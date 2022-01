Tại Hàn Quốc ngay lúc này: Chờ ròng rã 14 tiếng giữa thời tiết lạnh thấu xương chỉ để mua một chiếc túi hiệu, người trong cuộc nói gì?

"Tôi bắt đầu đợi từ 8 giờ tối qua và đã nhận được phiếu xếp hàng đầu tiên", chia sẻ bởi Lee, 26 tuổi, người đang mặc một chiếc áo phao dài, bên ngoài quấn một chiếc chăn dày đứng trước trung tâm mua sắm Shinsegae ở thủ đô Seoul.

Trước đó vào ngày 13 tháng 1, thời tiết rét buốt cũng không thể ngăn cản hàng dài người xếp hàng để mua những vật phẩm xa xỉ. Hôm nay, nhiệt độ tại Seoul đã xuống mức âm 13 độ, nhưng người dân vẫn cố gắng chịu đựng để xếp hàng. Thậm chí, nhiều người còn thức cả đêm, chầu chực trước trung tâm mua sắm tại Myeong-dong, Seoul.

Không chỉ đứng xếp hàng, nhiều người còn mang cả lều và túi ngủ. Nhiều người cho biết họ đã chờ 14 tiếng trước khi trung tâm thương mại mở cửa. Từ sớm tinh mơ, bạn đã thấy hàng dài người nối đuôi nhau trước các trung tâm thương mại như Shinsegae và Lotte ở Seoul. Vào lúc 7:30 sáng, đã có khoảng 25 người đứng xếp hàng như vậy. Tuy nhiên, chỉ khoảng 30 phút trước khi các trung tâm thương mại mở cửa, đã có hơn 100 người nối đuôi nhau. Tất cả đều mặc đồ đầy đủ, khoác ngoài chiếc áo phao dáng dài dày sụ, một vài người mang theo lều và túi ngủ.

Đây chính là cuộc "chạy đua" trước khi các sản phẩm hết hàng. Vì lý do này, nhiều người đã phải xếp hàng từ đêm hôm trước. Theo họ, bạn phải có mặt trước 6 giờ sáng để nhận được phiếu xếp hàng có số thứ tự từ 1 đến 20.

Oh, 43 tuổi, cho biết anh ấy nhận được phiếu xếp hàng có số thứ tự là 2 sau khi xếp hàng từ 9 giờ tối hôm trước. Oh giải thích: "Tôi đến đây để mua túi Chanel cho bạn gái. Đây là lần đầu tiên tôi đứng chờ trước cửa hàng như vậy và quả thực không dễ dàng gì vì thời tiết rất lạnh". "Tôi đã xin nghỉ làm một ngày để đến xếp hàng. Tôi nghĩ hiện tại là thời điểm các mặt hàng xa xỉ đang ở mức giá hời nhất, sau này giá cả càng ngày càng leo thang. Tôi cho rằng đây là một khoản đầu tư tốt vì sau này tôi có thể bán lại với mức giá cao hơn" - Oh cho biết.

Công ty nghiên cứu thị trường Euromonitor cho biết thị trường xa xỉ phẩm của Hàn Quốc đã tăng thêm 4,6%, tức 14,1 tỷ USD (tương đương 17 ngàn tỷ won, quy ra tiền Việt là hơn 320 tỷ đồng). Theo dữ liệu phân tích về độ tuổi khách hàng mua sắm hàng xa xỉ, độ tuổi từ 20 đến 30 đã tăng 50%. Với nhu cầu cho các mặt hàng xa xỉ phẩm tăng chóng mặt, đã xuất hiện một "nghề" mới là đứng xếp hàng thay người cần mua. Lim, 39 tuổi, người đã đứng chờ bên ngoài trung tâm mua sắm Lotte cả ngày hôm nay cho biết anh ấy đã kiếm được 600.000 won (hơn 500 USD, tức hơn 11 triệu đồng) chỉ bằng việc xếp hàng hộ cho vài người.

Nhận xét về nhu cầu cho mặt hàng xa xỉ tăng cao, các chuyên gia nhận định dịch bệnh Covid chính là nguyên nhân. Lee Eun Hee, giáo sư chuyên ngành xã hội tiêu dùng tại đại học Inha giải thích: "Các khách hàng đang cảm thấy bị bức bí khi không thể đi đâu, làm gì do dịch bệnh. Vì vậy, đổ tiền vào xa xỉ phẩm chính là cách giải phóng sự đè nén đó. Ngoài ra, một số mặt hàng xa xỉ bị giới hạn số lượng, vì vậy càng kích thích tâm lý mua sắm của họ. Đồng thời, họ cảm thấy đây cũng là một dạng đầu tư cho nên đó là lý do tại sao bạn lại thấy dòng người đổ xô đi mua đồ".

