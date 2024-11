Tại sao căn hộ 3 phòng ngủ là lựa chọn hàng đầu của giới trẻ?

Căn hộ 3 PN - Sự lựa chọn "kinh tế" và "tinh tế" dành cho các gia đình trẻ

Hiện nay, đa phần khách hàng đặc biệt là các bạn trẻ ra quyết định mua nhà đều thích chọn những căn hộ 1 - 2 PN vì phù hợp với điều kiện tài chính. Song chỉ sau vài năm, khi gia đình có thêm thành viên mới, căn hộ dần trở nên chật chội, thậm chí là thiếu không gian sinh hoạt chung.

Vợ chồng anh Lê Minh (nhân viên văn phòng – Quận 12) đang sinh sống tại một căn hộ có diện tích khoảng 60 m2 cảm thấy tiếc nuối vì đã không lựa chọn căn hộ rộng rãi hơn ngay từ ban đầu, anh chia sẻ: "Con lớn đang học cấp hai nhưng phải ở cùng phòng với đứa con nhỏ 6 tuổi vừa vào lớp một vẫn đang cần bố mẹ kèm cặp nên phần nào cũng bị ảnh hưởng, không tập trung học được. Hơn nữa, đồ dùng trong gia đình mỗi năm lại một tăng lên, căn nhà giờ cũng chật chội và bí bách. Tôi muốn đổi sang căn nhà rộng hơn nhưng phải bù thêm cả tỷ đồng so với trước kia, bao gồm phần chênh lệch diện tích và giá cũ - mới."

Còn theo chị Hà Phương (Quận Gò Vấp): "Việc mua căn hộ 3 PN thực chất lại giúp tiết kiệm hơn do mức giá tính theo m2 luôn thấp hơn so với những căn hộ diện tích nhỏ. Phòng ngủ thứ 3 có thể làm phòng đọc sách, làm việc, phòng vui chơi và giải trí, hoặc cho người thân ghé thăm ở lại. Tính đi tính lại, tôi và chồng đã quyết định lựa chọn căn 3 PN, gắng thêm một chút mà ổn định lâu dài."

Từ thực thế cho thấy, nếu xét về tính tức thời, thì căn 1 PN và 1 PN phù hợp với đại đa số các gia đình trẻ vì nằm trong khả năng chi trả của khá nhiều người, nhưng xét về lâu về dài thì căn hộ 3 PN có nhiều lợi ích hơn hẳn.

Thứ nhất chính là đơn giá. Khi nhu cầu về căn 1 PN tăng cao thì điều này cũng vô tình "nâng giá" loại sản phẩm này, còn đối với căn 3 PN thường sẽ được chủ đầu tư (CĐT) áp dụng nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt, dẫn đến việc nếu xét về đơn giá thì giá của căn 3 PN sẽ thấp hơn những căn 1 PN.

Thứ hai là về không gian sống. Căn hộ 3 phòng ngủ thường được thiết kế rộng thoáng hơn, nhất là các không gian chung như phòng khách, phòng bếp... Một căn nhà rộng rãi sẽ tạo nên cảm giác thoải mái, dễ chịu, không khí dễ dàng lưu thông, giúp mang đến niềm vui sống cho cả gia đình.

Thứ ba là "trọn đời không cần đổi nhà". Khi còn độc thân hoặc chỉ 2 vợ chồng thì căn 1 PN vẫn là sự lựa chọn phù hợp, tuy nhiên khi có thêm thành viên thứ 3 hoặc thứ 4 thì không gian sẽ rất hạn chế cho các hoạt động hằng ngày của gia đình. Nên có thể nói, nếu chúng ta chọn loại căn hộ 3 PN ngay từ ban đầu thì ngoài phòng ngủ chính, các phòng khác có thể bố trí thành không gian để đọc sách, nơi làm việc, hay phòng dành cho người thân đến thăm ở lại. Khi có con trẻ, các phòng chức năng này rất dễ chuyển đổi, bài trí thành không gian riêng cho các thành viên nhí. Ngoài ra, với gia đình đa thế hệ, ông bà được vui sống quây quần cùng con cháu trong cùng một căn hộ, đồng thời mỗi thành viên vẫn có không gian riêng tư, thoải mái. Thực tế cũng cho thấy, nhiều gia đình vẫn chọn sống chung với bố mẹ lớn tuổi để tiện bề chăm sóc phụng dưỡng, hay trẻ nhỏ được ông bà chăm lo khi các con đi làm bận rộn. Chính vì vậy, căn hộ 3 phòng ngủ sẽ là lựa chọn lý tưởng dành cho các gia đình có đông thành viên.

Với lợi thế diện tích lớn nên không gian sinh hoạt chung của căn 3 PN luôn rộng thoáng, các thành viên trong gia đình sẽ có nhiều thời gian quây quần bên nhau hơn. Ảnh: Căn hộ 3 PN chuẩn phân khúc B tại A&T Sky Garden.

Nguồn cung dòng sản phẩm căn hộ 3 PN ngày càng "hẹp"

Hiện nay, với mục đích tối ưu chi phí cho khách hàng nên nguồn cung loại hình căn hộ 3 PN trên thị trường lại càng ít ỏi. Các dự án đang chào bán có quỹ căn 3 phòng ngủ giá "mềm" đang đặc biệt nhận được nhiều sự quan tâm, thậm chí còn được săn lùng ráo riết, đơn cử như loại sản phẩm căn 3 PN tại A&T Sky Garden thuộc phân khúc chuẩn B phía Bắc Sài Gòn. Với số lượng khan hiếm chỉ 140 căn (chiếm 14,8%) trên tổng 946 căn hộ, trung bình 1 tầng chỉ có 3 căn hộ 3 PN.

Khu căn hộ phân khúc chuẩn B A&T Sky Garden đang thu hút rất nhiều sự quan tâm từ khách hàng và nhà đầu tư tại phía Bắc Sài Gòn.

Ngoài thế mạnh là tọa lạc tại lõi dân cư lâu đời, gần các trung tâm tài chính, vị thế 3 mặt hướng thủy khi nằm giữa sông Sài Gòn, Sông Lái Thiêu và Hồ Gươm Xanh, tại A&T Sky Garden, CĐT còn tập trung thiết kế không gian trong từng căn hộ, đặc biệt là loại căn 3 PN có diện tích từ 91 - 95 m2, nhằm đáp ứng nhu cầu an cư cũng như đầu tư cho thuê tại đây. Không gian phòng khách, phòng ăn và nhà bếp được bố trí liên thông, loại bỏ các vách ngăn, giúp căn hộ trở nên rộng thoáng hơn. Theo CĐT dự án, thiết kế này sẽ giúp cho không gian sinh hoạt chung luôn được thoải mái và thư giãn. Ngoài ra, phòng bếp mang chủ ý thiết kế thông với logia giúp đối lưu không khí, tạo sự thông thoáng cho cả khu vực.

Phòng khách được bố trí liên thông với phòng bếp tạo không gian chung rộng rãi, thoáng đãng.

Một trong những điểm gây ấn tượng với khách hàng đối với dự án căn hộ phân phúc B A&T Sky Garden chính là thiết kế thông minh của căn hộ, vừa tối ưu hóa công năng sử dụng, vừa gần gũi với tự nhiên. Lý giải về điều này, CĐT A&T Group cho biết: "Các căn hộ A&T Sky Garden được chú trọng phát triển theo chiều ngang với 90% căn hộ view sông, tất cả đều có logia. Điều này giúp căn hộ tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và gió trời, cùng tầm nhìn sông hồ xanh mát bao quanh."

Với việc là khu căn hộ thuộc phân khúc B nên các cư dân ở đây còn được hưởng đặc quyền sử dụng hơn 40 tiện ích nội khu hiện đại trải dài 8 tầng như: Hồ bơi chân mây, phòng Golf 3D, trường mẫu giáo chuẩn quốc tế rộng 1500 m, hệ tiện ích chuẩn wellness tại "khu vườn trên mây" ở độ cao hơn 140 m... Đặc biệt, tính tới thời điểm hiện tại, A&T Sky Garden là khu căn hộ chung cư có đến 4 tầng giữ xe tại khu vực.

Một góc phối cảnh khu căn hộ A&T Sky Garden nhìn từ Hồ Gươm Xanh

Theo thông tin từ nhà phát triển dự án DXMD Vietnam, CĐT A&T Group đang giới thiệu rổ hàng 240 sản phầm của khu căn hộ A&T Sky Garden cùng với hàng loạt chính sách & mức giá hấp dẫn chỉ 32,3 triệu/m2. Đây được xem là "của để dành" của dự án và chính thức được đưa ra thị trường trong quý IV năm nay.

