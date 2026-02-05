Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tại sao lừa đảo biết rõ cả số tài khoản ngân hàng, mật khẩu và mã OTP của nạn nhân?

05-02-2026 - 20:59 PM | Kinh tế số

Hacker biết số tài khoản ngân hàng của người dùng như thế nào?

Tại sao lừa đảo biết rõ cả số tài khoản ngân hàng, mật khẩu và mã OTP của nạn nhân?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tết Nguyên đán là thời điểm mỗi người mong muốn sum vầy, chi tiêu hợp lý để đón Tết đủ đầy. Tuy nhiên, đây cũng là thời gian các đối tượng phạm tội công nghệ cao lợi dụng để thực hiện nhiều chiêu trò lừa đảo, đặc biệt nhắm vào người lao động phổ thông, người cao tuổi, sinh viên, công nhân…

Chỉ với một cuộc gọi lạ, một đường link giả mạo hay tin nhắn rác, toàn bộ tiền tiết kiệm có thể “không cánh mà bay”, để lại hậu quả nghiêm trọng về kinh tế lẫn tinh thần.

Những thủ đoạn quen thuộc nhưng ngày càng tinh vi

Giả danh cán bộ ngân hàng, công an, tòa án: Gọi điện dọa nạn nhân vi phạm pháp luật, yêu cầu chuyển tiền để “kiểm tra”, “xác minh”.

Thông báo trúng thưởng – quà tặng Tết: Dụ dỗ người dân cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản hoặc chuyển tiền để “nhận quà”.

Bán vé tàu xe, máy bay giá rẻ: Tạo các trang web giả, không hợp đồng rõ ràng, lợi dụng tâm lý nôn nóng về quê của người dân.

Việc nhẹ lương cao – tuyển dụng online: Đánh vào nhu cầu kiếm tiền dịp Tết, dụ nạn nhân nạp tiền, rồi chiếm đoạt.

Tại sao lừa đảo biết rõ cả số tài khoản ngân hàng, mật khẩu và mã OTP của nạn nhân?- Ảnh 2.

Tại sao lừa đảo biết rõ cả số tài khoản ngân hàng, mật khẩu và mã OTP của nạn nhân?- Ảnh 3.

Tại sao lừa đảo biết rõ cả số tài khoản ngân hàng, mật khẩu và mã OTP của nạn nhân?- Ảnh 4.

Cảnh giác – “lá chắn” quan trọng nhất trước tội phạm mạng

Điểm chung của các vụ lừa đảo là đánh vào tâm lý: sợ hãi, tham lợi, nôn nóng hoặc thiếu hiểu biết về công nghệ. Vì vậy, nâng cao cảnh giác chính là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất. Công an xã Bắc Ruộng khuyến cáo người dân:

Không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai để tránh bị hacker lấy được.

Không tin vào các tin nhắn trúng thưởng khi không trực tiếp tham gia chương trình.

Giao dịch qua các nền tảng uy tín, tránh mua hàng giá rẻ bất thường.

Cảnh giác với các lời mời tuyển dụng thu nhập cao nhưng không minh bạch.

Không chuyển tiền theo yêu cầu của “cơ quan chức năng” qua mạng.

Nếu nghi ngờ bị lừa đảo, hãy bình tĩnh ngừng giao dịch và liên hệ ngay với Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Một cái Tết trọn vẹn chỉ thực sự ý nghĩa khi được đón trong bình yên, không nỗi lo mất mát vì lừa đảo.

MT

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dùng toán học, chuyên gia công nghệ chứng minh: Lời hứa của Thung lũng Silicon về AI là điều viển vông

Dùng toán học, chuyên gia công nghệ chứng minh: Lời hứa của Thung lũng Silicon về AI là điều viển vông Nổi bật

Phát hiện chuyển nhầm 54 triệu đồng, người đàn ông Gia Lai báo ngân hàng nhưng nhận hồi đáp: ‘Đã liên hệ nhiều lần nhưng sai số thuê bao’

Phát hiện chuyển nhầm 54 triệu đồng, người đàn ông Gia Lai báo ngân hàng nhưng nhận hồi đáp: ‘Đã liên hệ nhiều lần nhưng sai số thuê bao’ Nổi bật

Hết thời dùng mạng xã hội miễn phí

Hết thời dùng mạng xã hội miễn phí

20:30 , 05/02/2026
Bắt Nguyễn Mạnh Quý sinh năm 2004

Bắt Nguyễn Mạnh Quý sinh năm 2004

18:02 , 05/02/2026
Tỷ phú Bill Gates khẳng định một nghề không thể bị AI thay thế, dù sau 100 năm nữa

Tỷ phú Bill Gates khẳng định một nghề không thể bị AI thay thế, dù sau 100 năm nữa

17:19 , 05/02/2026
Hàng loạt công ty Trung Quốc bị Mỹ tuýt còi vì dữ liệu cá nhân, TCL và Xiaomi cũng bị gọi tên

Hàng loạt công ty Trung Quốc bị Mỹ tuýt còi vì dữ liệu cá nhân, TCL và Xiaomi cũng bị gọi tên

16:50 , 05/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên