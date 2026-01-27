Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện tài khoản phát sinh giao dịch 200 triệu đồng, người đàn ông lại nhận 1 cuộc gọi số lạ: Công an khẩn trương xác minh

27-01-2026 - 11:11 AM | Sống

Ngày 19/01, Công an xã Long Hưng tiếp nhận trình báo của anh Hoàng Đình Kiệm (trú tại xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên).

Theo trình báo, anh Kiệm bất ngờ nhận được số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản cá nhân. Ngay sau đó, một người phụ nữ đã gọi điện liên hệ, cho biết đã chuyển nhầm và xin nhận lại số tiền này. Do lo sợ bị các đối tượng xấu lừa đảo và lo ngại các vấn đề pháp lý, dân sự phát sinh, anh Kiệm đã đến Công an xã Long Hưng đề nghị xác minh, giúp đỡ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, với tinh thần trách nhiệm, Công an xã Long Hưng đã khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh. Kết quả xác định chủ nhân của số tiền trên là chị Lê Thị Bình (trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La), việc chuyển tiền là do sơ suất, nhầm lẫn.

Tại trụ sở Công an xã Long Hưng, lực lượng Công an xã đã làm việc, giải thích đầy đủ các quy định về quyền và nghĩa vụ cho các bên liên quan. Dưới sự chứng kiến của Công an xã, anh Kiệm đã thực hiện thủ tục chuyển lại toàn bộ số tiền 200 triệu đồng cho chị Bình.

Anh Hoàng Đình Kiệm trao trả số tiền chuyển khoản nhầm cho chị Lê Thị Bình dưới sự chứng kiến của Công an xã Long Hưng

Nhận lại được tài sản, chị Bình và anh Kiệm đã gửi lời cảm ơn chân thành trước sự tận tình, tinh thần trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Long Hưng.

Qua sự việc trên, Công an xã Long Hưng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua tài khoản, đặc biệt là đối với số tiền lớn. Trước khi thực hiện giao dịch, cần kiểm tra kỹ thông tin về họ tên người nhận, số tài khoản để đảm bảo chính xác. Tuyệt đối không chuyển tiền đến các số tài khoản lạ, không rõ nguồn gốc để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên﻿

Kim Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
8 loại cây "rước" tài lộc, may mắn đến nhà vào năm 2026

8 loại cây "rước" tài lộc, may mắn đến nhà vào năm 2026 Nổi bật

'Bản đồ IELTS' mùa tuyển sinh 2026: 12 trường đại học công bố cách quy đổi

'Bản đồ IELTS' mùa tuyển sinh 2026: 12 trường đại học công bố cách quy đổi Nổi bật

Chuyên gia Mỹ đánh giá: Không phải chạy hay bơi, đây là kiểu tập luyện cực hiệu quả cho người ngồi nhiều, chỉ 10 phút cũng đốt mỡ giảm cân

Chuyên gia Mỹ đánh giá: Không phải chạy hay bơi, đây là kiểu tập luyện cực hiệu quả cho người ngồi nhiều, chỉ 10 phút cũng đốt mỡ giảm cân

11:20 , 27/01/2026
Phát hiện 4.600 chiếc điện thoại hoạt động 24/24, cảnh sát dùng các biện pháp nghiệp vụ vào cuộc: 10 người bị truy tố, vạch trần bí mật động trời sau số tiền hơn 11 tỷ đồng

Phát hiện 4.600 chiếc điện thoại hoạt động 24/24, cảnh sát dùng các biện pháp nghiệp vụ vào cuộc: 10 người bị truy tố, vạch trần bí mật động trời sau số tiền hơn 11 tỷ đồng

11:12 , 27/01/2026
Đi chợ mua cỗ Tết ĐỪNG ham hố 3 món này, kẻo tiền mất mà lòng chẳng yên

Đi chợ mua cỗ Tết ĐỪNG ham hố 3 món này, kẻo tiền mất mà lòng chẳng yên

11:05 , 27/01/2026
Phát hiện 1 thợ xây SN 1987 có số dư tài khoản tăng 35 tỷ đồng chỉ trong 1 đêm, nhưng 3 tháng sau nằm trong xe cứu thương hối hận

Phát hiện 1 thợ xây SN 1987 có số dư tài khoản tăng 35 tỷ đồng chỉ trong 1 đêm, nhưng 3 tháng sau nằm trong xe cứu thương hối hận

11:03 , 27/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên