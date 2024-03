Tái ngộ 2 ông Obama và Clinton, Tổng thống Biden chứng tỏ sức mạnh

Ông Joe Biden đi cùng ông Obama đến New York trên chiếc Air Force One vào chiều 28-3 (giờ địa phương) trong khi ông Clinton tham gia cuộc thảo luận do người dẫn chương trình "The Late Show" Stephen Colbert chủ trì tại Radio City Music Hall trước hàng ngàn khách mời.

Ông Biden và ông Obama xuất hiện cùng nhau hôm 28-3. Ảnh: Reuters

Sự kiện tại New York có sự trình diễn của nhiều nghệ sĩ trong khi những người tham dự có cơ hội chụp ảnh với cả Tổng thống Biden và 2 vị cựu tổng thống.

Giá vé tham dự từ 250 USD và giá để chụp chung một bức ảnh cùng ông Biden, Obama và Clinton có thể lên đến 100.000 USD.

Theo tờ Guardian, ông Jeffrey Katzenberg, đồng chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Biden, cho rằng những con số không nói dối, sự kiện này là một cuộc phô trương sức mạnh lớn và phản ánh chân thực động lực tái tranh cử của ông Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris.

Ông Biden, 81 tuổi, đang đối mặt với những lo ngại về tuổi tác trong nhiệm kỳ thứ hai nếu tái đắc cử. Các cuộc thăm dò gần đây của Reuters/Ipsos cho thấy tỉ lệ ủng hộ dành cho ông ở mức 40% và đang trong cuộc đua sít sao với ông Donald Trump, 77 tuổi, trước cuộc bầu cử ngày 5-11.

Chiến dịch tranh cử của ông Biden cho biết họ đã huy động được hơn 25 triệu USD, với hơn 5.000 người tham dự. Sự kiện này không được truyền hình trực tiếp nhưng chiến dịch tranh cử của ông có kế hoạch đăng lại các video lên mạng xã hội.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre hôm 27-3 cho hay: "Các cựu Tổng thống Obama và Clinton ủng hộ mạnh mẽ sự lãnh đạo của Tổng thống Biden và chương trình nghị sự của ông. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc 3 vị lãnh đạo xuất hiện cùng nhau".

Sự hiện diện của ông Obama, người vẫn rất được lòng các cử tri Đảng Dân chủ, có thể thúc đẩy sự ủng hộ của một số cử tri trẻ và những người cấp tiến khác. Những người này từng bỏ phiếu cho ông Biden vào năm 2020 nhưng hiện phản đối phản ứng của ông về vấn đề Israel - Hamas.

Trước đó, nỗ lực tái tranh cử của ông Biden đã huy động được hơn 53 triệu USD vào tháng 2 và 10 triệu USD trong 24 giờ sau thông điệp liên bang hôm 7-3.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump cũng có mặt ở New York tham dự lễ tưởng niệm một cảnh sát TP New York bị bắn chết trong lúc thực thi pháp luật. Theo hãng tin Reuters, ông Trump đã tìm cách lấy sự cảm thông về câu chuyện của cảnh sát này làm tâm điểm trong chiến dịch vận động tranh cử của mình tại đây, đồng thời chỉ trích các cơ quan thực thi pháp luật nhắm vào ông. Một nguồn thạo tin cho biết ông Trump đặt mục tiêu huy động 33 triệu USD trong đợt gây quỹ vào ngày 6-4 tới.