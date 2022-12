Tài xế say xỉn gây náo loạn, tự xưng là ‘Hùng đội phó cơ động’

Theo Phòng CSGT Hà Nội, những trường hợp giả mạo cán bộ nhà nước, cơ quan chức năng sẽ xác minh làm rõ để xử lý nghiêm.

Thực hiện cao điểm đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội (TTATGT- TTXH) dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Quý Mão, các lễ hội đầu xuân năm 2023 và Công điện số 394 ngày 11/12/2022 của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo lực lượng 141, các đơn vị thuộc phòng Cảnh sát giao thông, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự công an quận, huyện, thị xã đồng loạt ra quân xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi người điều khiển phương tiện giao thông.

Theo đó làm chuyển biến tích cực ý thức, từng bước hình thành văn hóa của người điều khiển phương tiện giao thông và cán bộ, công nhân, viên chức, Đảng viên gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật "đã uống rượu bia - không lái xe".