Tại sao gậy chơi golf có "giá trên trời"? Không chỉ vì bán cho người giàu, đằng sau mỗi cây gậy còn ẩn tới 4 loại chi phí chìm sau đây

Golf là một môn thể thao tốn kém chi phí mà mọi người đều biết. Những người chơi golf không chỉ tốn tiền cho những khóa học, chi phí hội viên của các câu lạc bộ, phí xanh phải trả, tiền thuê sân bãi, và trang phục, công cụ cần thiết. Trong số đó, gậy chơi golf là một khoản phải chi khá đắt đỏ.



Nhưng tại sao gậy chơi gôn lại đắt như vậy? Có 4 chi phí ẩn sau đây có thể “nâng” giá của dụng cụ này lên một “tầm cao mới”.

1. Phí Nghiên cứu & Phát triển (R&D)

Có thể bạn sẽ nghe thấy thuật ngữ R&D được sử dụng khá nhiều trong lĩnh vực sản xuất golf hiện đại. Đó là bởi vì đó là điều mà nhiều công ty về golf hướng đến: cải tiến, đổi mới và theo đuổi sự hoàn hảo không ngừng.

Những công ty như Titleist, PING và Callaway rót hàng triệu đô la vào các bộ phận R&D của họ mỗi năm. Các gậy đánh golf liên tục được cải tiến và tinh chỉnh. Đằng sau đó là công việc của nhiều nhà vật lý, nhà hóa học, khoa học máy tính, nhà toán học, kỹ thuật viên, chuyên gia PGA và chuyên gia quản lý sân cỏ.

Chiếc gậy golf được không ngừng nghiên cứu để phát triển, cải tiến hoàn hảo hơn, đem tới trải nghiệm tốt cho người dùng. Ảnh: Internet

Do đó, hàng năm, sẽ lại có những sản phẩm mới ra đời với tuyên bố “the next best thing”. “Best” - tốt nhất ở đâu thì còn chờ sự trải nghiệm, nhưng vấn đề mấu chốt là các nghiên cứu để đưa ra thiết kế mới đều dẫn tới phát sinh một khoản chi phí. Và chi phí này được tính vào giá thành phẩm.

2. Phí vật liệu

Như với bất kỳ sản phẩm vật chất nào, chi phí nguyên vật liệu chắc chắn sẽ có tác động đến giá bán lẻ của gậy đánh gôn. Từ nhiều năm nay, vật liệu được sử dụng phổ biến nhất trong sản xuất gậy gôn là thép. Nó mạnh mẽ, bền và rẻ, có thể nhập khẩu số lượng lượng lớn, giúp giảm chi phí sản xuất.

Tuy nhiên, một số công ty đã tự sản xuất thép của riêng mình để đảm bảo chất lượng. Đây là một nỗ lực kinh doanh đáng khen ngợi và làm nên danh tiếng riêng của hãng, nhưng đồng thời cũng đem tới một cái giá đắt hơn cho người tiêu dùng.

Ngày nay, một số đầu gậy driver cũng được sử dụng titan - vật liệu nhẹ, có độ bền cao, tuy nhiên nó là một vật liệu cao cấp nên có tác động đáng kể đến giá bán lẻ của một số gậy driver, gậy gỗ và gậy gạt.

Ngoài ra, phần cán gậy golf được chuyển sang làm bằng Graphite để đảm bảo độ nhẹ, linh hoạt và có tác dụng làm giảm chấn động. Nó kém bền hơn thép, nhưng đem lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Nhận thức được tính hữu ích của vật liệu độc đáo này, các nhà sản xuất hiện đã ứng dụng nhiều hơn vào thiết kế dù có phải nâng giá sản phẩm.

Vật liệu của gậy chơi golf cũng được thay đổi theo thời gian để giúp golfer sử dụng tốt hơn. Ảnh: Internet

3. Phí chế tạo

Nhiều người nghĩ rằng, gậy chơi golf chỉ là một một thanh kim loại mỏng, với tay cầm bằng cao su đơn giản và một đầu đánh có hình dạng kỳ lạ. Họ không nghĩ rằng, đằng sau đó ẩn chứa nhiều kỹ thuật quan trọng. Bên dưới bề mặt đơn giản đó là những bước ngoặt phức tạp của khoa học thể thao.

Lấy ví dụ như Callaway Mavrik Driver, trong chiếc đầu gậy không lớn hơn nắm tay người là mấy, có tới ba công nghệ riêng biệt.

Công nghệ JAILBREAK tạo ra tốc độ bóng cao và mặt gậy carbon ba trục tạo ra trọng lượng dư thừa, giúp tối ưu hóa phân phối trọng lượng. Ngoài ra, trình điều khiển MAVRIK được trang bị một ốc vít trọng lượng phía sau đế để tăng thời điểm quán tính, và cổ cũng được trang bị một cuốc điều chỉnh có thể điều chỉnh cơ bóng.

Chiếc gậy không chỉ thiết kế khuôn mặt mà cả phân tích cơ thể cũng được thực hiện bởi AI, được tối ưu hóa cho từng mô hình.

Thứ ba là kiểu dáng Cyclone Aero Head Shape, với phần đế có hình dạng đặc biệt để tối ưu hóa tính khí động học.

Từng chi tiết đều yêu cầu sự khéo léo, tỉ mẩn đáng nể. Quá trình lắp ráp gậy golf cũng không chỉ đơn giản là gắn các bộ phận lại với nhau, mà mỗi bộ phận của gậy đều được xử lý riêng và xem xét kỹ lưỡng về chất lượng, trước khi được hàn lại một cách cẩn thận nhất.

4. Phí tiếp thị

Các nhà sản xuất đã mất rất nhiều công sức để thực hiện nghiên cứu, tìm nguồn tài liệu và ghép chúng lại với nhau. Sau đó, đương nhiên họ phải cho bạn biết tất cả những điều đó. Chi phí tiếp thị sinh ra từ nhu cầu này.

Các loại quảng cáo truyền hình, tạp chí, trên mạng xã hội, KOLs, tài trợ cho các chuyến lưu diễn chuyên nghiệp… có thể đòi hỏi hàng triệu đô la, thậm chí nhiều hơn. Điều này vô hình chung đã tác động không nhỏ tới giá thành cuối cùng mà người tiêu dùng phải bỏ ra để có thể sở hữu một chiếc gậy golf ưng ý.

Lời kết

Dù giá thành cuối cùng của gậy golf nằm ở mức nào, điều quan trọng là bạn phải tìm kiếm một chiếc gậy phù hợp với nhu cầu và ngân sách của bản thân. Đừng chạy theo những con số vì không phải lúc nào giá thành cũng tương ứng với chất lượng.

(Theo Golfspan)

https://cafef.vn/tai-sao-gay-choi-golf-co-gia-tren-troi-khong-chi-vi-ban-cho-nguoi-giau-dang-sau-moi-cay-gay-con-an-toi-4-loai-chi-phi-chim-sau-day-20220321173230714.chn