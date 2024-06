Trong thiết kế không gian công cộng, từng chi tiết nhỏ đều được tính toán kỹ lưỡng để tạo sự tiện dụng, an toàn và thoải mái tối đa cho người dùng. Mục đích thiết kế khoảng trống phía trước nắp bồn cầu trong nhà vệ sinh công cộng ở Mỹ cũng vậy.

Tại sao nắp bồn cầu nhà vệ sinh công cộng ở Mỹ có khoảng trống phía trước?

Những người từng sử dụng nhà vệ sinh công cộng ở Mỹ có thể nhận thấy một đặc điểm thú vị và đặc biệt: Nắp bồn cầu nhà vệ sinh, nhất là nhà vệ sinh nữ có một khoảng trống nhỏ ở phía trước. Dưới đây là các lợi ích của thiết kế này:

Tuân thủ tiêu chuẩn và quy định xây dựng

Thực hiện quy định của Hiệp hội Tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống ống nước và cơ khí (International Association of Plumbing and Mechanical Officials - IAPMO), kể từ năm 1955 , Bộ luật Hệ thống nước quốc gia Tiêu chuẩn Hoa Kỳ (do IAPMO viết) đã yêu cầu nắp bồn cầu trong nhà vệ sinh công cộng ở Mỹ phải tuân thủ một số tiêu chuẩn thiết kế nhất định.

Một trong những tiêu chuẩn này là nắp bồn cầu phải có hình chữ U, tạo ra khoảng trống phía trước. Quy định này nhằm mục đích đảm bảo vệ sinh và tiện lợi cho người sử dụng.

Tại sao nắp bồn cầu nhà vệ sinh công cộng ở Mỹ có khoảng trống phía trước? (Ảnh : Shutterstock)

Lý do vệ sinh

Khoảng trống phía trước của nắp bồn cầu giúp đảm bảo vệ sinh tốt hơn trong nhà vệ sinh công cộng. Với thiết kế này, người dùng không cần tiếp xúc trực tiếp với phần trước của nắp bồn cầu, nơi thường xuyên bị bẩn hoặc dính nước tiểu. Điều này đặc biệt quan trọng trong môi trường nhà vệ sinh công cộng, nơi hàng trăm người sử dụng mỗi ngày.

Thuận tiện cho người dùng

Theo Lynne Simnick , Phó Chủ tịch cấp cao của IAPMO, lý do lớn nhất mà luật yêu cầu bệ toilet hình chữ U là để việc lau chùi của phụ nữ trở nên vệ sinh hơn. Khoảng trống lớn, thoáng ở phía trước giúp họ tránh chạm trực tiếp vùng nhạy cảm vào nắp bồn cầu, đồng thời cho phép họ dễ dàng tiếp cận, sử dụng giấy vệ sinh mà không gặp trở ngại.

Ngoài ra, thiết kế này cũng mang lại lợi ích cho nam giới vì khoảng trống giúp họ tránh tiếp xúc trực tiếp với nắp bồn cầu khi đi tiểu đứng. Điều này giúp giữ gìn vệ sinh cá nhân và giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn.

Giảm nguy cơ tắc nghẽn

Khoảng trống phía trước của nắp bồn cầu có thể giúp ngăn chặn tình trạng rơi các vật dụng như giấy vệ sinh, đồ cá nhân xuống bồn cầu, từ đó giảm thiểu nguy cơ tắc nghẽn. Điều này đặc biệt quan trọng trong môi trường nhà vệ sinh công cộng, nơi sự tắc nghẽn có thể gây ra nhiều phiền toái và tốn kém trong việc sửa chữa.

Dễ dàng vệ sinh và bảo dưỡng

Khoảng trống phía trước của nắp bồn cầu giúp việc lau chùi và vệ sinh trở nên dễ dàng hơn. Nhân viên vệ sinh có thể dễ dàng tiếp cận và làm sạch khu vực phía trước bồn cầu, đảm bảo rằng nó luôn được giữ gìn sạch sẽ.

Thiết kế này cũng giúp việc bảo dưỡng bồn cầu trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn. Nhân viên có thể dễ dàng tiếp cận và xử lý các bộ phận, khu vực thường xuyên bị bẩn hoặc kiểm tra mà không cần phải tháo rời nhiều bộ phận.

Khoảng trống phía trước nắp bồn cầu có nhiều lợi ích thiết thực. (Ảnh: Scruggelgreen)

Tiết kiệm chi phí

Thiết kế với khoảng trống phía trước nắp bồn cầu cũng có thể giúp tiết kiệm chi phí sản xuất do giảm vật liệu, từ đó giảm chi phí cho nhà sản xuất và cả người tiêu dùng.

Thân thiện với môi trường

Việc sử dụng ít vật liệu hơn không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn có lợi cho môi trường. Khi ít vật liệu nhựa hoặc kim loại được sử dụng, lượng rác thải cũng giảm.

Tóm lại, khoảng trống phía trước nắp bồn cầu trong nhà vệ sinh công cộng ở Mỹ là một thiết kế có nhiều lợi ích thiết thực.