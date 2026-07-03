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Tài khoản của thanh niên SN 2006 phát sinh giao dịch 4,5 tỷ đồng, công an phối hợp với ngân hàng khẩn trương xác minh

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Công an phường Phước Hội tiếp nhận thông tin từ anh Trương Quốc Huy

Công an phường Phước Hội tiếp nhận thông tin từ anh Trương Quốc Huy

Công an phường Phước Hội (Lâm Đồng) vừa kịp thời xác minh, hỗ trợ công dân hoàn trả số tiền 4,5 tỷ đồng cho người chuyển khoản nhầm.

Ngày 3/7, Công an phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đã hỗ trợ, hướng dẫn người dân chuyển lại số tiền cho người chuyển nhầm.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 2/7, anh Trương Quốc Huy (SN 2006), trú tại tổ dân phố 5, phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng, đến Công an phường trình báo về việc tài khoản cá nhân bất ngờ nhận được số tiền 4,5 tỷ đồng từ tài khoản lạ.

Số tiền trên được chuyển đến tài khoản của anh Huy nhiều lần. Thấy số tiền lớn không rõ nguồn gốc, anh Huy đã chủ động đến nhờ cơ quan công an tìm người chuyển nhầm để trả lại.

Ngay sau khi tiếp nhận, Chỉ huy Công an phường Phước Hội đã chỉ đạo cán bộ phối hợp với ngân hàng khẩn trương xác minh. Qua rà soát, lực lượng công an xác định chủ tài khoản chuyển nhầm.

Đến ngày 3/7, dưới sự hướng dẫn của Công an phường Phước Hội, anh Trương Quốc Huy đã đến ngân hàng và thực hiện thủ tục hoàn trả đầy đủ số tiền 4,5 tỷ đồng cho người chuyển nhầm là ông N.T.S (trú tỉnh Lâm Đồng).

Theo Báo Lâm Đồng﻿

Kim Linh

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