Tại sao người giàu luôn bỏ một thứ này vào nồi cơm khi nấu? Mẹo "tụ khí" giúp tiền bạc nảy nở

Trong phong thủy phương Đông, nồi cơm không chỉ là vật dụng nấu nướng mà còn được ví như "hũ vàng", là biểu tượng cho sự sung túc của một gia đình. Người xưa quan niệm, hạt gạo là "ngọc thực" – tinh túy chắt lọc từ đất trời. Tuy nhiên, để kích hoạt tối đa nguồn năng lượng tài lộc từ bát cơm, giới nhà giàu và những người am hiểu về vận khí thường bí mật thêm một chút muối và vài giọt dầu ăn vào nồi ngay trước khi bấm nút.

Tại sao một hành động nhỏ nhặt này lại được coi là mẹo "tụ khí" kinh điển?

Ảnh minh họa

1. Muối: "Vị thần" thanh tẩy năng lượng tiêu cực

Muối mang đặc tính của hành Thổ và Thủy, từ lâu đã được sử dụng như một vật phẩm trấn trạch, trừ tà.

Thanh lọc "uế khí": Hạt gạo từ cánh đồng đến tay bạn phải trải qua nhiều khâu xay xát, vận chuyển, dễ bám dính những năng lượng hỗn tạp. Một chút muối khi nấu sẽ giúp "tịnh hóa" hạt gạo, xua tan những ám khí tồn đọng.

Sự bền vững: Trong dân gian, muối đại diện cho sự đậm đà, gắn kết. Cơm có muối không chỉ lâu thiu hơn (về mặt khoa học) mà về mặt tâm linh, nó tượng trưng cho việc giữ chặt tài lộc, giúp tiền bạc trong nhà không bị "nhạt", không bị thất thoát vô lý.

2. Dầu ăn: Bí mật của sự "trơn tru, Hanh thông"

Chỉ cần 2-3 giọt dầu ăn (hoặc mỡ gà), nồi cơm của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo.

Hình ảnh "Vàng ròng": Dầu giúp hạt cơm bóng bẩy, căng tròn và không bị dính sát vào nhau. Trong phong thủy, sự "bóng bẩy" này đại diện cho sự trôi chảy, hanh thông.

Vận trình không vật cản: Bát cơm ngon, hạt nào ra hạt nấy, bóng mượt tượng trưng cho việc làm ăn suôn sẻ, các mối quan hệ xã giao luôn "xuôi chèo mát mái", không gặp vật cản hay tiểu nhân ngáng đường.

3. Lời dạy của tiền nhân: "Hũ gạo có đầy, tiền tài mới tụ"

Người xưa dặn: "Bếp lạnh thì nhà tan, nồi rỗng thì lộc tán". Việc chăm chút cho nồi cơm mỗi ngày chính là cách bạn chăm sóc "vận khí" của gia đình.

Mẹo nhỏ khi nấu: Khi vo gạo, đừng vo quá kỹ làm mất "vía" hạt ngọc. Khi bấm nút, hãy giữ tâm thế vui vẻ, cầu mong sự no đủ.

Năng lượng tụ khí: Một nồi cơm thơm lừng, chín đều, hạt cơm óng ả chính là dấu hiệu của một ngôi nhà có "vượng khí". Khi bếp luôn đỏ lửa và cơm luôn ngon, thần tài sẽ tự khắc ghé thăm và ngụ lại lâu hơn.

Ảnh minh họa

4. Cách thực hiện chuẩn "nhà giàu"

Bước 1: Vo gạo nhẹ tay 2 lần nước.

Bước 2: Cho nước vừa đủ, thêm một nhúm muối nhỏ (vừa đủ đầu ngón tay).

Bước 3: Nhỏ 2-3 giọt dầu ăn/mỡ gà vào, khuấy nhẹ theo chiều kim đồng hồ (chiều sinh sôi).

Bước 4: Bấm nút và chờ đợi thành quả là những hạt cơm "đại cát đại lợi".

Đôi khi, bí mật của sự giàu có không nằm ở những điều xa xỉ, mà nằm ngay trong cách chúng ta trân trọng từng hạt ngọc thực hàng ngày. Hãy thử áp dụng mẹo "tụ khí" này ngay tối nay, bạn sẽ thấy không chỉ bữa cơm ngon hơn mà tinh thần và vận may cũng bắt đầu có những chuyển biến tích cực.