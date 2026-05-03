Tại sao không nên dùng khuôn mặt để mở khóa điện thoại?

Mật khẩu truyền thống là dạng thông tin được lưu trữ trong tâm trí bạn và ở nhiều hệ thống pháp luật, bạn có quyền giữ im lặng để không tiết lộ chúng. Ngược lại, khuôn mặt là một đặc điểm vật lý luôn phơi bày ra bên ngoài. Trong những tình huống xấu, kẻ gian hoàn toàn có thể giật điện thoại và chĩa thẳng vào mặt bạn để mở khóa thiết bị chỉ trong tích tắc trước khi tẩu thoát. Thêm vào đó, dưới góc độ pháp lý ở một số quốc gia, cơ quan chức năng có thẩm quyền hoàn toàn có thể yêu cầu bạn nhìn vào màn hình để mở khóa thiết bị một cách hợp pháp. Điều này vô tình biến một phương thức bảo mật hiện đại thành một điểm yếu chí mạng khi bạn cần bảo vệ tuyệt đối các dữ liệu nhạy cảm cá nhân.

Những lỗ hổng nhận diện và nguy hiểm đời thường dễ mắc phải

Mặc dù công nghệ quét 3D của hệ thống nhận diện khuôn mặt cực kỳ tiên tiến, máy móc vẫn tồn tại tỷ lệ nhầm lẫn nhất định, đặc biệt đối với anh chị em sinh đôi hoặc những người cùng huyết thống có đường nét khuôn mặt quá tương đồng. Tuy nhiên, mối nguy hiểm thực tế nhất lại thường đến từ những khoảnh khắc bạn mất cảnh giác như khi đang ngủ say, mệt mỏi hay mất ý thức.

Dù tính năng yêu cầu chú ý bằng cách mở mắt đã được trang bị để hạn chế rủi ro này, nhưng nếu người dùng vô tình tắt đi để tăng tốc độ mở khóa, hoặc kẻ gian tinh vi sử dụng các thủ thuật đánh lừa cảm biến, chiếc điện thoại chứa toàn bộ tài sản của bạn vẫn có thể bị truy cập dễ dàng ngoài ý muốn.

Nhiều sự cố bất tiện có thể xảy ra

Đứng dưới góc độ trải nghiệm thực tế, nhận diện khuôn mặt không phải lúc nào cũng hoạt động hoàn hảo và đôi khi chính nó lại trở thành rào cản gây khó chịu. Nếu bạn thường xuyên phải đeo kính râm phân cực mạnh khi lái xe ngoài trời, cảm biến hồng ngoại sẽ bị chặn lại và không thể quét được ánh mắt. Tương tự, những lúc bạn nằm nghiêng trên giường khiến khuôn mặt bị che khuất một phần hay biến dạng do tì đè lên gối, hệ thống sẽ liên tục từ chối nhận diện. Trong những ngày mùa đông phải trùm kín mũ áo và khẩu trang, việc phải chờ thiết bị quét đi quét lại thất bại rồi mới chịu hiển thị bàn phím số làm chậm đi nhịp độ sử dụng, khiến sự tiện lợi ban đầu biến thành một trải nghiệm thực sự phiền toái.

Kích hoạt lớp khiên bảo vệ cuối cùng với chế độ khóa khẩn cấp

Để tự bảo vệ mình trước những rủi ro của sinh trắc học, người dùng nên chủ động thiết lập một mã PIN dài, phức tạp hoặc sử dụng mật khẩu kết hợp cả chữ và số thay vì loại bốn số cơ bản dễ đoán. Đặc biệt, điều quan trọng nhất là bạn cần trang bị kỹ năng sử dụng tính năng khóa khẩn cấp có sẵn trên hệ điều hành. Chỉ với một thao tác đơn giản như bóp giữ đồng thời nút nguồn và nút âm lượng, thiết bị sẽ lập tức vô hiệu hóa hoàn toàn chức năng nhận diện khuôn mặt. Lúc này, bất kỳ ai muốn truy cập vào dữ liệu bên trong cũng bắt buộc phải nhập đúng mật khẩu. Đây là một thao tác tự vệ vô cùng hiệu quả giúp bạn thiết lập lại rào chắn an toàn ngay lập tức trong các tình huống khẩn cấp hoặc khi phải di chuyển đến những môi trường thiếu an ninh.