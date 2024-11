Tại sao dự báo nhiều đợt không khí lạnh tràn về mà người dân không cảm nhận được lạnh?

Thời gian vừa qua, dù Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra nhiều dự báo về các đợt không khí lạnh tràn về tuy nhiên, người dân tại các tỉnh miền Bắc vẫn chưa cảm nhận được cái lạnh rõ rệt. Dù đã lập đông được nửa tháng, nhưng người dân vẫn thoải mái mặc quần áo mùa hè đi ra đường. Với nền nhiệt oi bức và hanh khô, người đi đường thấy “vật vã” như mùa hè. Điều này thể hiện mức độ chính xác trong công tác dự báo như thế nào?

Nhiều người Thủ đô đã cảm nhận được một "mùa đông không lạnh" hay "mùa hè dài bất tận"

Liên quan đến vấn đề này, chia sẻ với báo Sức khỏe & Đời sống, bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phòng Dự báo Số trị và Viễn thám Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, không khí lạnh về đã gây giảm nhiệt. Trên vùng biển có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Ở hầu khắp đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất đêm và sáng sớm ở ngưỡng 20-22 độ, vùng núi xuống thấp dưới 17 độ. Ví dụ tại trạm Khí tượng Trùng Khánh (Cao Bằng) đêm 18, sáng sớm 19/11 có nhiệt độ thấp nhất là 18.8 độ; đêm qua và sáng sớm nay giảm còn 16.6 độ.

Tương tự ở ngay thủ đô Hà Nội, trạm Khí tượng Hà Đông đã ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất giảm từ 23.4 độ còn 21.5 độ vào sáng sớm 20/11.

Với câu hỏi tại sao dự báo không khí lạnh mà nhiệt độ cảm nhận lại không thấy lạnh, bà Nguyễn Thị Thanh Bình chia sẻ, người dân cần lưu ý khi phát hành bản tin dự báo có ghi nhiệt độ thấp nhất giảm và còn ở mức 20-22, vùng núi dưới 17 độ. Trong khi đó, gió trên vịnh Bắc Bộ mạnh cấp 6, cấp 7 giật cấp 8. Ban ngày ít mây, trời nắng nên chúng ta cảm giác thời tiết ít thay đổi.

"Do đợt không khí lạnh này về rất khô nên trời vẫn ít mây và có nắng. Trên thực tế, nhiệt độ thấp nhất thường rơi vào đêm và sáng sớm. Căn cứ số liệu đo đạc của mạng lưới trạm khí tượng ở phía bắc cũng cho thấy nhiệt độ thấp nhất đang giảm đi", bà Nguyễn Thị Thanh Bình nói.

Theo bà Bình, do ngày vẫn nắng nên nhiệt độ ban ngày có giảm nhưng không nhiều, chúng ta ít cảm nhận được. Ban đêm nhiệt độ giảm khiến cho biên độ nhiệt độ ngày và đêm tăng, dễ ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta như các vấn đề về hô hấp...

Không khí lạnh mạnh sắp tăng cường: Hà Nội giảm 10 độ C, miền Bắc có nơi rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt không khí lạnh mạnh được dự báo sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta từ khoảng 26/11 (thứ Ba tuần tới). Không khí lạnh lần này có thể về tăng cường thành vài đợt, kéo dài từ khoảng 26/11 sang đầu tháng 12, liên tục khiến nhiệt độ giảm ở toàn miền Bắc.

Theo bảng dự báo nhiệt độ và thời tiết 10 ngày tới Hà Nội, khoảng 26/11, nhiệt độ cao nhất ở Thủ đô khoảng 24 độ C, giảm 5 độ C so với ngày hôm trước, thấp nhất 20 độ C. Trong 2 ngày sau đó, nhiệt độ cao nhất trong ngày duy trì 23-24 độ C.

Ngày 29-30/11, nhiệt độ thấp nhất trong ngày ở Hà Nội giảm xuống ngưỡng 16 độ C. Tức là nền nhiệt tại Hà Nội sẽ giảm hơn 10 độ C so với thời điểm tương ứng trước khi có không khí lạnh; nhiệt độ sáng sớm cũng tương tự và nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể còn thấp hơn.

Tại Lạng Sơn, từ 26-30/11, dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 19-21 độ C, nhiệt độ thấp nhất dao động 11-14 độ C. Trong đó, ngày 29-30/11, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 11 độ C.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào, từ khoảng ngày 27/11 cục bộ có nơi mưa to và dông. Riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định từ đêm 22/11 đến ngày 24/11 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

