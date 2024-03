Suri Cruise lần đầu lộ diện sau thông tin Tom Cruise ngừng chu cấp 10 tỷ, biểu cảm ra sao mà gây chú ý?

Thời gian vừa qua, công chúng và truyền thông không khỏi xôn xao về thông tin Tom Cruise chuẩn bị sẽ ngừng chu cấp số tiền 400.000 USD/1 năm (khoảng 10 tỷ đồng) cho con gái Suri Cruise.

Thông tin này bắt nguồn từ việc vào tháng 4 tới đây, Suri Cruise sẽ chính thức bước sang tuổi 18. Theo đó, Tom Cruise có nghĩa vụ chu cấp khoản tiền này cho tới khi con gái đủ 18 tuổi.

Suri Cruise khoe vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ khi xuất hiện trên phố

Mới đây, cánh săn ảnh đã bắt gặp Suri Cruise khi cô bé xuất hiện một mình trên đường phố New York. Trong suốt cả quãng đường đi, con gái Tom Cruise dành toàn bộ sự chú ý vào việc nhìn và bấm điện thoại. Không những vậy, Suri Cruise còn liên tục nở nụ cười hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên Suri Cruise xuất hiện sau khi thông tin về việc Tom Cruise ngừng chu cấp tiền rộ lên.

Dường như Suri Cruise không mấy bận tâm tới những tin đồn thất thiệt rộ lên xung quanh mình. Trong khi đó, phía luật sư đại diện của Katie Holmes cũng nêu rõ quan điểm từ nữ diễn viên trong vấn đề này. Theo đó, Katie Holmes không sống dựa vào tài chính chu cấp từ chồng cũ.

Về phần Suri Cruise, từ năm 2023, truyền thông đã đăng tải thông tin liên quan tới việc vào đại học của Suri Cruise. Theo đó, Suri Cruise đã bắt đầu nộp hồ sơ vào đại học và nghiêng về kế hoạch học thời trang ở New York. Trong khi đó, cho tới nay phía Tom Cruise cũng chưa từng đưa ra bất cứ phát ngôn nào liên quan tới thông tin ngừng chu cấp tiền cho con gái.

Suri Cruise dường như không mấy bận tâm tới những tin đồn thất thiệt xung quanh mình

Trước đó không lâu, Suri Cruise đã bắt đầu có những bước đi đầu tiên vào showbiz. Theo Hello Magazine, con gái Tom Cruise đã tham gia vào dự án phim Alone Together của mẹ với tư cách ca sĩ thể hiện bản OST Blue Moon. Giọng ca trong trẻo của Suri cũng được nhiều khán giả đánh giá cao.

Kể từ khi Tom Cruise và Katie Holmes ly hôn, cuộc sống của Suri Cruise đã thay đổi hẳn. Không còn bóng dáng vệ sĩ bên cạnh, thay vào đó, nhóc tì nhà Tom Cruise tập cách sống đơn giản, đi tàu điện ngầm, dạo phố thoải mái cùng bạn bè…