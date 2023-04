Sướng như người mua xe VinFast VF 8 tại Mỹ: Được hoàn thuế lên tới 180 triệu đồng

Ngày 17/4/2023, VinFast công bố VF 8 được phê duyệt đủ điều kiện tham gia Dự án Hoàn thuế Xe sạch (gọi tắt là CVRP) của Ủy ban Tài nguyên Không khí California (Mỹ). Tuy nhiên, thông tin VinFast đủ tiêu chuẩn cho chương trình hoàn thuế đã xuất hiện trước đó trên trang web của Sở Thuế vụ Mỹ.

Với dự án này, những người mua và thuê xe VinFast VF 8 (bao gồm cả người thuê VF 8 bản City Edition) từ đầu tháng 3 năm nay có thể hưởng khoản hoàn thuế từ 2.000 USD đến 7.500 USD (khoảng 180 triệu đồng). Những ai mua VF 8 bản tiêu chuẩn trong thời gian tới có thể đăng ký dự án CVRP ngay sau khi sở hữu xe.

Những chiếc VinFast VF 8 đã được bàn giao cho khách Mỹ. Ảnh: Hung Pham.

CVRP là chương trình hướng đến mục tiêu khuyến khích và thúc đẩy xe xanh, gồm cả xe điện và xe hybrid. Khoản hoàn thuế 2.000-7.500 USD sẽ đặc biệt có lợi cho các khách hàng làm doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, VF 8 cũng tự động đủ điều kiện tham gia các chương trình ưu đãi thuế do Trung tâm Năng lượng Bền vững quản lý tại các bang khác ở Mỹ, như Oregon, Vermont, Connecticut, New York, New Jersey và Massachusetts. Cả VF 8 và VF 9 đều đã được đưa vào danh sách phương tiện đủ điều kiện tham gia chương trình Xe Không khí Sạch của bang California, tức là di chuyển được miễn phí trong làn dành cho xe không khí thải.

VinFast VF 8 được trưng bày ở Mỹ

Hiện tại, VF 8 là mẫu xe duy nhất của VinFast được cấp phép lăn bánh tại Mỹ với phiên bản thương mại. Sau lô 999 chiếc VF 8 đầu tiên được đưa sang Mỹ, hãng xe Việt đang đưa tiếp 1.879 xe sang trong đợt thứ 2. Lô thứ 2 này đã rời cảng Hải Phòng vào ngày 16/4 và dự kiến có mặt ở Mỹ sau khoảng 20 ngày. Trong lô đó có 1.098 chiếc VF 8 bản tiêu chuẩn và đủ điều kiện tham gia CVRP.

VinFast VF 8 được đưa từ Việt Nam sang Mỹ

Tính đến nay, đã có rất nhiều khách hàng tại Mỹ nhận xe VinFast VF 8. Trong số đó có nhiều người Mỹ gốc Việt. Trên mạng xã hội cũng có một cộng đồng được lập ra để những người sử dụng và quan tâm tới xe VinFast tại không chỉ Việt Nam, Mỹ mà cả Canada và châu Âu cùng vào trao đổi.

Mẫu xe tiếp theo sẽ được bàn giao cho khách Mỹ là VF 9. Sau đó, những cái tên như VF 6 và VF 7 cũng sẽ có bản thương mại để bán ra thị trường trong thời gian tới.