu", "Martini", "Nhớ Về Em" và "Phố Hoa Lệ" đã thật sự thăng hoa trong một khung cảnh đầy thi vị của Thủ Thiêm khi lên đèn, để lại trong lòng cư dân những ấn tượng và khoảnh khắc khó quên.

Phút hoàng hôn thêm nồng nàn với giọng ca của Giang Hồng Ngọc

Nhiều cư dân không giấu được nét hân hoan xen lẫn hãnh diện khi tham dự buổi tiệc. "Tôi đã đi thăm thú và chiêm ngưỡng hoàng hôn ở rất nhiều nơi. Nhưng phải nói là hoàng hôn ở The Opera Residence không chỉ đẹp mà còn có chút gì đó rất khác biệt và lay động cảm xúc, không đâu khác có được. Điều làm tôi càng tự hào hơn là tôi có thể ngắm khung cảnh này mỗi ngày ngay tại nhà mình mà chẳng cần đi đâu xa." Anh Lê Minh Khang chia sẻ.

SonKim Land đã chiêu đãi cư dân của The Opera Residence một buổi dạ tiệc đẳng cấp đáng nhớ

Là một trong những cư dân vừa nhận được chìa khóa căn hộ The Opera Residence, Chị Nguyễn Minh Châu chia sẻ: "Tôi cảm thấy chất lượng bàn giao của The Opera, từ không gian sống tinh tế với đầy đủ trang thiết bị, tiện ích và dịch vụ quản lý rất hoàn hảo, vượt quá mọi kỳ vọng của mình. Tôi càng ấn tượng hơn với sự tận tâm của SonKim Land khi tổ chức sự kiện ngày hôm nay để cư dân chúng tôi cùng nhau gặp mặt và gắn kết. Tôi thật sự cảm thấy rất hài lòng khi đã tin chọn The Opera Residence."

The Opera Residence (Khu phức hợp Sóng Việt) được tiến hành bàn giao từ tháng 3/2024, chính thức đánh dấu sự hiện diện của kiệt tác thứ 3, với vị trí đẹp nhất trong tổ hợp dự án The Metropole Thủ Thiêm do SonKim Land phát triển. Đây là phân khu duy nhất có tầm view hoàn hảo, đảm bảo gần như tuyệt đối 100% view sông cho các căn hộ. Chưa dừng ở đó, The Opera Residence còn mang tới chuẩn sống quốc tế với hơn 50 tiện ích đẳng cấp, đặc biệt là hệ thống hồ bơi với diện tích hơn 1000 m2, jacuzzi liền kề với phòng sauna ngoài trời, phòng gym hiện đại; khu vực yoga yên tĩnh và phòng golf giả lập tiện lợi. Đây chính là mảnh ghép quan trọng tạo nên phong cách sống đỉnh cao của sự kiêu hãnh tại The Opera Residence mà hiếm dự án nào có được.

The Opera Residence gây ấn tượng với kiến trúc façade lượn sóng đầy nghệ thuật

Nối tiếp thành công trong việc bàn giao căn hộ The Opera Residence theo tiêu chuẩn quốc tế, đêm tiệc Sunset Melody tiếp tục minh chứng cho tâm huyết của SonKim Land: kiến tạo những chuẩn mực sống đặc sắc, đậm tính nguyên bản để làm giàu hơn những trải nghiệm tinh hoa cho quý cư dân và khách hàng.

Sau The Galleria và The Crest, The Opera Residence là phân khu thứ 3 thuộc tổ hợp The Metropole Thủ Thiêm, khu phức hợp bao gồm căn hộ hạng sang, khu vực thương mại cao cấp và văn phòng tiêu chuẩn quốc tế do Quốc Lộc Phát làm chủ đầu tư và SonKim Land là nhà phát triển dự án.

Với quy mô 24 tầng và 646 căn hộ, The Opera Residence mang đến nhiều loại hình căn hộ từ một đến bốn phòng ngủ và Sky Villa với diện tích từ 55 đến 380 m2, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của những chủ nhân tinh hoa.

The Opera Residence tự hào được xướng danh tại những giải thưởng uy tín trong nước cũng như quốc tế. Nổi bật trong đó là 2 hạng mục giải thưởng danh giá: Kiến trúc tòa nhà cao tầng tiêu biểu tại Việt Nam, Dự án căn hộ tiêu biểu Việt Nam tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương năm 2021.

