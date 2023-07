Tại sao sợi mì ăn liền lại có dạng xoăn và lượn sóng?

Sau thất bại trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã nhập khẩu một lượng lớn bột mì và các loại lương thực viện trợ khác từ Hoa Kỳ. Sau đó, để thúc đẩy việc tiêu thụ bột mì ở Nhật Bản, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cũng khuyến khích người dân ăn nhiều bánh mì hơn.

Trong hoàn cảnh lúc đó, Momofuku Ando nhớ lại việc nhìn thấy mọi người xếp hàng mua mì ramen, điều này đã truyền cảm hứng cho ông phát minh ra mì ăn liền. Đến năm 1958, Momofuku Ando, 48 tuổi, đã phát minh thành công một trong những phát minh vĩ đại của thế kỷ 20— mì ăn liền.

Câu chuyện truyền cảm hứng về khởi nghiệp của Ando và vợ cũng đã được chuyển thể thành bộ phim truyền hình buổi sáng "Vạn Phúc" của đài truyền hình NHK, Nhật Bản.

Mì ăn liền có xuất xứ từ Nhật Bản, cha đẻ của mì ăn liền là Momofuku Ando. Ngay khi được phát minh, mì ăn liền được gọi chung là Ramen dưới tên thương hiệu là Chikin Ramen được bán lần đầu tiên vào năm 1958. Đi sâu vào lịch sử mì ăn liền, thì ý tưởng sản xuất ra mì ăn liền của Momofuku Ando xuất phát từ thiện ý muốn người Nhật có một món ăn được chế biến nhanh, gọn từ bột mì.

Ban đầu mì ăn liền được phát minh trên cơ sở mì ramen truyền thống, đến nay trong sản xuất cơ khí vẫn còn thấy bóng dáng của hoạt động thủ công trong quy trình sản xuất mì ăn liền như nhào mì, ủ, cán hỗn hợp.

Trước hết, "trộn mì " thủ công và cơ học là trộn đều nguyên liệu thô và mở rộng hoàn toàn cấu trúc gluten ướt. Nhào mì tưởng chừng đơn giản nhưng thật ra rất công phu - máy móc hiện đại giờ đã có thể thay thế sức người để hoàn thành công đoạn này.

Khi mì ăn liền lần đầu tiên được giới thiệu tại các cửa hàng tạp hóa Nhật Bản, chúng thường đắt gấp 6 lần so với mì tươi. Tuy nhiên, ngày nay mì ăn liền được coi là một trong những loại thực phẩm “rẻ tiền” trong các cửa hàng tạp hóa.

Quá trình sản xuất tiếp theo là "làm chín". Mục đích của nó là làm cho bột nhào tiếp tục hình thành tổ chức mạng gluten với cấu trúc đồng đều và ổn định hơn.

Trong quá trình vận hành thủ công, bước này thường được để yên, trong khi trong quá trình gia công cơ học, để tránh bột nhào thành mảng lớn và ảnh hưởng đến quá trình chế biến tiếp theo, nó sẽ tiến hành khuấy ở tốc độ thấp.

Mục đích của quá trình này là để cán bột thành những lát mỏng để thuận tiện cho các quá trình chế biến tiếp theo, thứ hai là làm cho cấu trúc của khối bột được đặc lại và có độ dai, chắc nhất định.

Quy trình sản xuất tiếp theo là cắt dải và tạo hoa, có thể cắt bột thành mì. Từ bước này, mì ăn liền trở thành hình dạng xoăn phổ biến như chúng ta thường thấy.

Sợi mì được cắt bằng máy rơi xuống băng tải biến đổi liên tục. Khi mì vừa tiếp xúc với băng tải, tốc độ thấp và mì đung đưa qua lại trong không khí bị cản lại, mì chất đống và cuộn lại thành một lớp bề mặt gợn sóng. Khi tốc độ băng tải tăng lên, mì được kéo ra và giữ nguyên hình dạng cuộn tròn của chúng.

Cho đến thời điểm này thì mì ăn liền chưa bao giờ giảm độ "hot". Bởi đây là món ăn vừa rẻ vừa tiện lại nhanh chóng nên có thể tận dụng mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt, ẩm thực với mì gói không chỉ là mì úp nước sôi đơn điệu mà còn được sáng tạo thêm nhiều cách nấu với đủ loại nguyên liệu khác nhau giúp món mì trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều.

Ngay từ năm 1958, khi Ando phát minh ra mì ăn liền những sợi mì đã có hình dạng xoăn và lượn sóng vì những lý do như: Khi được chuyển tải bằng băng tải, sợi mì xoăn sẽ không bị đứt do chênh lệch tốc độ của băng chuyền; Trong quá trình hấp mì, khoảng trống giữa các sợi mì cuộn tròn có lợi cho việc làm nóng đồng đều, nhờ đó mì nhanh chín; Trong quá trình sấy, các sợi mì cuộn lại tạo thành diện tích tiếp xúc lớn hơn giúp làm khô nhanh chóng; Trong quá trình vận chuyển, sợi mì cong có khả năng chịu nén tốt hơn, hạn chế đứt gãy do tác động ngoại lực; Khi ăn, sợi mì xoăn lại tạo thành diện tích tiếp xúc lớn hơn, hút nước tốt và giảm thời gian chờ đợi.

Từ thành công ban đầu của ông Ando, các công ty thực phẩm trên thế giới cũng bắt tay vào làm ra loại mì đặc trưng riêng cho mỗi quốc gia. Trải qua 65 năm kể từ khi gói mì ăn liền đầu tiên xuất hiện cho đến nay, trên thị trường đã phát triển đa dạng nhiều loại mì khác nhau đến từ các quốc gia trên khắp thế giới. Theo sự đa dạng đó thì hương vị, nguyên liệu, kết cấu sợi mì cũng được cải tiến đáng kể hơn rất nhiều.

Đó là tất cả những lý do vì sao sợi mì ăn liền ngày nay chúng ta thường thấy luôn có hình dạng xoăn và lượn sóng.