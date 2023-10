SUV hạng A sắp ra mắt thị trường Việt nhận đơn hàng khủng hơn 75.000 chiếc tại thị trường này, giá chỉ từ 170 triệu đồng

Nguồn: Cardekho

Hyunda Exter – mẫu SUV hạng A hoàn toàn mới trình làng thị trường Ấn Độ hồi tháng 7/2023 đã nhanh chóng chứng tỏ sức hút không tưởng khi lượng đơn hàng vượt qua con số 75.000 chiếc. Nhu cầu cao của người tiêu dùng khiến Hyundai phải tăng 30% sản lượng mẫu SUV hạng A này ở Ấn Độ.

Bên cạnh đó, cung vượt cầu khiến thời gian giao xe của Hyundai Exter ở phần lớn các phiên bản hiện đã lên đến 6 tháng. Đặc biệt, phần lớn khách hàng Ấn Độ đặt mua Exter bản cao cấp do đó, thời gian chờ đợi đối với riêng phiên bản này có thể lên tới 9 tháng.

Trước đây, sản lượng mỗi tháng của Hyundai Exter ở nhà máy tại Chennai là 6.000 chiếc. Tuy nhiên, con số này đã được Hyundai tăng lên tới 8.000 xe/tháng để đáp ứng đơn đặt cọc của khách hàng Ấn Độ. Đồng thời, hãng cũng chuyển bớt lượng xe dùng để xuất khẩu sang phục vụ thị trường Ấn Độ trước. Một số nguồn tin cho biết năng lực sản xuất có thể sẽ được cải thiện hơn nữa vào năm 2024.

Sự xuất hiện của Hyundai Exter phần nào ảnh hưởng đến doanh số của Grand i10 ở thị trường Ấn Độ. Doanh số của Grand i10 đã giảm khoảng 1.000 - 1.500 xe kể từ khi Exter được bán ra. Chiều ngược lại, Hyundai Venue lại không giảm doanh số tiếp tục đạt mức trên 10.000 xe/tháng như trước.

Hyundai Exter sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.815 x 1.710 x 1.631 mm và chiều dài cơ sở 2.450 mm.

Bên ngoài, Hyundai Exter được thiết kế khá vuông vức cùng nhiều chi tiết gợi liên tưởng đến Hyundai Santa Fe thế hệ mới như hốc bánh mở rộng, dải đèn LED định vị ban ngày và đèn hậu hình chữ "H".

Các trang bị đáng chú ý trên xe có thể kể đến như vô lăng chỉnh 2 hướng, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình đa thông tin 4,2 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống định vị tích hợp, tính năng ra lệnh bằng giọng nói với nhiều ngôn ngữ cũng như cập nhật phần mềm qua WiFi, cửa sổ trời một mảnh và camera hành trình trước/sau...

Trang bị an toàn của xe khá cơ bản với 6 túi khí, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cảm biến đỗ xe phía sau, camera lùi, dây đai an toàn 3 điểm, nhắc nhở thắt dây an toàn ở mọi vị trí và móc ghế trẻ em Isofix.

Tại Việt Nam, các đại lý hiện đã bắt đầu nhận cọc cho Hyundai Exter. Hiện giá bán của Hyundai Exter ở Việt Nam chưa được công bố. Trong khi đó, tại thị trường Ấn Độ, Exter có giá dao động từ 600.000 - 932.000 Rupee (tương đương khoảng 175 - 273 triệu đồng).

Tham khảo: Autocarindia