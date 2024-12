Tael Two Partners Ltd quyết tâm thoái toàn bộ vốn tại Vinasun

Tael Two Partners Ltd liên tục thoái bớt vốn tại Vinasun tuy nhiên nhiều lần thất bại. Ảnh minh họa

Mới đây, Tael Two Partners Ltd vừa có báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Cụ thể, Tael Two Partners Ltd đăng ký bán ra 5 triệu cổ phiếu VNS của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, MCK: VNS, sàn HoSE).

Nếu giao dịch thành công như đăng ký, "ông lớn" nước ngoài sẽ giảm sở hữu từ 7,37% về còn 0%.

Động thái này của Tael Two Partners Ltd diễn ra ngay sau khi nhà đầu tư nước ngoài này vừa bán xong hơn 1,44 triệu cổ phiếu VNS. Cụ thể, theo báo cáo gửi HoSE, trong ngày 13/12, Tael Two Partners Ltd đã bán ra hơn 1,44 triệu cổ phiếu VNS trong tổng đăng ký bán hơn 6,44 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu từ 6,44 triệu cổ phiếu (9,49% vốn điều lệ) về 5 triệu cổ phiếu (7,37% vốn điều lệ).

Được biết, Tael Two Partners Ltd bắt đầu đầu tư vào hãng taxi của Việt Nam vào tháng 12/2013 khi mà Vinasun phát hành riêng lẻ 3 triệu cổ phiếu với giá 45.000 đồng/cổ phiếu cho Tael Two Partners để tăng vốn điều lệ từ 405 tỷ đồng lên 435 tỷ đồng.

Sau đó, Tael Two Partners tiếp tục mua gom cổ phiếu VNS theo phương thức thỏa thuận tại 2 mức giá 48.000 đồng/cổ phiếu (3,1 triệu cổ phiếu) và 41.000 đồng/cổ phiếu (2,4 triệu cổ phiếu).

Đến tháng 9/2023, ông lớn nước ngoài này bắt đầu thoái bớt vốn tại Vinasun tuy nhiên nhiều lần thất bại do thanh khoản của cổ phiếu trên thị trường thấp.

Trong thời gian từ 9/5-8/11, Tael Two Partners bán ra gần 5,8 triệu cổ phiếu VNS, qua đó, giảm sở hữu tại Vinasun từ 18,3% xuống còn gần 9,5%.

Tael Two Partners Ltd là thành viên thuộc Tael Partners - công ty quản lý đầu tư được thành lập năm 2007, trụ sở tại Singapore.



Đến nay, quỹ này đã đầu tư hơn 1,6 tỷ USD vào các công ty tăng trưởng tại các nước khu vực châu Á như: Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Singapore và Philippines.