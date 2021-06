Tại sao những người hạnh phúc kiếm được nhiều tiền và dễ dàng trở nên giàu có hơn?

Một bài báo nghiên cứu được xuất bản trong Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy rằng thanh niên có mức độ hài lòng với cuộc sống cao hơn sẽ kiếm được mức thu nhập cao hơn đáng kể sau này trong cuộc sống. Vì vậy, bạn có muốn tăng cường hạnh phúc của mình để hoàn thành tốt hơn trong công việc và tăng tài sản cá nhân của mình không? Nếu vậy, bạn cần hiểu rõ hơn về lý do tại sao những người hạnh phúc lại có thể kiếm được nhiều tiền hơn.



1. Những người hạnh phúc luôn có cách tiếp cận lạc quan

Lynda Spiegel, chuyên gia nhân sự và là người sáng lập dịch vụ viết sơ yếu lý lịch Rising Star Resumes, cho biết những nhân viên hạnh phúc có xu hướng kiếm được nhiều tiền hơn vì cách tiếp cận lạc quan khiến họ cởi mở hơn với cơ hội và trải nghiệm mới.

"Họ sẵn sàng chấp nhận thách thức và chấp nhận rủi ro, cả hai đều là những yếu tố dự báo cơ hội kiếm tiền lớn hơn," cô nói. Và, họ xem những quyết định tồi như một cơ hội học hỏi hơn là một thất bại cá nhân, cô ấy nói thêm.

2. Những người hạnh phúc có ít ngày ốm hơn

Hạnh phúc có thể đóng một vai trò quan trọng đối với tình trạng sức khỏe của bạn. Những nhân viên hạnh phúc có xu hướng dành nhiều thời gian hơn để làm việc và ít thời gian ra khỏi văn phòng để nghỉ ốm hơn. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí "The Park Place Economist" của Đại học Illinois Wesleyan, trung bình những nhân viên hạnh phúc ở nhà ít hơn 15 ngày mỗi năm so với những nhân viên không hạnh phúc - và sống lâu hơn tới 10 năm.

3. Những người hạnh phúc làm việc năng suất hơn

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Warwick ở Coventry, Anh, đã tìm thấy mối liên hệ giữa hạnh phúc và năng suất. Trong bài báo "Hạnh phúc và Năng suất", các giáo sư kinh tế Andrew Oswald, Eugenio Proto và Daniel Sgroi viết rằng những người được chọn ngẫu nhiên cảm thấy hạnh phúc hơn có năng suất cao hơn tới 12% so với những người không. Làm việc hiệu quả có những lợi ích rõ ràng. Nếu sếp của bạn nhận thấy năng suất của bạn, điều đó sẽ đặt bạn vào vị trí tốt hơn để được thăng chức và tăng lương.

4. Những người hạnh phúc được đánh giá về hiệu suất tốt hơn

Idowu Koyenikan, tác giả cuốn sách "Wealth for All Africans" và là nhà tư vấn chính tại Grandeur Touch, một công ty tư vấn chiến lược kinh doanh và nguồn nhân lực cho biết: "Hạnh phúc là điều dễ lan truyền. "Nó sẽ ảnh hưởng đến đồng nghiệp của bạn và quan trọng nhất là khách hàng của bạn". Vì lý do này, những người hạnh phúc có xu hướng nhận được các đánh giá về hiệu suất tốt hơn, điều này thường dẫn đến việc được trả lương cao hơn, ông nói.

Người sử dụng lao động cũng muốn những người hạnh phúc trong nhân viên để nâng cao tinh thần và thúc đẩy một môi trường làm việc tốt, diễn giả truyền động lực Dan Stotridge cho biết. Ông nói: "Điều này tự nó mang lại lợi thế cho những người hạnh phúc trong cuộc cạnh tranh bởi vì nhà tuyển dụng sẽ muốn làm tất cả những gì có thể để giữ chân những người này, dẫn đến tăng lương, thăng chức, phúc lợi và hơn thế nữa," ông nói.

5. Những người hạnh phúc là một phần của giải pháp, không phải vấn đề

Linda Talley , một nhà lý thuyết hành vi và huấn luyện viên phát triển khả năng lãnh đạo , cho biết hầu hết mọi người thích trở thành một phần của vấn đề bằng cách phàn nàn về những điều không ổn ở nơi làm việc, sếp hoặc đồng nghiệp . Mặt khác, những người hạnh phúc có xu hướng tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề.

Lior Krolewicz, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Yael Consulting, một công ty tư vấn tiếp thị cho biết: "Sự tự tin và hành vi hướng đến giải pháp này là vô giá đối với những nơi làm việc bận rộn vì nó giúp tăng năng suất và kết quả".

6. Những người hạnh phúc luôn biết đầu tư vào bản thân họ

Elle Kaplan, Giám đốc điều hành và người sáng lập công ty đầu tư LexION Capital cho biết, những người hạnh phúc kiếm được nhiều tiền hơn vì họ luôn cải thiện bản thân bằng cách học hỏi nhiều hơn, rèn luyện sức khỏe và đầu tư vào tương lai của mình.

Và đầu tư vào bản thân cũng có thể tăng cường hạnh phúc. Kaplan nói: "Tôi nhận thấy rằng khách hàng của tôi nhìn chung hạnh phúc hơn khi họ đầu tư. "Điều này là do đầu tư vào bản thân là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm cho chính mình," cô nói.